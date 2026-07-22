ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ്, സിബിഎസ്ഇ പരീക്ഷകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രമക്കേടുകളിൽ പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധവും തന്റെ രാജി ആവശ്യവും ശക്തമാകുന്നതിനിടെ പ്രതികരണവുമായി കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രംഗത്തെത്തി. വിഷയത്തിൽ വ്യക്തമായ ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാണെന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും കോൺഗ്രസും വിദ്യാർഥികളെ സ്വാർത്ഥ രാഷ്ട്രീയത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് പകരം മാധ്യമ ശ്രദ്ധ നേടാനും സഭ തടസ്സപ്പെടുത്താനുമാണ് പ്രതിപക്ഷം ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം എക്സിൽ കുറിച്ചു. നീറ്റ് വിഷയത്തിൽ വിദ്യാർഥികളുടെ ന്യായമായ ആശങ്കകൾ പാർലമെന്റിൽ ചർച്ച ചെയ്യാനും അതിന് പരിഹാരം കാണാനും സർക്കാരിന് പൂർണ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതയുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടകൾക്കുള്ള കരുക്കളാക്കപ്പെടേണ്ടവരല്ല രാജ്യത്തെ വിദ്യാർഥികളെന്നും മുദ്രാവാക്യങ്ങൾക്കും അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കും ഉപരിയായി വ്യക്തമായ പരിഹാരങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള നടപടികളുമാണ് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിക്ക് മുന്നിൽ ധർണ്ണ സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള കോൺഗ്രസിന്റെ നീക്കം ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതും സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളോടുള്ള വെല്ലുവിളിയുമാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
വിശദമായ സംവാദത്തിന് തയ്യാറാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടും ജനാധിപത്യപരമായ ചർച്ചകൾ ഒഴിവാക്കി രാഷ്ട്രീയ നാടകങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പാർട്ടിയും ശ്രമിക്കുന്നത്. ചർച്ചകൾക്കുള്ള വഴികൾ തുറന്നുകിടക്കുമ്പോഴും മനഃപൂർവം സംഘർഷാവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. കേവലം രോഷപ്രകടനങ്ങൾക്കപ്പുറം വിദ്യാർഥികൾക്ക് കൃത്യമായ മറുപടികളും ആവശ്യമായ പരിഷ്കാരങ്ങളും ഉറപ്പുനൽകേണ്ടതുണ്ടെന്നും അത് നടപ്പിലാക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുന്നിലുണ്ടാകുമെന്നും ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ കൂട്ടിചേർത്തു.
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