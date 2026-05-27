Karnataka Politics: കർണാടക ഇനി 'ട്രബിൾഷൂട്ടർ' നയിക്കുമോ? അമരത്തേക്ക് ഡി.കെ ശിവകുമാർ എത്തുമ്പോൾ മാറുന്ന രാഷ്ട്രീയ ചിത്രങ്ങൾ

Karnataka Leadership Change News: കർണാടകയിൽ സിദ്ധരാമയ്യ യുഗം മാറുന്നുവെന്ന വ്യക്തമായ സൂചനകളാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഇനി കർണാടക കോൺഗ്രസ് ഡി.കെയുടെ കൈകളിൽ? ശിവകുമാറിനെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയിൽ നിന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ...
ബെംഗളൂരു: കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലേക്ക് ഡി.കെ ശിവകുമാർ എത്തുന്നു. ശിവകുമാറിന്റെ പേര് ഉടൻ തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. സിദ്ധരാമയ്യ ഉടൻ രാജിവയ്ക്കുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തുവരികയാണ്. തടസങ്ങൾ നീങ്ങി നിലവിലെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയും കോൺഗ്രസിന്റെ കരുത്തനായ നേതാവുമായ ഡി.കെ. ശിവകുമാർ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുകയാണ്. ഡി.കെ. ശിവകുമാറിന് ഹൈക്കമാൻഡിലും എംഎൽഎമാർക്കിടയിലും പിന്തുണയേറുന്നുവെന്നതാണ് റിപ്പോർട്ട്.
വരാനിരിക്കുന്ന പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ മുന്നിൽക്കണ്ട് കർണാടകയിൽ പാർട്ടിയുടെ അടിത്തറ ശക്തമാക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. സിദ്ധരാമയ്യയുടെ അഹിന്ദ വോട്ട് ബാങ്കിനൊപ്പം ഡി.കെ. ശിവകുമാറിലൂടെ വൊക്കലിഗ സമുദായത്തെ പൂർണ്ണമായി പാർട്ടിയിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാൻ ഈ നേതൃമാറ്റത്തിലൂടെ സാധിക്കുമെന്ന കണക്കുകൂട്ടലുകളാണ് ഹൈക്കമാൻഡിനുള്ളത്. പരമ്പരാഗതമായി ജെഡിഎസിനൊപ്പം നിന്നിരുന്ന വൊക്കലിഗ വോട്ടുകൾ 2023ൽ കോൺഗ്രസിന്റെ വിജയത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്വന്തം സമുദായത്തിൽ ഡികെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത സ്വാധീനം മൂലമാണ്.
പാർട്ടി സംഘടനയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണങ്ങളിലും നിർണ്ണായക പങ്ക് വഹിച്ച വ്യക്തിയാണ് ശിവകുമാർ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണപരിചയവും പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ സ്വാധീനവും കർണാടകയിൽ കോൺഗ്രസിന് കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടാൻ അവസരമൊരുക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ആഴ്ചകളായി ഡി.കെ. ശിവകുമാറിന് അനുകൂലമായി കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാർക്കിടയിൽ വലിയ തോതിലുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്.
പാർട്ടിയുടെ 'ട്രബിൾഷൂട്ടർ' എന്ന ഇമേജാണ് ഡി.കെ ശിവകുമാറിനുള്ളത്. ദേശീയതലത്തിലും സംസ്ഥാനതലത്തിലും പാർട്ടിക്ക് പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴെല്ലാം പരിഹാരവുമായി എത്തുന്ന ഒരു നേതാവാണ് ഡി.കെ. ശിവകുമാർ. കേവലം ഒരു പ്രാദേശിക നേതാവ് എന്നതിലുപരി ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തനായി മാറിയ ഡി.കെയെ 'ക്രൈസിസ് മാനേജർ' എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കാം. അഹമ്മദ് പട്ടേലിന്റെ രാജ്യസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് ഗുജറാത്ത് എംഎൽഎമാരെയും, കർണാടകയിലെ മുൻ സഖ്യസർക്കാരിന്റെ സമയത്തെ റിസോർട്ട് രാഷ്ട്രീയത്തെയും ഒക്കെ അതിജീവിക്കാൻ കോൺഗ്രസിനെ പ്രാപ്തമാക്കിയത് ഡി.കെ ആണ്. പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ച് നിർത്താൻ കഴിവുള്ള നേതാവാണ് അദ്ദേഹം. ഇത് എംഎൽഎമാർക്കിടയിൽ ഡി.കെ.ക്ക് വലിയ സ്വീകാര്യത നൽകുന്നു.
