/Delhi Building Collapse: ഡൽഹിയിൽ കെട്ടിടം തകർന്നുവീണ് ആറ് മരണം; രണ്ട് എൻജിനീയർമാർക്ക് സസ്പെൻഷൻ

Delhi Building Collapse: സംഭവത്തിൽ രണ്ട് എൻജിനിയർമാരെയാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. കൃത്യവിലോപത്തിനും അനാസ്ഥയ്ക്കുമാണ് ഇവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തത്.
ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിലെ സാകേത് മെട്രോ സ്റ്റേഷന് സമീപത്ത് കെട്ടിടം തകർന്നുവീണുണ്ടായ അപകടത്തിൽ 6 മരണം. അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ കണ്ടെത്താനും പുറത്തെടുക്കാനുമുള്ള ശ്രമം തുടരുകയാണ്. അതേസമയം സംഭവത്തിൽ രണ്ട് ബിൽഡിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എൻജിനീയർമാരെ ഡൽഹി മുൻസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു.
ജൂനിയർ എൻജിനീയർ അമൻ ജെയിൻ, അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ സുദേഷ് സിംഗ് ചൗഹാൻ എന്നിവരെയാണ് സൗത്ത് സോൺ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. ഔദ്യോഗിക കൃത്യവിലോപത്തിനും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിലെ വീഴ്ചയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ജൂനിയർ എൻജിനീയർ അമൻ ജെയിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. കൃത്യമായ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുകയും അനാസ്ഥ കാണിക്കുകയും ചെയ്തതിനാണ് അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ സുദേഷ് സിംഗ് ചൗഹാനെതിരെ നടപടിയെടുത്തത്. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
ഡൽഹിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പെയ്ത കനത്ത മഴയിലാണ് അഞ്ച് നില കെട്ടിടം തകർന്നു വീണ് അപകടം. സെയ്ദുൽ അജൈബിലെ വെസ്റ്റേൺ മാർഗ്ഗിലുള്ള ഗലി നമ്പർ 5-ലാണ് കെട്ടിടം തകർന്നുവീണത്. എൻഡിആർഎഫ്, ഫയർഫോഴ്സ്, പ്രാദേശിക പോലീസ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത്.
