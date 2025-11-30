Ditwah Cyclone: ഡിറ്റ് വാ ചുഴലിക്കാറ്റ്: തമിഴ്നാട് തീരത്തു നിന്നും 70 കിലോമീറ്റർ അകലെ; ശ്രീലങ്കയിൽ മരണസംഘ്യ 153 കടന്നു

തിരവനന്തപുരം: ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപം കൊണ്ട ഡിറ്റ് വാ ചുഴലിക്കാറ്റ് ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്കൻ തീരപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് അടുക്കുന്നതിനാൽ തമിഴ്നാടിന്റെയും പുതുച്ചേരിയുടെയും ചില ഭാഗങ്ങളിൽ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതായി ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഐഎംഡിയുടെ പുതിയ അറിയിപ്പ് പ്രകാരം തമിഴ്നാട് തീരത്ത് നിന്നും 70 കീ മീ അകലെയുള്ള ഡിറ്റ് വാ വടക്കോട്ട് നീങ്ങും.
അതേ സമയം, ശ്രീലങ്കയിൽ മരണസംഖ്യ 153 കടന്നു. 200 ഓളം പേരെ കാണ്മാനില്ല. വൻ നാശനഷ്ടമാണ് രാജ്യത്ത് ഉണ്ടായത്. ഇതെ തുടർന്ന് അടിയന്തരാവസ്ഥയും പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. പ്രളയത്തിൽ നിരവധി റോഡുകളും, പാലവും ഒലിച്ചുപോയി. രാജ്യത്തിൽ മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രളയം കാരണം വൈദ്യുതിയോ, ശുദ്ധ ജലമോ ലഭ്യമല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്.
