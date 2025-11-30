Dr Subhash Chandra Birthday: ഡോ സുഭാഷ് ചന്ദ്രയുടെ ദീർഘദർശനം എങ്ങനെ ഇന്ത്യയെ ഒരു ആഗോള മാധ്യമ ശക്തിയായി മാറ്റി? അറിയാം...

1990-കളിലെ ഇന്ത്യൻ സ്വീകരണമുറികൾ ഒരേപോലെയായിരുന്നു: ഒരു ടെലിവിഷൻ, ഒരു ചാനൽ – ദൂരദർശൻ. വിനോദം വളരെ പരിമിതമായിരുന്നു. ഹരിയാനയിൽ എവിടെയോ ഇരുന്ന്, സർക്കാർ പ്രക്ഷേപണത്തിൻ്റെ ഇടനാഴികളിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയായി, മാധ്യമ പശ്ചാത്തലമില്ലാത്ത ഒരു സംരംഭകൻ മറ്റൊരു ഭാവിയെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണുകയായിരുന്നു. വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളെയും, ഭാഷകളെയും, അഭിലാഷങ്ങളെയും പ്രതിഫലിക്കുന്ന കണ്ടന്റുകൾ കാണാൻ ഇന്ത്യൻ പ്രേക്ഷകർക്ക് അവസരം ലഭിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു. അവിടെ ഇന്ത്യ കേവലം ആഗോള വിനോദത്തിൻ്റെ ഉപഭോക്താവായി ഒതുങ്ങാതെ, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ടിവി സ്ക്രീനുകൾക്ക് ശക്തി പകരുന്ന ഒരു നിർമ്മാതാവായി മാറണം എന്നും അദ്ദേഹം സ്വപ്നം കണ്ടു. ആ ദീർഘദർശിയായിരുന്നു ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര.
അവിശ്വസനീയമായ ഒരു ആശയമായി തോന്നിയത്, താമസിയാതെ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും നിർണ്ണായകമായ മാധ്യമ വിപ്ലവങ്ങളിൽ ഒന്നായി മാറി. 1992-ൽ സീ ടിവി ആരംഭിച്ചതിലൂടെ, ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ഒരു പുതിയ ചാനൽ അവതരിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്തത്; അദ്ദേഹം പ്രേക്ഷകർക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൂടി അവതരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ കുടുംബങ്ങളുടെ താളക്രമം മാറ്റുകയും ഒരു വ്യവസായത്തെ മുഴുവൻ പുനഃക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു നിമിഷമായിരുന്നു അത്. തുടർന്നുള്ള പതിറ്റാണ്ടുകളിൽ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ എപ്പോഴും കാലത്തിന് മുന്നിലായിരുന്നു, ചിലർ അതിനെ 'അപകടകരമായത്' എന്നും വിളിച്ചേക്കാം.
സീ ടിവിയിലൂടെ ദൂരദർശൻ്റെ കുത്തക തകർക്കുന്നു (1992)
ദൂരദർശൻ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത്, ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ ഉപഗ്രഹ ചാനലായ സീ ടിവിക്ക് തുടക്കമിട്ടു. സ്വകാര്യ പ്രക്ഷേപണം ഇന്ത്യയിൽ സാധാരണമായിരുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു വിപ്ലവകരമായ ചുവടുവെപ്പായിരുന്നു. സീ ടിവി യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ, സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ഹോങ്കോങ്ങിൽ നിന്ന് ഏഷ്യസാറ്റ് (AsiaSat) ഉപഗ്രഹത്തിലെ ഒരു ട്രാൻസ്പോണ്ടർ പാട്ടത്തിനെടുത്തു — ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയും അതുവരെ ശ്രമിക്കാത്ത ഒന്ന്. ഈ ഒരൊറ്റ തീരുമാനം ഇന്ത്യയെ ഒരു മൾട്ടി-ചാനൽ ടെലിവിഷൻ യുഗത്തിലേക്ക് തുറന്നുവിട്ടു.
