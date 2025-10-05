English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Coldrif Cough Syrup: കഫ് സിറപ്പ് കഴിച്ച് കുട്ടികൾ മരിച്ച സംഭവം; മരുന്ന് നിർദ്ദേശിച്ച ഡോക്ടർ അറസ്റ്റിൽ

മധ്യപ്രദേശ് കൂടാതെ കേരളത്തിലും തെലങ്കാനയിലും കോൾഡ്രിഫ് മരുന്ന് നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Oct 5, 2025, 12:17 PM IST
  • ഡ്രഗ്‌സ് ആൻഡ് കോസ്‌മെറ്റിക്‌സ് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ 27(എ), ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത (ബിഎൻഎസ്) സെക്ഷൻ 105, 276 എന്നിവ പ്രകാരമാണ് പ്രവീൺ സോമിക്കെതിരെ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.
  • ചികിത്സയ്ക്കെത്തിയ മിക്ക കുട്ടികൾക്കും ഡോക്ടർ കോൾഡ്രിഫ് കഫ് സിറപ്പ് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു.

Coldrif Cough Syrup: കഫ് സിറപ്പ് കഴിച്ച് കുട്ടികൾ മരിച്ച സംഭവം; മരുന്ന് നിർദ്ദേശിച്ച ഡോക്ടർ അറസ്റ്റിൽ

മധ്യപ്രദേശിലെ ചിന്ദ്വാരയിൽ 11 കുട്ടികളുടെ മരണത്തിന് കാരണമായ കഫ് സിറപ്പ് നിർദ്ദേശിച്ച ഡോക്ടർ പിടിയിൽ. ഡോ. പ്രവീൺ സോണിയാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ഡോ. സോണിക്കും കോൾഡ്രിഫ് സിറപ്പ് നിർമ്മാതാക്കളായ ശ്രെസൺ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസിന്റെ നടത്തിപ്പുകാർക്കുമെതിരെ നേരത്തെ എഫ്‌ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പരേഷ്യ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററിലെ ബ്ലോക്ക് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ അങ്കിത് സഹ്‌ലാം നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടിയെടുത്തിരിക്കുന്നത്. 

ഡ്രഗ്‌സ് ആൻഡ് കോസ്‌മെറ്റിക്‌സ് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ 27(എ), ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത (ബിഎൻഎസ്) സെക്ഷൻ 105, 276 എന്നിവ പ്രകാരമാണ് പ്രവീൺ സോമിക്കെതിരെ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ചികിത്സയ്ക്കെത്തിയ മിക്ക കുട്ടികൾക്കും ഡോക്ടർ കോൾഡ്രിഫ് കഫ് സിറപ്പ് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. ഇത് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തിറങ്ങിയ ഒരു ലബോറട്ടറി റിപ്പോർട്ടിൽ സിറപ്പിൽ 48.6% ഡൈഎത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ (DEG) അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. വൃക്ക തകരാറിനും മരണത്തിനും കാരണമാകുന്ന ഒരു വിഷ രാസവസ്തുവാണിത്.

Also Read: Nedumbassery Drug Hunt: നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ വൻ ലഹരിവേട്ട; ആറ് കോടിയുടെ ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവുമായി ഫാഷൻ ഡിസൈനർ പിടിയിൽ

കഫ് സിറപ്പിന്റെ സാമ്പിളുകളിൽ വിഷാംശം സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കോൾഡ്രിഫ് കഫ് സിറപ്പിന്റെ വിൽപ്പനയും വിതരണവും മധ്യപ്രദേശ് സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിരോധിച്ചിരുന്നു. തമിഴ്‌നാട്ടിലെ കാഞ്ചീപുരം ജില്ലയിലെ സ്രെസൺ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് ആണ് ഈ കഫ് സിറപ്പ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. മധ്യപ്രദേശിൽ മാത്രം 11 കുട്ടികളും രാജ്യത്താകെ 14 കുട്ടികളുമാണ് ഈ കഫ് സിറപ്പ് കഴിച്ച് മരിച്ചത്. 

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Coldrif SyrupMadhya pradeshChhindwaraകോൾഡ്രിഫ് കഫ് സിറപ്പ്മധ്യപ്രദേശ്

