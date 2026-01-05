ഡല്ഹി കലാപ ഗൂഢാലോചന കേസിൽ ഉമര് ഖാലിദിനും ഷര്ജിൽ ഇമാമിനും ജാമ്യമില്ല. പ്രതികള്ക്കെതിരെ ശക്തമായ തെളിവുകള് ഉണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാണ് സുപ്രീം കോടതി ജാമ്യം നിഷേധിച്ചത്. മറ്റ് അഞ്ച് പ്രതികള്ക്കും സുപ്രീം കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചു. ഗുള്ഫിഷ ഫാത്തിമ, ഷിഫ ഉര് റഹ്മാൻ, മീര ഹൈദര്, മുഹമ്മദ് സലീം ഖാൻ, ഷദാബ് അഹമ്മദ് എന്നിവര്ക്കാണ് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. ജസ്റ്റിസുമാരായ അരവിന്ദ് കുമാറും എൻവി അഞ്ജരിയയുമുൾപ്പെട്ട ബെഞ്ചാണ് വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത്.
പ്രതികൾക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ ഗൗരവമുള്ളതാണെന്നും യുഎപിഎ നിയമപ്രകാരമുള്ള കർശന വ്യവസ്ഥകൾ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിലനിൽക്കുമെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. അഞ്ചു വർഷത്തിലേറെയായി ഉമർ ഖാലിദ് ജയിലിൽ തുടരുകയാണ്. വിചാരണ വൈകുന്നത് പരിഗണിച്ച് ജാമ്യം നൽകണമെന്ന വാദമാണ് കോടതി തള്ളിയത്. ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം നിഷേധിച്ചതിനെതിരെ ഉമർ ഖാലിദ് നൽകിയ അപ്പീലിലാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർണായക ഉത്തരവ്.
2020ൽ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായ പ്രതിഷേധത്തിനിടെയുണ്ടായ കലാപത്തിനായി ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്നാണ് കേസ്. സിഎഎ വിരുദ്ധ സമരവും തുടർന്നുണ്ടായ ഡല്ഹി കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളിലാണ് ഉമർ ഖാലിദും ഷർജിൽ ഇമാമും ഉൾപ്പെടെയുള്ള എട്ടു വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ പ്രവർത്തകരെ ഡല്ഹി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഡൽഹി കലാപത്തിൽ 50 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 700ലേറെ പേർക്കു പരുക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
