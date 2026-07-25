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Dharmendra Pradhan: വിദ്യാർഥികളെയും യുവജനങ്ങളെയും അഭിസംബോധന ചെയ്ത് ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ; രാജിക്കത്തിന്റെ പൂർണരൂപം

Dharmendra Pradhan Resignation News: ഇന്ത്യയിലെ തുടർച്ചയായ പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകളെ തുടർന്നാണ് സിജെപിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭം രൂക്ഷമായത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 25, 2026, 04:39 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 04:39 PM IST
Dharmendra Pradhan: വിദ്യാർഥികളെയും യുവജനങ്ങളെയും അഭിസംബോധന ചെയ്ത് ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ; രാജിക്കത്തിന്റെ പൂർണരൂപം
Image Credit: Dharmendra Pradhan | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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