  • Gig Workers Strike: പുതുവത്സര ആഘോഷങ്ങൾക്ക് 'പണി'യായി ഗിഗ് തൊഴിലാളികളുടെ പണിമുടക്ക്; ആവശ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ

ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കുന്ന '10 മിനിറ്റ് ഡെലിവറി' എന്ന രീതി പിൻവലിക്കണമെന്നാണ് ജീവനക്കാരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം.

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 31, 2025, 11:01 AM IST
  • ഇന്ത്യൻ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ആപ്പ് ബേസ്ഡ് ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് വർക്കേഴ്സും (IFAT) തെലങ്കാന ഗിഗ് ആൻഡ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം വർക്കേഴ്‌സ് യൂണിയനും സംയുക്തമായാണ് സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ന്യൂഡൽഹി: അടിസ്ഥാന തൊഴിൽ സൗകര്യങ്ങൾ , മിനിമം വേതനം, സുരക്ഷ തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളുന്നയിച്ച് ​ഗി​ഗ് തൊഴിലാളികൾ രാജ്യവ്യാപകമായി പണിമുടക്കുന്നു. രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ ഓൺലൈൻ സേവന പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളായ സ്വിഗ്ഗി, സൊമാറ്റോ, ആമസോൺ, ബ്ലിങ്കിറ്റ്, സെപ്റ്റോ, ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഗിഗ് തൊഴിലാളികളാണ് പണിമുടക്കുന്നത്. 

ഇന്ത്യൻ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ആപ്പ് ബേസ്ഡ് ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് വർക്കേഴ്സും (IFAT) തെലങ്കാന ഗിഗ് ആൻഡ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം വർക്കേഴ്‌സ് യൂണിയനും സംയുക്തമായാണ് സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. 

തൊഴിലാളികളുടെ പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ ഇവയാണ്...

ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കുന്ന '10 മിനിറ്റ് ഡെലിവറി' എന്ന രീതി പിൻവലിക്കണമെന്ന പ്രധാന ആവശ്യം തൊഴിലാളികൾ മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടുണ്ട്. സുതാര്യമായ വേതന ഘടന ഉറപ്പാക്കുകയും അപകട ഇൻഷുറൻസ് നൽകുകും പെൻഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാമൂഹിക സുരക്ഷാ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുക. 

കൂടാതെ യൂണിയനുകളിൽ ചേരുന്ന തൊഴിലാളികളെ കമ്പനികൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്നും ആരോപണമുണ്ട്. കുറഞ്ഞ വരുമാനവും അമിത ജോലിഭാരവും തൊഴിലാളികളെ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഗിഗ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ഉടനടി ഇടപെടണമെന്നും തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

