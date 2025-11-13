Delhi Red Fort Blast: പൊട്ടിത്തെറിച്ച കാറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഉമർ നബി, ഡിഎൻഎ സ്ഥിരീകരിച്ചു

ഡൽഹി: ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപം ഉണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ കാറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഉമർ നബിയെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ഇക്കാര്യം ഡിഎൻഎ പരിശോധനയിലാണ് സ്ത്രീകരിച്ചത്.
സ്ഫോടനത്തിൽ ഉമറിന്റെ ശരീരം ചിന്നിച്ചിതറിയിരുന്നു. കാറിലുണ്ടായിരുന്നത് ഉമർ നബിയാണ് എന്ന് സംശയം തോന്നിയതിന് പിന്നാലെ പുൽവാമയിലെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് അന്വേഷണ സംഘം സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ചിരുന്നു.
ഉമറിന് ഫരീദാബാദ്, ലഖ്നൗ, തെക്കന് കശ്മീര് എന്നിവിടങ്ങളില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് മോഡ്യൂളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദ്ധരിച്ച് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഈ ഗ്രൂപ്പില് ഒമ്പത് മുതല് പത്ത് വരെ അംഗങ്ങളുണ്ടെന്നും ഇതില് ആറോളം പേര് ഡോക്ടര്മാരാണെന്നുമാണ് റിപ്പോര്ട്ട്.
പോലീസ് പറയുന്നത് സ്ഫോടനം നടന്ന തലേന്ന് മുതല് ഉമറിനെ കാണാതായിരുന്നുവെന്നാണ്. ഉമര് തന്റെ കയ്യിലുള്ള അഞ്ച് ഫോണുകളും സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് ദൗജ് ഗ്രാമത്തിന് സമീപം ഒളിവില് പോയതാണെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ മാസം 30 മുതല് ഉമര് നബി സര്വകലാശാല ചുമതലകളിൽ നിന്നും ഒഴിവായിരുന്നുവെന്നും റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്.
