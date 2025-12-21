Delhi Fog: ഡൽഹിയിൽ കൊടുംതണുപ്പ്, പുകമഞ്ഞ് രൂക്ഷം; 129 വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കി, വലഞ്ഞ് ജനം

ഡൽഹി: ഡൽഹിയിൽ പുകമഞ്ഞ് രൂക്ഷമായി തുടരുന്നു. അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണ തോത് 400ന് മുകളിലായി. പുകമഞ്ഞ് രൂക്ഷമായതിനെ തുടർന്ന് വ്യോമ-റെയിൽ ഗതാഗതങ്ങൾ താറുമാറായി. വിമാന കമ്പനികളും റെയിൽവേയും യാത്രക്കാർ നിർദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കണമെന്ന് അറിയിച്ചു.
ഡൽഹി സർക്കാർ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ചുവെന്ന് കണ്ടെത്തിയ 612 വ്യവസായങ്ങൾ പൂട്ടാൻ നടപടികൾ തുടങ്ങി. ശൈത്യം കടുത്തതും കാറ്റിന്റെ വേഗത കുറഞ്ഞതും പുകമഞ്ഞ് തുടരാൻ കാരണമായി. ഇതേ തുടർന്ന് ഡൽഹിയിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് തുടരുകയാണ്.
സീസണിലെ ഏറ്റവും തണുപ്പേറിയ ദിവസമായിരുന്ന ഇന്നലെ ഡൽഹിയിൽ 129 വിമാനങ്ങളാണ് റദ്ദാക്കിയത്. കാഴ്ച പരിധി കുറവാണെങ്കിലും വിമാന-ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ ഇന്ന് ഇന്നലത്തെ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല. വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് ഫ്ലൈറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് പരിശോധിക്കണം.
കൗണ്ടറുകളിൽ തിരക്കുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ നേരത്തെ എത്താനും വിമാന കമ്പനികൾ യാത്രക്കാർക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നഗരത്തിൽ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരുകയാണ്.
