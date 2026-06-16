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Cough Syrup: കഫ് സിറപ്പ് വാങ്ങാൻ ഇനി ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടി നിർബന്ധം! നിയന്ത്രണങ്ങൾ കടുപ്പിച്ച് കേന്ദ്ര ആരോ​ഗ്യ മന്ത്രാലയം

Cough Syrup: മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളിൽ ചെന്ന് പേര് പറഞ്ഞ് മരുന്ന് വാങ്ങുന്ന പണി ഇനി നടക്കില്ല. ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടി നിർബന്ധമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

Written ByKarthika V
Published: Jun 16, 2026, 01:10 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 02:08 PM IST
Cough Syrup: കഫ് സിറപ്പ് വാങ്ങാൻ ഇനി ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടി നിർബന്ധം! നിയന്ത്രണങ്ങൾ കടുപ്പിച്ച് കേന്ദ്ര ആരോ​ഗ്യ മന്ത്രാലയം
Image Credit: cough syrup | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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കഫ് സിറപ്പ് വാങ്ങാൻ ഇനി ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടി നിർബന്ധം! കടുപ്പിച്ച് കേന്ദ്രം
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