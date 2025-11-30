Subhash Chandra Birthday: 75-ാം പിറന്നാൾ സ്പെഷ്യൽ: ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര: ടിവി, ബിസിനസ്, പുതിയ ഇന്ത്യ എന്നിവയുടെ ഗതി മാറ്റിയെഴുതിയ ആദ്യത്തെ മാധ്യമ സംരംഭകൻ

ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ മാധ്യമ-ബിസിനസ് ലോകത്തിന് ചരിത്രപരമായ ദിവസമാണ്. എസ്സെൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാനും ആധുനിക ഇന്ത്യൻ ടെലിവിഷൻ്റെ പിതാവ് (Father of Indian Television) എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര തൻ്റെ 75-ാം ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. ഹരിയാനയിലെ ആദംപൂർ മണ്ടിയിൽ ഒരു സാധാരണ ധാന്യ വ്യാപാരിയായി തുടങ്ങി, പിന്നീട് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സാമ്രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുത്ത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥ കേവലം വിജയത്തിൻ്റേതല്ല, മറിച്ച് 'സാഹസികത', 'വിപ്ലവം', 'അതിജീവനം' എന്നിവയുടേത് കൂടിയാണ്. ഒരു ബിസിനസ് വീക്ഷണകോണിൽ, ഡോ. ചന്ദ്ര ഒരു മാധ്യമ രാജാവ് മാത്രമല്ല; 90-കളിൽ ഇന്ത്യയുടെ അടഞ്ഞ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്കിടയിൽ ഒരു പുതിയ വ്യവസായത്തിന് ജന്മം നൽകിയ ഒരു ദീർഘദർശി കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം.
ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്രയുടെ ആദ്യകാല ജീവിതം പോരാട്ടങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. കുറഞ്ഞ വിഭവങ്ങളും പരിമിതമായ സാഹചര്യങ്ങളുമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ നയിച്ചത് ഒരു വലിയ കാഴ്ചപ്പാടായിരുന്നു . ഇന്ത്യയിൽ ബിസിനസ് എന്നാൽ ട്രേഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പാദനം മാത്രമായി കണക്കാക്കിയിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹസത്തിന് തയ്യാറായ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സംരംഭകനായി ഇത് അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റി. "അവസരം ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, അത് സ്വയം സൃഷ്ടിക്കുക"- ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശ്വാസം.
ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ കഥ മാറുമ്പോൾ, ചില പേരുകൾ എപ്പോഴും ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടും. ഇന്ത്യയുടെ മാധ്യമ വ്യവസായത്തിൽ ഒന്നാമത് വരുന്ന പേര് ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്രയുടേതാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ബിസിനസ് നേതാവ് എന്ന് മാത്രം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് മതിയാകില്ല. അദ്ദേഹം മാർഗ്ഗദർശിയും, ദീർഘദർശിയും, ഇന്ത്യയുടെ യഥാർത്ഥ മാധ്യമ സംരംഭകനും ആണ്.
1. 1992-ലെ വിപ്ലവം: ഇന്ത്യ 'സ്വന്തം' ടിവി കാണാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ
ഇന്ത്യയിൽ സ്വകാര്യ ഉപഗ്രഹ ടെലിവിഷൻ്റെ (Private Satellite Television) തുടക്കമിട്ടതാണ് ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്രയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന. 1990-കളുടെ തുടക്കത്തിൽ, ദൂരദർശന് കുത്തകാവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ, അദ്ദേഹം സീ ടിവി (Zee TV) ആരംഭിക്കാനുള്ള സ്വപ്നം കണ്ടു.
ബിസിനസ് തന്ത്രം: അക്കാലത്ത് വിദേശ കമ്പനികൾ ഏഷ്യാസാറ്റിലെ (AsiaSat) ട്രാൻസ്പോണ്ടറിന് താൽപ്പര്യം കാണിച്ചിരുന്നില്ല. ഡോ. ചന്ദ്ര ആ ട്രാൻസ്പോണ്ടർ പാട്ടത്തിനെടുത്തത് മാത്രമല്ല, 1.25 മില്യൺ ഡോളറിന് പകരം 5 മില്യൺ ഡോളർ വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും അമ്പരപ്പിച്ചു. ഇതൊരു വലിയ ചൂതാട്ടത്തിന് സമാനമായിരുന്നു, പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് വ്യക്തമായിരുന്നു: ഇന്ത്യൻ പ്രേക്ഷകർക്ക് വിനോദത്തിനായുള്ള ദാഹം ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനറിയാമായിരുന്നു.
ഫലം: 1992 ഒക്ടോബർ 2-ന് സീ ടിവി (Zee TV) ആരംഭിച്ചു, ഇത് ഇന്ത്യൻ പരസ്യ- ഉള്ളടക്ക വ്യവസായത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ഇക്കോസിസ്റ്റത്തെയും മാറ്റിമറിച്ചു.
