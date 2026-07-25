/Dharmendra Pradhan: വിദ്യാർഥികളെയും യുവജനങ്ങളെയും അഭിസംബോധന ചെയ്ത് ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ; രാജിക്കത്തിന്റെ പൂർണരൂപം

ന്യൂഡൽഹി: സിജെപിയുടെയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും രാജ്യവ്യാപകമായ പ്രതിഷേധങ്ങളെ തുടർന്ന് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജി വെച്ചു. ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് രാജിക്കത്ത് കൈമാറിയത്. ഇന്ത്യയിലെ തുടർച്ചയായ പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകളെ തുടർന്നാണ് സിജെപിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭം രൂക്ഷമായത്.
"എന്റെ യുവ സുഹൃത്തുക്കളെ" എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള രണ്ടു പേജുള്ള രാജിക്കത്തിൽ, പരീക്ഷാ പ്രതിസന്ധി കൈകാര്യം ചെയ്ത സർക്കാരിന്റെ നടപടികളെ പ്രധാൻ ന്യായീകരിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയോട് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിയ ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ, വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാവി നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ-നിയമ പോരാട്ടങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകരുതെന്ന കാരണത്താലാണ് രാജി നൽകുന്നതെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
2026-ലെ നീറ്റ്-യുജി പരീക്ഷ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർന്നതിനെ തുടർന്ന് പരീക്ഷ റദ്ദാക്കുകയും പുനപരീക്ഷ നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്ന് ആഴ്ചകളോളം നീണ്ടുനിന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കും ശേഷമാണ് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവച്ചത്.
ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജിക്കത്തിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം:
എന്റെ യുവ സുഹൃത്തുക്കളെ,
നാല് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി ഞാൻ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കരണങ്ങളുടെയും ആവശ്യങ്ങൾക്കായി എന്നെത്തന്നെ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ശക്തവും എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും ദീർഘവീക്ഷണമുള്ളതുമായ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായമാണ് കരുത്തുറ്റ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ തറക്കല്ല് എന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നു.
രാജ്യത്തെ യുവാക്കളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെയും വികാരങ്ങളെയും ന്യായമായ പ്രതീക്ഷകളെയും ഞാൻ ആഴത്തിൽ ബഹുമാനിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ യുവതലമുറയുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹിക ജീവിതത്തിലെ ഒരു ധാർമ്മിക പ്രതിബദ്ധതയാണ്.
ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള നേതൃത്വത്തിന് കീഴിൽ രാജ്യത്തെ സേവിക്കാൻ അവസരം നൽകിയതിന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.
എന്നാൽ, 2026 മേയ് 3-ന് നടന്ന നീറ്റ്-യുജി പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില ക്രമക്കേടുകൾ വെളിച്ചത്തുവന്നു. വിഷയത്തിൽ ഉടൻതന്നെ ഇടപെട്ട ഭാരത സർക്കാർ, അന്വേഷണം സിബിഐക്ക് കൈമാറുകയും പരീക്ഷ റദ്ദാക്കി പുനഃപരീക്ഷയ്ക്കുള്ള തീയതി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. കൂടാതെ, അടുത്ത വർഷം മുതൽ കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത പരീക്ഷാ രീതിയിൽ (CBT) പരീക്ഷ നടത്താനും തീരുമാനമെടുത്തു.
ഈ കാലയളവിലുടനീളം, 20 ലക്ഷത്തിലധികം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി പരീക്ഷ സുഗമമായി നടത്തുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രധാന മുൻഗണന. കേന്ദ്രത്തോടൊപ്പം സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും പ്രത്യേകിച്ച് ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങളും നിർണ്ണായക പങ്ക് വഹിച്ചുകൊണ്ട് സമഗ്രമായ ഒരു പ്രവർത്തന രീതിയാണ് ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചത്.
വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും സഹകരണത്തോടെ 2026 ജൂൺ 21-ന് പരീക്ഷ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി. ആദ്യ ദിവസം മുതൽ ഞാൻ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തമേറ്റെടുക്കുകയും സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും പിന്മാറുകയും ചെയ്തിട്ടില്ല. 'പരീക്ഷാ മാഫിയ' കാരണം കഴിവുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെയും ഭാവി തകരില്ലെന്നും ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്കും അനീതി നേരിടേണ്ടി വരില്ലെന്നും ഉറപ്പാക്കാൻ ഞാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധനായിരുന്നു.
ജൂലൈ 16-ന് പ്രഖ്യാപിച്ച നീറ്റ്-യുജി ഫലങ്ങൾ തൃപ്തികരമായിരുന്നു. സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന പശ്ചാത്തലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മിടുക്കരായ നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾ വിജയം കൈവരിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, ഈ ഘട്ടത്തിലും ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സ്ഥാനങ്ങളിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനും വിദ്യാർത്ഥികളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനും ശ്രമിച്ചു, ഇത് എന്നെ ഏറെ വേദനിപ്പിച്ചു.
നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ എനിക്ക് എപ്പോഴും അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമുണ്ട്, കൂടാതെ യുവാക്കളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെയും സ്വപ്നങ്ങളെയും പ്രതീക്ഷകളെയും ഞാൻ ആഴത്തിൽ ബഹുമാനിക്കുന്നു. അവർ ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി മാത്രമല്ല, പുതിയതും വികസിതവുമായ ഇന്ത്യയുടെ വഴികാട്ടികളും നിർമ്മാതാക്കളും ശില്പികളുമാണ്.
കഴിഞ്ഞ പത്ത് ദിവസങ്ങളിലെ സംഭവവികാസങ്ങളിൽ ഞാൻ ദുഃഖിതനാണ്. ഇത് എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായ അന്തസ്സിന്റെ വിഷയമല്ല. ഇന്ത്യയിലെ യുവാക്കളാണ് രാജ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി. ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളുടെ വലയിൽ അവർ അകപ്പെടാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നത് എന്റെ ഉറച്ച തീരുമാനമാണ്.
ജന്തർ മന്തറിലെയും രാജ്യത്തുടനീളത്തിലെയും സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് ദേശവിരുദ്ധ ശക്തികൾ ഇത് മുതലെടുക്കുന്നത് തടയുക, ദേശീയ ഐക്യം നിലനിർത്തുക, ഒരു ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പോലും ഭാവി നിയമപരമായ സങ്കീർണ്ണതകളിൽ കുടുങ്ങുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക, നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് പഠനത്തിലും കരിയറിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെ ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് രാജി സമർപ്പിച്ചു.
ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശത്തിനും വിശ്വാസത്തിനും നിരന്തരമായ പിന്തുണയ്ക്കും ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിലെ എന്റെ സഹപ്രവർത്തകർക്കും മന്ത്രാലയത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ജീവനക്കാർക്കും ഒപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ച എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.
രാഷ്ട്രസേവനം എപ്പോഴും എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന മുൻഗണനയാണ്, ഞാൻ ഈ ലക്ഷ്യത്തിനായി സമർപ്പിതനായി തുടരും. ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ, ഭാരതമാതാവിന്റെയും ഒഡീഷയിലെ ജനങ്ങളുടെയും രാജ്യത്തെ യുവാക്കളുടെയും ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനായി സാധ്യമായ എല്ലാ വഴികളിലും ഞാൻ തുടർന്നും പ്രവർത്തിക്കും.
വിശ്വസ്തതയോടെ,
ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ.
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