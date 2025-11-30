English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Cyclone Ditwa Update: ഡിറ്റ് വാ ഇന്ത്യൻ തീരത്ത്; തമിഴ്നാട്ടിലും പുതുച്ചേരിയിലും കനത്ത മഴ, റെഡ് അലർട്ട്, ശ്രീലങ്കയിൽ മരണം 200 കടന്നു

Cyclone Ditwa Update: ഡിറ്റ് വാ ഇന്ത്യൻ തീരത്ത്; തമിഴ്നാട്ടിലും പുതുച്ചേരിയിലും കനത്ത മഴ, റെഡ് അലർട്ട്, ശ്രീലങ്കയിൽ മരണം 200 കടന്നു

ഡിറ്റ് വാ ചുഴലിക്കാറ്റ് പുതുച്ചേരി തീരത്തടുക്കുമ്പോൾ ന്യൂനമർദ്ദമാകും.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Nov 30, 2025, 07:14 AM IST
  • വടക്കൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ മഴ കനക്കും.
  • തമിഴ്നാട്ടിലെ തീരജില്ലകളിൽ കനത്ത മഴയാണ്.

Cyclone Ditwa Update: ഡിറ്റ് വാ ഇന്ത്യൻ തീരത്തേക്ക്; തമിഴ്നാട്ടിലും പുതുച്ചേരിയിലും കനത്ത മഴ, റെഡ് അലർട്ട്, ശ്രീലങ്കയിൽ മരണം 200 കടന്നു

ചെന്നൈ: ശ്രീലങ്കയിൽ വൻ നാശം വിതച്ച ഡിറ്റ് വാ ചുഴലിക്കാറ്റ് ഇന്ത്യൻ തീരത്തേക്ക് അടുക്കുന്നു. തമിഴ്നാട്ടിലും പുതുച്ചേരിയിലും കനത്ത മഴയാണ്. ആന്ധ്രാ തീരത്തും കനത്ത ജാ​ഗ്രത തുടരുകയാണ്. പുതുച്ചേരി തീരത്തടുക്കുമ്പോൾ ഡിറ്റ് വാ ചുഴലിക്കാറ്റ് ന്യൂനമർദ്ദമാകുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിക്കുന്നത്. 

വടക്കൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ മഴ കനക്കും. തമിഴ്നാട്ടിലെ തീരജില്ലകളിൽ കനത്ത മഴയാണ്. തമിഴ്നാട്ടിൽ രണ്ട് ജില്ലകളിലാണ് റെ‍ഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചെന്നൈ അടക്കം 7 ജില്ലകളിലാണ് ഇപ്പോൾ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. കനത്ത മഴയിൽ തൂത്തുക്കുടി എയർപോർട്ട് റൺവേയിൽ വെള്ളം കയറി. ഇതേതുടർന്ന് 47 വിമാനസർവീസുകൾ റദ്ദാക്കി.നാ​ഗപട്ടണം, മയിലാടുതുറ എന്നിവടങ്ങളിൽ കനത്ത കൃഷിനാശവും സംഭവിച്ചു.

അതേസമയം ചുഴലിക്കാറ്റ് ആഞ്ഞടിച്ച ശ്രീലങ്കയിൽ മരണം 200 കടന്നു. രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോ​ഗമിക്കുകയാണ്. മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ കപ്പലുകളും രക്ഷാദൗത്യത്തിനുണ്ട്. ഡിറ്റ് വാ ചുഴലിക്കാറ്റിനെ തുടർന്ന് ശ്രീലങ്കയില്‍ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. കനത്ത നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് ചുഴലിക്കാറ്റ് ശ്രീലങ്കയില്‍ ഉണ്ടാക്കിയത്. കെലനി നദിയിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നതോടെ കൊളംബോ പ്രളയഭീതിയിലാണ്. ശ്രീലങ്കയില്‍ ഡിസംബർ 16 വരെ സ്കൂളുകൾ അടച്ചിടും. കൊളംബോ തുറമുഖം താത്കാലികമായി അടച്ചിരിക്കുകയാണ്. 700ലധികം വീടുകൾ തകർന്നതായാണ് കണക്കുകൾ. 

