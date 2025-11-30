Dr Subhash Chandra Birthday: ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്രയ്ക്ക് ആദരം: ഇന്ത്യൻ മാധ്യമ മേഖലയെ പരിവർത്തനവഴിൽ നടത്തിച്ച ദീർഘദർശി

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച മാധ്യമ സംരംഭകരിൽ ഒരാളും സീ എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് എൻ്റർപ്രൈസസ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ചെയർമാൻ എമരിറ്റസുമായ ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര തൻ്റെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ, അദ്ദേഹം ഇതുവരെ സ്ഥാപിച്ച മഹത്തായ പൈതൃകത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ ഇതൊരു മികച്ച അവസരമാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു വിജയകരമായ ബിസിനസ്സുകാരൻ എന്നതിലുപരി, ഇന്ത്യൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ് രംഗത്തിൻ്റെ മുഖച്ഛായ എന്നെന്നേക്കുമായി മാറ്റിയ ഒരു ദീർഘദർശി കൂടിയാണ്.
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ ഉപഗ്രഹ ടെലിവിഷൻ ചാനൽ സ്ഥാപിച്ചതിലൂടെ ഡോ. ചന്ദ്ര ലോകമെമ്പാടുമുള്ളവരുടെ അംഗീകാരം നേടി. ഭൂരിഭാഗം പ്രേക്ഷകർക്കും പരിമിതമായ കുറച്ച് കണ്ടന്റുകൾ മാത്രം കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്ന ഒരു സമയത്ത്, ഇന്ത്യൻ പ്രേക്ഷകരുടെ വീടുകളിലേക്ക് വിനോദ കണ്ടന്റുകൾ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള സുപ്രധാനമായ ചുവടുവയ്പ്പായിരുന്നു ഇത്. ആ ആശയത്തിൻ്റെ വിജയകരമായ നടപ്പാക്കൽ ഇന്ത്യയിൽ വിനോദത്തിൻ്റെ ഒരു പുതിയ മേഖല സൃഷ്ടിച്ചു. അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ ടെലിവിഷൻ്റെ പിതാവ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു.
ആഗോള മാധ്യമ കണ്ടന്റുകൾ ആളുകളുടെ വീടുകളിൽ എത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷം, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിനോദ വിപണികളിൽ ഒന്നായി ഇന്ത്യയെ മാറ്റുന്നതിനുള്ള പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ഏറ്റെടുത്തു. തൻ്റെ പരിശ്രമങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലെ പ്രാദേശിക പ്രതിഭകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും പുതിയ തലമുറയിലെ മാധ്യമ പ്രൊഫഷണലുകൾക്ക് പ്രചോദനം നൽകുകയും ചെയ്തു.
സ്വകാര്യ പ്രക്ഷേപണം ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സ്ഥാപിത വ്യവസ്ഥ ആകുന്നതിനുമുമ്പ്, 1992-ൽ ആരംഭിച്ച ആദ്യത്തെ പ്രധാന സ്വകാര്യ ഇന്ത്യൻ ദൃശ്യമാധ്യമമായിരുന്നു സീ ടിവി (Zee TV). സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ദൂരദർശൻ്റെ കുത്തകയെ ഇത് വെല്ലുവിളിച്ചു എന്ന അർത്ഥത്തിലും, അക്കാലത്ത് ഉപഗ്രഹ പ്രക്ഷേപണത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ നിന്ന് തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മാറ്റമായിരുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിലും, ഈ തുടക്കം ഒരു പുതുമയായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടു. അതുപോലെ, ഇത് ദൃശ്യമാധ്യമ വ്യവസായത്തിന് വലിയ വളർച്ചയുടെ ഒരു കാലഘട്ടം ആരംഭിച്ചു. കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം, ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ വാർത്താ സേവനമായ സീ ന്യൂസിന് (Zee News) തുടക്കമിട്ടു.
ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്രയുടെ തുടക്കത്തിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മേഖലകൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സാഹചര്യം ഈ വളർച്ച കാരണം ഗണ്യമായി മാറി. നിലവിലെ വ്യവസായ പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, ഡോ. ചന്ദ്ര സൃഷ്ടിച്ച ഈ മേഖലയിൽ നിലവിൽ അമ്പത് ലക്ഷത്തിലധികം ജീവനക്കാർക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കിരീടത്തിലെ പൊൻതൂവൽ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന സീ (Zee), ഇപ്പോൾ 190 രാജ്യങ്ങളിലായി കോടിക്കണക്കിന് കാഴ്ചക്കാർക്ക് ഉള്ളടക്കം നൽകുന്ന മുൻനിര കമ്പനികളിൽ ഒന്നാണ്. പ്രക്ഷേപണം, ഡിജിറ്റൽ, സിനിമ, സംഗീതം, തത്സമയ പരിപാടികൾ തുടങ്ങി നിരവധി വേദികൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് സാധ്യമാക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ഏതൊരു മാധ്യമ കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും ഇതൊരു അപൂർവ്വ നേട്ടമാണ്.
വിനോദ മേഖലയിലെ തൻ്റെ അഭിലാഷങ്ങൾക്കപ്പുറം, പാക്കേജിംഗ്, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം, വിദ്യാഭ്യാസം, സാങ്കേതികവിദ്യ, വിനോദം എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി വ്യത്യസ്ത വ്യവസായങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന എസ്സെൽ ഗ്രൂപ്പിന് കീഴിൽ ഒരു വിജയകരമായ സംരംഭം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള സമാനതകളില്ലാത്ത ആഗ്രഹം ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്രയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഹരിയാനയിൽ നിന്ന് രാജ്യസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്, നയങ്ങളിലും വികസനത്തിലുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദേശീയ തലത്തിലുള്ള പങ്കാളിത്തത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
