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Dr. Subhash Chandra: വ്യക്തി​ഗത വായ്പ എടുത്തിട്ടില്ല; തെറ്റായ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര

Dr. Subhash Chandra NCLT: കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി വന്ന മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകൾ ശരിയായ ചിത്രം നൽകുന്നില്ല. വിഷയം അനാവശ്യമായി വിവാദമാക്കുന്നതിനായി മാധ്യമങ്ങൾ ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണുണ്ടായതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

Written ByRoniya Baby
Published: Aug 27, 2026, 07:15 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 07:15 PM IST
Dr. Subhash Chandra: വ്യക്തി​ഗത വായ്പ എടുത്തിട്ടില്ല; തെറ്റായ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര
Image Credit: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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Dr. Subhash Chandra: വ്യക്തി​ഗത വായ്പ എടുത്തിട്ടില്ല; തെറ്റായ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര
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