ഉപഗ്രഹ ദൃശ്യമാധ്യമത്തിലെ ഇന്ത്യൻ പ്രാദേശിക ഉള്ളടക്കം
ഇന്ത്യയുടെ ഭാഷാപരവും സാംസ്കാരികവുമായ വൈവിധ്യമാണ് അതിൻ്റെ ശക്തി എന്ന് ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര നേരത്തേ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു. സീ ടിവി ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ, സീ മറാത്തി (Zee Marathi), സീ ബംഗ്ല (Zee Bangla) തുടങ്ങിയ പ്രാദേശിക ചാനലുകൾ അദ്ദേഹം ആരംഭിച്ചു, ഇത് രാജ്യത്തുടനീളം കൂടുതൽ പ്രാദേശിക വിനോദ പരിപാടികൾക്ക് വഴി തുറന്നു. സീയുടെ ആദ്യ മറാത്തി പരമ്പരയായ 'ആഭൽമായ' (Abhalmaya) ഒരു സാംസ്കാരിക നാഴികക്കല്ലായി മാറുകയും മറ്റ് മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളെ പ്രാദേശിക പരിപാടികൾ വികസിപ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഇന്ത്യൻ ദൃശ്യമാധ്യമം ആഗോള തലത്തിലേക്ക്
ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിയില്ല. വിദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാർക്കിടയിൽ ഇന്ത്യൻ ഉള്ളടക്കത്തിനായുള്ള ആഗോള ആവശ്യം അദ്ദേഹം മുൻകൂട്ടി കണ്ടു. 90-കളുടെ മധ്യത്തിൽ സീ ഇൻ്റർനാഷണൽ, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്, യുകെ, ആഫ്രിക്ക, വടക്കേ അമേരിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിൽ ചാനലുകൾ ആരംഭിച്ചു, ഇതോടെ ആഗോള തലത്തിൽ സാന്നിധ്യമുള്ള ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റർ ആയി സീ മാറി. ഇന്ന്, സീയുടെ കണ്ടന്റുകൾ 190-ൽ അധികം രാജ്യങ്ങളിൽ എത്തുന്നു.
ഡിഷ് ടിവിയിലൂടെ ദൃശ്യമാധ്യമ വിതരണത്തിലെ വിപ്ലവം
ഇന്ത്യൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ് വികസിച്ചെങ്കിലും, കേബിൾ വഴിയുള്ള വിതരണം കുഴപ്പങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. ഇത് പരിഹരിക്കുന്നതിനായി, ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഡയറക്ട് ടു ഹോം (DTH) ഉപഗ്രഹ ദൃശ്യമാധ്യമ സേവനമായ ഡിഷ് ടിവി (Dish TV) ആരംഭിച്ചു. ഡിഷ് ടിവി തുടങ്ങിയപ്പോൾ കേബിൾ ഓപ്പറേറ്റർമാർ എതിർക്കുകയും സീ ചാനലുകൾ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്മാറുന്നതിന് പകരം, അദ്ദേഹം ഉപഗ്രഹ വിതരണത്തിൽ വലിയ നിക്ഷേപം നടത്തി, അതോടെ ഡിടിഎച്ച് ഒരു മുഖ്യധാരയായി മാറി.
വൈവിധ്യമാർന്ന മാധ്യമ വേദികൾ
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ വാർത്താ ചാനലുകളിൽ ഒന്നായ സീ ന്യൂസ് (Zee News), സിനിമകൾക്കായി സീ സ്റ്റുഡിയോസ് (Zee Studios), ഒടിടി (OTT) വളർച്ച മുൻകൂട്ടി കണ്ട് ഡിജിറ്റൽ സ്ട്രീമിംഗിലേക്ക് ഒരു ചുവടുവെപ്പായ സീ5 (Zee5) എന്നിവ ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര അവതരിപ്പിച്ചു. ഇവ സീയെ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ മാധ്യമ കൂട്ടായ്മയായി (full-spectrum media conglomerate) സ്ഥാപിച്ചു.
ഈ നാഴികക്കല്ലുകളിലൂടെ, ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ഇന്ത്യൻ മാധ്യമ പരിണാമത്തിൽ തൻ്റെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചത് മാത്രമല്ല, ആഗോള മാധ്യമ രംഗത്തും ഒരു അധ്യായം എഴുതിച്ചേർത്തു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെയുള്ള നീക്കങ്ങൾ, സാംസ്കാരികമായ ഉൾക്കാഴ്ച എന്നിവ ദൃശ്യമാധ്യമത്തെ പൂർണമായും പരിവർത്തനം ചെയ്തു.
