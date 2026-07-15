/32 ഏക്കറിൽ 100 ​​കോടി രൂപ ചെലവിൽ പിതാവ് നന്ദ് കിഷോർ ഗോയങ്കയുടെ പേരിൽ സർവകലാശാല: പ്രഖ്യാപനവുമായി ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര

Shri Nand Kishore Goenka University: എസ്സൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാനായ ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര തന്റെ പിതാവ് ശ്രീ. നന്ദ് കിഷോർ ഗോയങ്കയുടെ അന്ത്യകർമങ്ങൾ ബുധനാഴ്ച ഹിസാറിലെ അഗ്രോഹയിലുള്ള ഗോയങ്ക ഗാർഡനിൽ നിർവഹിച്ചു. ശേഷം ഒരു സുപ്രധാനവും വൈകാരികവുമായ പ്രഖ്യാപനം അദ്ദേഹം നടത്തി. പിതാവിന്റെ സംഭാവനകളും ഓർമ്മകളും എന്നെന്നേക്കുമായി താൻ നിലനിർത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അതിനായി 32 ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് 100 കോടി ചെലവിൽ "ശ്രീ നന്ദ് കിഷോർ ഗോയങ്ക സർവകലാശാല" നിർമ്മിക്കുമെന്ന് ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര പ്രഖ്യാപിച്ചു. തന്റെ പിതാവിന്റെ പാരമ്പര്യവും മൂല്യങ്ങളും വരും തലമുറകളിലേക്ക് കൈമാറുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ ഈ സർവകലാശാലയിൽ "സാമൂഹിക സേവനത്തിലും ദാനധർമ്മത്തിലും" എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി പ്രത്യേക കോഴ്സും ആരംഭിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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