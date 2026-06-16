ന്യൂഡൽഹി: ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടിയില്ലാതെ ഇനി രാജ്യത്ത് കഫ് സിറപ്പുകൾ നൽകില്ല. കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവിറക്കി. കഫ് സിറപ്പുകൾ വാങ്ങുന്നതിന് ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടി നിർബന്ധമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളിൽ ചെന്നാൽ ഇനി നേരിട്ട് സിറപ്പുകൾ വാങ്ങാൻ കഴിയില്ല. കഫ് സിറപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ സിറപ്പുകൾക്കും ഇത് ബാധകമാണ്. നേരിട്ട് പേര് പറഞ്ഞ് മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളിൽ നിന്ന് മരുന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമായി കണക്കാകുമെന്ന് ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. മധ്യപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ വ്യാജ സിറപ്പ് കഴിച്ച് നിരവധി കുട്ടികൾ മരിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കേന്ദ്ര നടപടി.
കഫ് സിറപ്പുകളുടെ സുരക്ഷിത ഉപയോഗവും പൊതുജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യവും ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടുള്ളതാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നടപടി. കഫ് സിറപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജ്യവ്യാപകമായി പരാതികൾ ഉയർന്നിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
മധ്യപ്രദേശിൽ ഇരുപതോളം കുട്ടികളാണ് വ്യാജ സിറപ്പുകൾ കുടിച്ച് മരിച്ചത്. ഇതേതുടർന്ന് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്ന സിറപ്പുകൾക്ക് നിയമം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. 1945 ലെ ഡ്രഗ് റൂൾസിലെ അഞ്ചാമത്തെ അമൻമെന്റായിട്ടാണ് ഈ ഭേദഗതി ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്ത്.
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