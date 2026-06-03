/Karnataka CM DK Shivakumar: കർണാടകയിൽ ഡി.കെ യുഗത്തിന് തുടക്കം! മുഖ്യമന്ത്രിയായി അധികാരമേറ്റ് ഡി.കെ ശിവകുമാർ, ഭരണഘടനയെ തൊട്ട് സത്യപ്രതിജ്ഞ

ബെംഗളൂരു: കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയായി ഡി.കെ. ശിവകുമാർ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റു. ലോക്ഭവനിലാണ് ചടങ്ങ് നടന്നത്. ഗവർണർ തവാർചന്ദ് ഗെലോട്ട് സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. ശിവകുമാർ ഭരണഘടനയെ തൊട്ട് സത്യവാചകം ചൊല്ലി. ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും എഐസിസി അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെക്കും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ, കെ.സി വേണുഗോപാൽ, സുർജെവാല, വി.ഡി സതീശൻ, മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.
ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായി ജി. പരമേശ്വരയും ചുമതലയേറ്റു. മലയാളികളായ കെ ജെ ജോർജ്, യു ടി ഖാദർ എന്നിവരടക്കം 11 മന്ത്രിമാർ ഇന്ന് കർണാടകയിൽ അധികാരമേറ്റു. സിദ്ധരാമയ്യയുടെ മകൻ യതീന്ദ്ര സിദ്ധരാമയ്യയും ഇന്ന് ചുമതലയേറ്റവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്.