/Dharmendra Pradhan Resigned: പാറ്റകൾ പറന്നു, പ്രധാൻ പുറത്ത്; കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവച്ചു

ന്യൂഡൽഹി: കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധര്മേന്ദ്ര പ്രധാന് രാജിവച്ചു. ധര്മേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജിയാവശ്യപ്പെട്ട് കോക്രോച്ച് ജനത പാര്ട്ടി (CJP) നിലപാട് കടുപ്പിച്ചതോടെയാണ് കേന്ദ്രം വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചത്.
സിജെപിയുമായി സര്ക്കാര് മൂന്നാംഘട്ട ചര്ച്ചകള് ഇന്ന് നടക്കാനിരിക്കെയാണ് ധര്മേന്ദ്ര പ്രധാന് രാജിവച്ചത്. ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് രാജി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് രാജിക്കത്ത് കൈമാറി.
സമരക്കാരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവയ്ക്കണമെന്നതായിരുന്നു. എന്നാൽ, കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രധാൻ രാജിവയ്ക്കേണ്ടതില്ലെന്നായിരുന്നു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത്. ഇതിനെതിരെ വലിയ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നുവന്നതോടെയാണ് കേന്ദ്രം നിലപാട് മയപ്പെടുത്തിയത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.