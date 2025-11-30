English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
  • Dr Subhash Chandra @75: ലീഗ് ക്രിക്കറ്റിന്റെ 'പിതാമഹൻ'; ഐപിഎല്ലിന്റെ വിജയത്തിന് പിന്നിലെ ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്രയും ഐസിഎല്ലും

Dr Subhash Chandra @75: ലീഗ് ക്രിക്കറ്റിന്റെ 'പിതാമഹൻ'; ഐപിഎല്ലിന്റെ വിജയത്തിന് പിന്നിലെ ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്രയും ഐസിഎല്ലും

Dr. Subhash Chandra Birthday: ഐപിഎൽ ആരംഭിക്കുന്നതിന് ഒരു വർഷം മുൻപ് മറ്റൊരു ലീഗ് നിലവിൽ വന്നിരുന്നു, ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ് (ഐസിഎൽ).

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Nov 30, 2025, 07:16 PM IST
  • ഐസിഎൽ ടീമുകളെ നഗരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിഭജിച്ചു
  • വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കളിക്കാരെ ഉൾപ്പെടുത്തി

Read Also

  1. Dr Subhash Chandra @ 75: കഠിനാധ്വാനവും സമർപ്പണവും പ്രധാനം; എല്ലാ ലക്ഷ്യങ്ങളും നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയും- ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര

Trending Photos

ഇന്നത്തെ പ്രണയ രാശിഫലം: ഈ 3 രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യം, പ്രണയ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ!
12
Love Horoscope
ഇന്നത്തെ പ്രണയ രാശിഫലം: ഈ 3 രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യം, പ്രണയ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ!
Ardha Kendra Yog 2025: ഡിസംബർ 8 മുതൽ ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും; ഒപ്പം സാമ്പത്തിക നേട്ടവും
7
Ardha Kendra Yoga
Ardha Kendra Yog 2025: ഡിസംബർ 8 മുതൽ ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും; ഒപ്പം സാമ്പത്തിക നേട്ടവും
Benefits of washing feet: ഉറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് കാലുകൾ കഴുകാറുണ്ടോ? ഈ ​ഗുണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും‌...
5
Vastu Tips
Benefits of washing feet: ഉറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് കാലുകൾ കഴുകാറുണ്ടോ? ഈ ​ഗുണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും‌...
Gold Rate Kerala Today: ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ തന്നെ! സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ തന്നെ! സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല...
Dr Subhash Chandra @75: ലീഗ് ക്രിക്കറ്റിന്റെ 'പിതാമഹൻ'; ഐപിഎല്ലിന്റെ വിജയത്തിന് പിന്നിലെ ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്രയും ഐസിഎല്ലും

ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിന്റെ (ഐസിഎൽ) ചരിത്രം

Add Zee News as a Preferred Source

ലോകമെമ്പാടും ഇന്ന് ലീഗ് ക്രിക്കറ്റ് ചർച്ചാവിഷയമാണ്. ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ വലിയ ശക്തിയായി ലീഗ് മത്സരങ്ങൾ വളർന്നു, ഇതിന്റെയെല്ലാം പ്രഭവകേന്ദ്രം ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് (ഐപിഎൽ) ആണെന്ന് പരക്കെ വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ, ഐപിഎൽ ആരംഭിക്കുന്നതിന് ഒരു വർഷം മുൻപ്, ഇന്ത്യയിൽ ഇത്തരമൊരു ആശയം ആരും ചിന്തിക്കാത്ത സമയത്ത്, മറ്റൊരു ലീഗ് നിലവിൽ വന്നിരുന്നു- ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ് (ഐസിഎൽ). ഈ ലീഗിന് പിന്നിലെ ദീർഘവീക്ഷണം ഇന്ത്യയിലെ ലീഗ് ക്രിക്കറ്റിന്റെ 'പിതാമഹൻ' എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന എസ്സൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്രയുടേതായിരുന്നു.

