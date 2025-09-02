English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Delhi Yamuna Floods: യമുനാ നദിയിൽ ജലനിരപ്പ് അപകടപരിധി കടന്നു; രാജ്യതലസ്ഥാനം പ്രളയഭീതിയിൽ

Yamuna Water Level: മഴ ശക്തമായ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രളയസാധ്യത നിലനിൽക്കുകയാണ്. യമുനാ നദിയുടെ തീരങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറണമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Sep 2, 2025, 04:02 PM IST
  • പഴയ റെയിൽവേ പാലത്തിലൂടെയുള്ള ​ഗതാ​ഗതം ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ച് മുതൽ നിർത്തിവയ്ക്കാൻ ഉത്തരവ്
  • മോശം കാലാവസ്ഥയെ തുടർന്ന് ഡൽഹിയിൽ വിമാനസർവീസുകളും തടസപ്പെടുന്നുണ്ട്

Delhi Yamuna Floods: യമുനാ നദിയിൽ ജലനിരപ്പ് അപകടപരിധി കടന്നു; രാജ്യതലസ്ഥാനം പ്രളയഭീതിയിൽ

ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിൽ കനത്ത മഴ തുടരുന്നു. യമുനാ നദിയിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നു. അപകട പരിധിക്ക് മുകളിലാണ് യമുനാ നദിയിലെ ജലനിരപ്പ്. ഭരണകൂടം പ്രളയഭീഷണി മറികടക്കുന്നതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ പൂർത്തിയാക്കി. ഡൽഹിയിൽ ചൊവ്വാഴ്ചയും ശക്തമായ മഴ തുടരുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്.

മഴ ശക്തമായതിനെ തുടർന്ന് ഹത്നികുണ്ഡ് അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നു. ഇതോടെ അണക്കെട്ടിൽ നിന്ന് ജലം പുറത്തേക്കൊഴുക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. ഇതോടെ യമുനാ നദിയിലെ ജലനിരപ്പ് ക്രമാതീതമായി ഉയരാൻ തുടങ്ങി. അടുത്ത 32 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ യമുനാ നദിയിലേക്ക് കൂടുതൽ ജലം ഒഴുകിയെത്തും.

ALSO READ: ഹിമാചൽപ്രദേശിൽ മിന്നൽ പ്രളയം

മഴ ശക്തമായി തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രളയസാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാകില്ലെന്ന് അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി പെയ്ത കനത്ത മഴയിൽ യമുനയിലെ ജലനിരപ്പ് അപകടപരിധി കടന്നിരുന്നു. ഇതോടെ ഡൽഹി എൻസിആറിലെ വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറിയിരുന്നു.

വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ തുടർന്ന് ഡൽഹി-​ഗുരു​ഗ്രാം അതിർത്തിയിൽ വലിയ ​ഗതാ​ഗതക്കുരുക്കാണ് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. നദിയിലെ ജലനിരപ്പ് അപകടകരമായി ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ യമുനാ നദിയുടെ തീരങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറണമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.

ALSO READ: ജമ്മു കശ്മീരിൽ മിന്നല്‍ പ്രളയം; 8 മരണം

വെള്ളപ്പൊക്കം ഡൽഹി-ഗുരുഗ്രാം അതിർത്തിയിൽ വലിയ ഗതാഗതക്കുരുക്കിനും കാരണമായിട്ടുണ്ട്. നദിയിലെ ജലനിരപ്പ് ക്രമാതീതമായി ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ യമുനയുടെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകളോട് സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറാൻ തിങ്കളാഴ്ച അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.

പഴയ റെയിൽവേ പാലത്തിലൂടെയുള്ള ​ഗതാ​ഗതം ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ച് മുതൽ നിർത്തിവയ്ക്കാൻ ഡൽഹി ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി ഉത്തരവിട്ടു. മോശം കാലാവസ്ഥയെ തുടർന്ന് ഡൽഹിയിൽ വിമാനസർവീസുകളും തടസപ്പെടുന്നുണ്ട്. പ്രളയസാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ അപകടസാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് അധികൃതരുടെ നിർദേശാനുസരണം മാറിത്താമസിക്കണമെന്ന് നിർദേശമുണ്ട്.

