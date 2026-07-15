Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /India
  • /32 ഏക്കറിൽ 100 ​​കോടി രൂപ ചെലവിൽ പിതാവ് നന്ദ് കിഷോർ ഗോയങ്കയുടെ പേരിൽ സർവകലാശാല: പ്രഖ്യാപനവുമായി ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര

32 ഏക്കറിൽ 100 ​​കോടി രൂപ ചെലവിൽ പിതാവ് നന്ദ് കിഷോർ ഗോയങ്കയുടെ പേരിൽ സർവകലാശാല: പ്രഖ്യാപനവുമായി ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര

തന്റെ പിതാവ് ശ്രീ നന്ദ് കിഷോർ ഗോയങ്കയുടെ സ്മരണയ്ക്കായി 100 കോടി രൂപ ചെലവിൽ 32 ഏക്കറിൽ 'ശ്രീ നന്ദ് കിഷോർ ഗോയങ്ക സർവകലാശാല' നിർമ്മിക്കുമെന്ന് എസ്സൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 15, 2026, 03:11 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 03:11 PM IST
32 ഏക്കറിൽ 100 ​​കോടി രൂപ ചെലവിൽ പിതാവ് നന്ദ് കിഷോർ ഗോയങ്കയുടെ പേരിൽ സർവകലാശാല: പ്രഖ്യാപനവുമായി ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര
Image Credit: zee newsSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Nand Kishore Goenka: അഗ്രോഹ ധാമിൽ നന്ദ് കിഷോർ ഗോയങ്ക പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ ലയിച്ചു
Nand Kishore Goenka1 hr ago
2
Duroflex Airboost Mattress2 hrs ago
3
Nenmara Double Murder2 hrs ago
4
Malappuram3 hrs ago
5
IRCTC5:20 AM IST