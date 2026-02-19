Tamil Nadu Assembly Election 2026: തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപേ എൻഡിഎക്ക് തിരിച്ചടി; വിജയകാന്തിന്റെ പാർട്ടി ഡിഎംകെ സഖ്യത്തിൽ

ചെന്നൈ: തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടേറിയ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനിടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നാടകീയ രംഗങ്ങൾ. വിജയകാന്തിന്റെ പാർട്ടിയായ ദേശിയ മുർപോക്ക് ദ്രാവിഡ കഴകം (ഡിഎംഡികെ) ഡിഎംകെ സഖ്യത്തിലേക്ക്.
ഡിഎംഡികെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രേമലത വിജയകാന്ത് തമിഴ്നാട് മുഖ്യന്ത്രി എം കെ സ്റ്റാലിനുമായി ഡിഎംകെ ആസ്ഥാനത്തെത്തി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയും ക്ഷണം ഔദ്യോഗികമായി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് എൻഡിഎയ്ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി ആയിരിക്കുകയാണ്.
തുടർന്ന് പ്രേമലത മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുൻപിലെത്തുകയും അണികളുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരമാണ് ഈ തീരുമാനം സ്വീകരിച്ചതെന്നും ഈ കൂടിച്ചേരൽ ക്യാപ്റ്റൻ വിജയകാന്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നടക്കേണ്ടതായിരുന്നുവെന്നും പറഞ്ഞു. കൂടാതെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ സീറ്റ് സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകളെല്ലാം ഇരു പാർട്ടികളും ഇലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച ശേഷം തീരുമാനിക്കുമെന്നും പ്രേമലത വ്യക്തമാക്കി.
നേരത്തെ വിജയകാന്തിന്റെ പാർട്ടിയെ തങ്ങളുടെ പാളയത്തിലെത്തിക്കാൻ എൻഡിഎ കനത്ത പരിശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിനിടയിൽ ഡിഎംഡികെ ഉയർത്തുന്നത് വലിയ ഡിമാൻഡുകളാണെന്നും അതുകൊണ്ട് തങ്ങളുമായുള്ള സഖ്യസാധ്യത മങ്ങുകയാണെന്നും ഒരു ഡിഎംകെ നേതാവ് പറഞ്ഞതോടെ എൻഡിഎയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷ വർധിച്ചിരുന്നു. അതിനിടെ മിന്നൽ നീക്കത്തിലൂടെയാണ് ഡിഎംഡികെയെ ഡിഎംകെ തങ്ങൾക്കൊപ്പം കൂട്ടിയത്.
റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിജയകാന്തിന്റെ പാർട്ടിയെ ഡിഎംകെ കൂടെ നിർത്തുന്നത് നടൻ വിജയ്യുടെ ടിവികെ ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളി നേരിടാൻ കൂടിയാണ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