ഒരു പുതിയ തുടക്കം

2007-ലെ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യ ആദ്യ റൗണ്ടിൽ തന്നെ പുറത്തായതിനെ തുടർന്ന് രാജ്യത്ത് നിരാശയുടെയും ദുഃഖത്തിന്റെയും അന്തരീക്ഷമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിൽ, ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികൾക്ക് ഒരു പുതിയ ക്രിക്കറ്റ് രൂപം പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര തീരുമാനിച്ചു.

പിന്നീട് ഐപിഎല്ലിൽ കണ്ടതുപോലെ, ഐസിഎൽ ടീമുകളെ നഗരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിഭജിച്ചു. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കളിക്കാരെ ഉൾപ്പെടുത്തി. പുതിയ ജേഴ്സികൾ, ഫ്ലഡ്‌ലൈറ്റുകൾ, വൈറ്റ് ബോൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ട്വന്റി-20 (ടി20) ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിന് തുടക്കം കുറിച്ചു. കപിൽ ദേവ്, ബ്രയാൻ ലാറ തുടങ്ങിയ ഇതിഹാസ താരങ്ങൾ ഈ ലീഗുമായി സഹകരിച്ചു.

ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്രയുടെ ദീർഘവീക്ഷണം

അക്കാലത്ത് ടി20 ക്രിക്കറ്റിന്റെ വിജയസാധ്യതയെക്കുറിച്ച് ബിസിസിഐ (ബിസിസിഐ) പോലും വലിയ വീക്ഷണത്തിലായിരുന്നില്ല, അവർ ഒരുതരം ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായിരുന്നു. എന്നാൽ ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഭാവി ടി20 ഫോർമാറ്റിലും ലീഗ് ക്രിക്കറ്റിലുമാണെന്ന് ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഈ പുതിയ ഫോർമാറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്ത് എത്രത്തോളം വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് അന്ന് ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. 2016-ൽ ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര തന്നെ ഇക്കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു: "ഐപിഎൽ വിജയിച്ചത് ഐസിഎൽ കാരണമാണ്. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡ് ഇതിൽ നിന്ന് ധാരാളം പണം സമ്പാദിച്ചു."

യുവതാരങ്ങൾക്ക് അവസരം

ഐ.സി.എൽ ടീമുകളിൽ നാല് വിദേശ കളിക്കാർ, എട്ട് ജൂനിയർ കളിക്കാർ, രണ്ട് അന്താരാഷ്ട്ര കളിക്കാർ എന്നിവരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ജൂനിയർ ഇന്ത്യൻ കളിക്കാർക്ക് ഇന്ത്യയിലെയും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെയും പ്രഗത്ഭരായ കളിക്കാർക്കൊപ്പം കളിക്കാനും പഠിക്കാനും അവസരം നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഐസിഎൽ ടീമുകൾ രൂപീകരിച്ചത്.

ഐപിഎല്ലിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് പിന്നിൽ ഐസിഎല്ലിന്റെ പാത

2008-ൽ ആരംഭിച്ച ഐപിഎൽ ഇന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് കോടി രൂപയുടെ പ്രക്ഷേപണ അവകാശത്തിലൂടെ ബിസിസിഐക്ക് വരുമാനം നേടിക്കൊടുക്കുന്ന ഒരു വലിയ സംരംഭമായി വളർന്നു. എന്നാൽ 2007-ൽ ഐസിഎൽ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരമൊരു ആശയം ആരും സ്വപ്നം പോലും കണ്ടിരുന്നില്ല. ലീഗ് ക്രിക്കറ്റിനായി ഐസിഎൽ കാണിച്ച പാതയാണ്, ഇന്നത്തെ ക്രിക്കറ്റിന്റെ തലത്തിലേക്ക് എത്താൻ സഹായിച്ചത് എന്നതിൽ സംശയമില്ല.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Dr Subhash ChandraDr Subhash Chandra Birthday

Trending News