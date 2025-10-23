English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • India
  • Delhi Air pollution: ദീപാവലിക്ക് ശേഷം വായുമലിനീകരണത്തിൽ വൻ വർധനവ്; ആശങ്കയിൽ ഡൽഹി

Delhi Air pollution: ദീപാവലിക്ക് ശേഷം വായുമലിനീകരണത്തിൽ വൻ വർധനവ്; ആശങ്കയിൽ ഡൽഹി

ദീപാവലി ആയതോടെ തലസ്ഥാനത്തിലെ മിക്ക പ്രദേശങ്ങളിലും വായുമലിനീകരണത്തിൻ്റെ തോത് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങളെക്കാൾ ഉയർന്നിരുന്നു.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Oct 23, 2025, 07:21 PM IST
  • ഈ വർഷം ജനുവരി മുതൽ ഉള്ള കണക്ക് പ്രകാരം രാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും മോശം വായുഗുണവാരം ഉള്ള സംസ്ഥാനമായ് ഡൽഹി.
  • സുപ്രീം കോടതി സമയക്രമം നൽകി 'ഗ്രീൻ' പടക്കങ്ങൾ അനുവധിച്ചിരുന്നു.
  • ഈ വർഷത്തെ ദീപാവലിയിലെ വായു ഗുണനിലവാര സൂചിക, കഴിഞ്ഞ വർഷം രേഖപ്പെടുത്തിയ 328 നെ മറികടന്നു.

Delhi Air pollution: ദീപാവലിക്ക് ശേഷം വായുമലിനീകരണത്തിൽ വൻ വർധനവ്; ആശങ്കയിൽ ഡൽഹി

ഡൽഹി: വായുമലിനീകരണത്തിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാന നഗരി ഒന്നാമതെത്തി. ഈ വർഷം ജനുവരി മുതൽ ഉള്ള കണക്ക് പ്രകാരം രാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും മോശം വായുഗുണവാരം ഉള്ള സംസ്ഥാനമായ് ഡൽഹി. ദീപാവലി ആയതോടെ തലസ്ഥാനത്തിലെ മിക്ക പ്രദേശങ്ങളിലും വായുമലിനീകരണത്തിൻ്റെ തോത് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങളെക്കാൾ ഉയർന്നിരുന്നു. ദീപാവലി കഴിഞ്ഞിട്ടും വായു മലിനീകരണം കുറയുന്നില്ല എന്നത് ഏറെ ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. 

 വായു മലിനീകരണ തോത് മൂന്ന് വർഷത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. സുപ്രീം കോടതി സമയക്രമം നൽകി 'ഗ്രീൻ' പടക്കങ്ങൾ അനുവധിച്ചിരുന്നു. വായുമലിനീകരണം പരിഗണിച്ചായിരുന്നു ഈ നടപടി. എന്നിട്ടും വായുമലിനീകരണത്തിന് കുറവില്ല. ഈ വർഷത്തെ ദീപാവലിയിലെ വായു ഗുണനിലവാര സൂചിക, കഴിഞ്ഞ വർഷം രേഖപ്പെടുത്തിയ 328 നെ മറികടന്നു. 2023 ൽ 218, 2022 ൽ 312 എന്നിങ്ങനെ ആയിരു്ന്നു കണക്കുകൾ.