2. സാഹസികതയും നൂതനത്വവും: "വിജയം എന്നതിന് ഭയത്തിനും അപ്പുറം"
പകർത്തരുത്, മൗലികമായിരിക്കുക (Be Original, not Copied) എന്നതാണ് ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്രയുടെ ബിസിനസ് തത്വശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന മന്ത്രം.
എസ്സെൽ പാക്കേജിംഗ് (Essel Propack): മാധ്യമരംഗത്തേക്ക് വരുന്നതിനുമുമ്പ്, അദ്ദേഹം പാക്കേജിംഗ് വ്യവസായത്തിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചു. ലോകം പരമ്പരാഗത ട്യൂബുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിൽ ലാമിനേറ്റഡ് ട്യൂബുകൾ (Laminated Tubes) കൊണ്ടുവന്നു, ഇത് എഫ്എംസിജി (FMCG) പാക്കേജിംഗിനെ എന്നെന്നേക്കുമായി മാറ്റിമറിച്ചു. ഇന്ന്, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്പെഷ്യാലിറ്റി പാക്കേജിംഗ് കമ്പനികളിൽ ഒന്നാണിത്. ഇതിൻ്റെ ഫലമായി, 2019-ൽ ബ്ലാക്ക്സ്റ്റോൺ ഗ്രൂപ്പ് ഈ കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഓഹരി വാങ്ങുകയുണ്ടായി. (ഇപ്പോൾ EPL ലിമിറ്റഡ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു).
എസ്സെൽ വേൾഡ് (Essel World): വിനോദത്തിനായി പേരിൽ ഇന്ത്യയിൽ കാര്യമായി ഒന്നുമില്ലാതിരുന്നപ്പോൾ, 1989-ൽ അദ്ദേഹം രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ അമ്യൂസ്മെൻ്റ് പാർക്കായ 'എസ്സെൽ വേൾഡ്' സ്ഥാപിച്ചു. അക്കാലത്ത് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ മേഖലയിലെ വലിയൊരു സാഹസമായിരുന്നു അത്.
3. ഒരു വൻ സാമ്രാജ്യം: ZEEL മുതൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വരെ
ഡോ. ചന്ദ്രയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ഒരു മേഖലയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിയില്ല. എസ്സെൽ ഗ്രൂപ്പ് വഴി അദ്ദേഹം ഒരു വൈവിധ്യമാർന്ന പോർട്ട്ഫോളിയോ സൃഷ്ടിച്ചു:
മാധ്യമവും വിനോദവും: ZEEL ഇന്ന് 190-ൽ അധികം രാജ്യങ്ങളിൽ കണ്ടന്റുകൾ എത്തിക്കുന്നു.
വിദ്യാഭ്യാസം (Zee Learn): Zee Learn, Kidzee, Mount Litera എന്നിവയിലൂടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു ബിസിനസ് മോഡലുമായി (ഫ്രാഞ്ചൈസി മോഡൽ) സംയോജിപ്പിച്ച് ടയർ-2, ടയർ-3 നഗരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു.
സാങ്കേതികവിദ്യ (Dish TV & Siti Networks): കേബിളിലൂടെയും ഡിടിഎച്ച് (DTH) വഴിയും വീടുകളിലേക്ക് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലുകൾ എത്തിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പങ്ക് നിർണ്ണായകമാണ്.
വാർത്തകളും ആഗോള ശബ്ദവും (WION): പാശ്ചാത്യ മാധ്യമങ്ങളെ മാത്രം ആശ്രയിക്കാതെ, ഇന്ത്യയുടെ ശബ്ദം ലോകമെമ്പാടും എത്തണമെന്നത് ഡോ. ചന്ദ്രയുടെ സ്വപ്നമായിരുന്നു. WION (World Is One News) ഈ കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ ഫലമാണ്, അത് 'ന്യൂ ഇന്ത്യ'യുടെ ആഖ്യാനം ആഗോള വേദിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.
4. ഡിജിറ്റൽ ഇക്കോണമിയും 'മാർഗ്ഗദർശി'യുടെ ചിന്തയും
ഡോ. ചന്ദ്രയെ "മാർഗ്ഗദർശി" എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, അദ്ദേഹം സമയത്തിന് മുന്നിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് വിപ്ലവം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത്, അദ്ദേഹം ZEE5-ലൂടെ OTT രംഗത്ത് ശക്തമായ കാൽവെപ്പ് നടത്തി. ഭാവിയെന്നാൽ 'കൺവെർജൻസിൻ്റെ' താണെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു - അവിടെ മാധ്യമം, ടെലികോം, സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നിവ ഒരുമിച്ച് ചേരും. ഇന്ത്യയുടെ ഡിജിറ്റൽ ഇക്കോണമിയിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാവന കണ്ടന്റുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ മാത്രമല്ല, ഡിജിറ്റൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ (കേബിൾ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ) ഒരുക്കുന്നതിലും പ്രധാനമാണ്.
