Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /India
  • /Dharmendra Pradhan: ചർച്ചയ്ക്ക് സന്നദ്ധത അറിയിച്ചതാണ്, രാഹുൽ വിദ്യാർഥികളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ധ‍ർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ

Dharmendra Pradhan: ചർച്ചയ്ക്ക് സന്നദ്ധത അറിയിച്ചതാണ്, രാഹുൽ വിദ്യാർഥികളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ധ‍ർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ

Neet Exam Controversy 2026: വിഷയത്തിൽ വ്യക്തമായ ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാണെന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും കോൺഗ്രസും വിദ്യാർഥികളെ സ്വാർത്ഥ രാഷ്ട്രീയത്തിനായി ഉപയോ​ഗിക്കുകയാണെന്ന് ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 22, 2026, 09:08 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 09:17 AM IST
Dharmendra Pradhan: ചർച്ചയ്ക്ക് സന്നദ്ധത അറിയിച്ചതാണ്, രാഹുൽ വിദ്യാർഥികളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ധ‍ർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ
Image Credit: Dharmendra | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Dharmendra Pradhan: ചർച്ചയ്ക്ക് സന്നദ്ധത അറിയിച്ചതാണ്, രാഹുൽ വിദ്യാർഥികളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ധ‍ർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ
Dharmendra Pradhan13 min ago
2
Rahul Gandhi1 hr ago
3
Kalki 2898 ADJul 21
4
Kottayam NewsJul 21
5
Rahul GandhiJul 21