Delhi Fog: ഡൽഹിയിൽ കൊടുംതണുപ്പ്, പുകമഞ്ഞ് രൂക്ഷം; 129 വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കി, വലഞ്ഞ് ജനം

Delhi AQI: പുകമഞ്ഞ് രൂക്ഷമായതിനെ തുടർന്ന് വ്യോമ-റെയിൽ ​ഗതാ​ഗതങ്ങൾ താറുമാറായി. ശൈത്യം കടുത്തതും കാറ്റിന്റെ വേ​ഗത കുറഞ്ഞതും പുകമഞ്ഞ് തുടരാൻ കാരണമായി.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Dec 21, 2025, 05:51 PM IST
  • സീസണിലെ ഏറ്റവും തണുപ്പേറിയ ദിവസമായിരുന്ന ഇന്നലെ ഡൽഹിയിൽ 129 വിമാനങ്ങളാണ് റദ്ദാക്കിയത്
  • ന​ഗരത്തിൽ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരുകയാണ്

ഡൽഹി: ഡൽഹിയിൽ പുകമഞ്ഞ് രൂക്ഷമായി തുടരുന്നു. അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണ തോത് 400ന് മുകളിലായി. പുകമഞ്ഞ് രൂക്ഷമായതിനെ തുടർന്ന് വ്യോമ-റെയിൽ ​ഗതാ​ഗതങ്ങൾ താറുമാറായി. വിമാന കമ്പനികളും റെയിൽവേയും യാത്രക്കാർ നിർദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കണമെന്ന് അറിയിച്ചു.

ഡൽഹി സർക്കാർ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ചുവെന്ന് കണ്ടെത്തിയ 612 വ്യവസായങ്ങൾ പൂട്ടാൻ നടപടികൾ തുടങ്ങി. ശൈത്യം കടുത്തതും കാറ്റിന്റെ വേ​ഗത കുറഞ്ഞതും പുകമഞ്ഞ് തുടരാൻ കാരണമായി. ഇതേ തുടർന്ന് ഡൽഹിയിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് തുടരുകയാണ്.

സീസണിലെ ഏറ്റവും തണുപ്പേറിയ ദിവസമായിരുന്ന ഇന്നലെ ഡൽഹിയിൽ 129 വിമാനങ്ങളാണ് റദ്ദാക്കിയത്. കാഴ്ച പരിധി കുറവാണെങ്കിലും വിമാന-ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ ഇന്ന് ഇന്നലത്തെ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല. വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് ഫ്ലൈറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് പരിശോധിക്കണം.

കൗണ്ടറുകളിൽ തിരക്കുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ നേരത്തെ എത്താനും വിമാന കമ്പനികൾ യാത്രക്കാർക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ന​ഗരത്തിൽ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരുകയാണ്.