5. ഇന്നത്തെ സംരംഭകർക്കുള്ള പാഠങ്ങൾ (Leadership Lessons)
75-ാം വയസ്സിലും ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്രയുടെ ബിസിനസ് മന്ത്രം യുവതലമുറയ്ക്ക് ഒരു കേസ് സ്റ്റഡിയാണ്:
കംഫർട്ട് സോണിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരിക: ധാന്യ വ്യാപാരം ഉപേക്ഷിച്ച് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ട്യൂബുകൾ നിർമ്മിക്കുകയും പിന്നീട് ടിവി ചാനൽ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നത്, യഥാർത്ഥ വളർച്ച അജ്ഞാത പാതകളിലൂടെയാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
വിശ്വാസ്യതയാണ് മൂലധനം (Integrity is Capital): സമീപ വർഷങ്ങളിൽ ഗ്രൂപ്പിന് കടക്കെണി വന്നപ്പോൾ, ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര പരസ്യമായി തൻ്റെ ബാധ്യതകൾ അംഗീകരിക്കുകയും വിലയേറിയ ആസ്തികൾ വിറ്റ് 90% അധികം കടം തിരിച്ചടയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ നടപടി കോർപ്പറേറ്റ് ഭരണത്തിലും വാക്ക് പാലിക്കുന്നതിലും ഒരു മികച്ച മാതൃകയാണ്.
പരാജയങ്ങളെ ഭയപ്പെടരുത്: അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, "ഞാൻ പരാജയങ്ങളെ ഭയപ്പെടുന്നില്ല, കാരണം അത് വിജയത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും." പരാജയം ഏറ്റവും വലിയ അധ്യാപകനാണ്.
എന്തുകൊണ്ട് 'മാർഗ്ഗദർശി'?
കാരണം അദ്ദേഹം വെറുതെ മുന്നോട്ട് നടന്നില്ല... അദ്ദേഹം വഴി ഉണ്ടാക്കി. ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുടർന്നു. അദ്ദേഹമില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ മാധ്യമ വ്യവസായം ഒരുപക്ഷേ 10-15 വർഷം പിന്നിലായിരിക്കും.
ബിസിനസ് ഐക്കൺ: ഓരോ സംരംഭകനും പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
ഡോ. ചന്ദ്രയുടെ ജീവിതം ഒരു ബിസിനസ്സ് സ്കൂളാണ്. ഓരോ സംരംഭകനും ഇവിടെ നിന്ന് 5 കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം:
സാഹസത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വളർച്ച (Risk-Led Growth): റിസ്ക് എടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ടാകില്ല.
ട്രെൻഡിന് മുന്നേ ട്രെൻഡ് കാണുക: ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതിനുമുമ്പ് അദ്ദേഹം സാറ്റലൈറ്റ് ടിവി രംഗം മനസ്സിലാക്കി.
പരാജയങ്ങളെ ഭയപ്പെടരുത്: തൻ്റെ യാത്രയിൽ അദ്ദേഹം നിരവധി ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ കണ്ടു, പക്ഷെ ഒരിക്കലും നിർത്തിയില്ല.
ഇന്ത്യ ഫസ്റ്റ് സമീപനം (India First Approach): അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ ബിസിനസ്സുകളും ഇന്ത്യൻ പ്രേക്ഷകരുമായും യുവാക്കളുമായും രാജ്യത്തിൻ്റെ വികസനവുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
കഴിവുകൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന നേതൃത്വം (Talent First Leadership): "സിസ്റ്റങ്ങളല്ല, ആളുകളാണ് കമ്പനിയെ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നത്" എന്ന് എപ്പോഴും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.
ഒരു ഇതിഹാസത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യം
കാഴ്ചപ്പാട് വലുതും ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉറച്ചതുമാണെങ്കിൽ വിഭവങ്ങൾ താനെ വന്നുചേരും എന്ന് ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്രയുടെ 75 വർഷത്തെ യാത്ര തെളിയിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയെ ടിവി കാണാൻ പഠിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്തത്, ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്പനിക്കും ഒരു ആഗോള മാധ്യമ ശക്തികേന്ദ്രമാകാൻ കഴിയുമെന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് സംരംഭകർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നൽകുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 75-ാം ജന്മദിനത്തിൽ ഇതാണ് പറയേണ്ടത് - "അവർ ഒരു കമ്പനി മാത്രമല്ല പണിതത്. അവർ ഒരു വ്യവസായം നിർമ്മിച്ചു."
