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Karnataka CM DK Shivakumar: കർണാടകയിൽ ഡി.കെ യുഗത്തിന് തുടക്കം! മുഖ്യമന്ത്രിയായി അധികാരമേറ്റ് ഡി.കെ ശിവകുമാർ, ഭരണഘടനയെ തൊട്ട് സത്യപ്രതിജ്ഞ

DK Shivakumar New Karnataka CM: കർണാടകയിൽ ഡികെ യുഗത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഭരണഘടനയെ തൊട്ട് സത്യവാചകം ചൊല്ലി ഡി.കെ ശിവകുമാർ സംസ്ഥാനത്തിൻറെ പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയായി.

Written ByKarthika V
Published: Jun 03, 2026, 05:18 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 05:18 PM IST
Karnataka CM DK Shivakumar: കർണാടകയിൽ ഡി.കെ യുഗത്തിന് തുടക്കം! മുഖ്യമന്ത്രിയായി അധികാരമേറ്റ് ഡി.കെ ശിവകുമാർ, ഭരണഘടനയെ തൊട്ട് സത്യപ്രതിജ്ഞ
Image Credit: karnataka | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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