നാഷണൽ കമ്പനി ലോ ട്രൈബ്യൂണലിലെ (എൻസിഎൽടി) വ്യക്തിഗത പാപ്പരത്ത (Personal Insolvency) വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില മാധ്യമസ്ഥാപനങ്ങൾ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതായി എസ്സെൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര. എല്ലാ മാധ്യമ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും യഥാർത്ഥ വസ്തുതകൾ മാത്രം പ്രസിദ്ധീകരിക്കണമെന്നും കോടതി ഉത്തരവിൽ നിന്ന് തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യണമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രസ്താവനയിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
പ്രധാന വസ്തുതകൾ:
1. ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ഒരു വായ്പദാതാവിൽ നിന്നും വ്യക്തിപരമായി പണം ഒന്നും തന്നെ വായ്പയെടുത്തിട്ടില്ല.
2. ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ഒരു വ്യക്തിഗത ഗ്യാരന്റർ (Personal Guarantor) മാത്രമാണ്
3. വ്യക്തിഗത പാപ്പരത്ത നടപടികളിൽ ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്രയ്ക്കെതിരെ വ്യക്തിഗത ഗ്യാരന്റർ എന്ന നിലയിൽ പദ്ധതിയെ എതിർക്കുന്നവർ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള ആകെ ക്ലെയിം തുക 3,992 കോടി രൂപ മാത്രമാണ്, 22,000 കോടി രൂപയല്ല.
4. ഇതിൽ 620 കോടി രൂപയുടെ ക്ലെയിം തീർപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ 1,063 കോടി രൂപ വായ്പയെടുത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾ തിരിച്ചടയ്ക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്.
5. ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര വ്യക്തിഗത ഗ്യാരന്റി നൽകിയിട്ടുള്ള വായ്പാ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇതുവരെ 43,000 കോടി രൂപ തിരിച്ചടച്ചിട്ടുണ്ട്.
6. ബാക്കിയുള്ള മറ്റ് തുകകളും തീർപ്പാക്കാമെന്ന് വായ്പയെടുത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉറപ്പുനൽകിയിട്ടുണ്ട്.
7. ഈ വിഷയം 2022 ഫെബ്രുവരി 8 മുതൽ തീർപ്പാകാതെ കിടക്കുന്നതാണ്. റിപ്പോർട്ടുകളിൽ വിധി എന്ന രീതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന എല്ലാ കണക്കുകളും സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ആകെ ക്ലെയിമുകളുടെ രേഖകളിൽ നിന്നെടുത്തതാണ്. അത് നിലവിലെ അവസ്ഥയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നില്ല.
8. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി വന്ന മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകൾ ശരിയായ ചിത്രം നൽകുന്നില്ല. വിഷയം അനാവശ്യമായി വിവാദമാക്കുന്നതിനായി മാധ്യമങ്ങൾ ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണുണ്ടായത്. വാർത്തകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് കോടതി ഉത്തരവ് പൂർണ്ണമായി വിശകലനം ചെയ്യാൻ എഡിറ്റോറിയൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളോട് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. സാങ്കേതികമായി ഈ വിഷയം ഇപ്പോഴും നാഷണൽ കമ്പനി ലോ ട്രിബ്യൂണലിന്റെ പരിധിയിലാണ്.
കേസ് സംബന്ധിച്ച വിശദ വിവരങ്ങൾ
1. ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര നൽകിയ വ്യക്തിഗത ഗ്യാരന്റികൾക്കെതിരെയുള്ള വ്യക്തിഗത പാപ്പരത്ത കേസ് ആണ്. ഈ കേസിൽ അദ്ദേഹത്തെ 'പേഴ്സണൽ ഗ്യാരന്റർ' (PG) എന്നാണ് പരാമർശിക്കുന്നത്. ഉത്തരവിൽ പേരുള്ള കടം കൊടുത്തവരിൽ നിന്നോ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും വായ്പാദാതാക്കളിൽ നിന്നോ ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര വ്യക്തിഗതമായി വായ്പയെടുത്തിട്ടില്ല. എസ്സെൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ (Essel Group) കീഴിൽ വന്നിരുന്ന കമ്പനികൾക്ക് വിവിധ വായ്പാദാതാക്കൾ നൽകിയ വായ്പകൾക്ക് വ്യക്തിഗത ഗ്യാരന്റർ ആയി ഒപ്പിടുക മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. അതിൽ ഭൂരിഭാഗം ഗ്യാരന്റികളും ഒപ്പുവെച്ചത് 2019 ജനുവരി 24-ന് ശേഷമാണ് (സാമ്പത്തിക സംവിധാനത്തിൽ ഗ്രൂപ്പ് വീഴ്ച വരുത്തിയ ദിവസം). അന്നേദിവസം തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു തുറന്ന കത്ത് പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. വ്യക്തിഗത ഗ്യാരന്റി നൽകിയില്ലെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ ജീവനക്കാർക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പല വായ്പാദാതാക്കളും വികാരഭരിതമായി അഭ്യർത്ഥിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് അദ്ദേഹം അതിന് തയ്യാറായത്. കടമെടുത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾ (Principal borrowers) ഈ തുക തിരിച്ചടയ്ക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഉറപ്പുനൽകിയിരുന്നു.
2. 2019 ജനുവരി 24-ലെ കണക്കനുസരിച്ച് എല്ലാ കമ്പനികളുടെയും ആകെ കുടിശ്ശിക തുക 45,000 കോടി രൂപയോളമായിരുന്നു. അതിനുശേഷം അവർ ഇതിൽ ഏകദേശം 43,000 കോടി രൂപ തിരിച്ചടച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഉത്തരവിൽ പേരുള്ള പല വായ്പാദാതാക്കളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
3. ഒപ്പുവെച്ച ആകെ ഗ്യാരന്റികൾ ഏകദേശം 22,000 കോടി രൂപയുടേതാണ്.
4. ഈ കേസിൽ ഫയൽ ചെയ്ത ആകെ ക്ലെയിമുകൾ 22,006 കോടി രൂപയാണ്. ഇതിൽ സ്വീകരിച്ചത് (Admitted) 21,696 കോടി രൂപയാണ്.
5. റെസല്യൂഷൻ പ്രൊഫഷണൽ (RP) വോട്ടിനിട്ടപ്പോൾ 80.814% കടം കൊടുത്തവരും ഈ പ്ലാൻ അംഗീകരിച്ചു. ബാക്കിയുള്ള 19.186%-ൽ പലരും വോട്ടിംഗ് ദിവസങ്ങളിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുപോലുമില്ല.
6. ചില സാമ്പത്തിക കടക്കാർ/വായ്പാദാതാക്കൾ COC അംഗീകരിച്ച പ്ലാനിന് അധികൃതർ അംഗീകാരം നൽകുന്നതിനെതിരെ NCLT-യിൽ എതിർപ്പ് ഫയൽ ചെയ്തു. അതിനുശേഷമാണ് മറ്റുള്ളവരും ഈ എതിർപ്പിൽ പങ്കുചേർന്നത്.
7. പേഴ്സണൽ ഗ്യാരന്റർക്കെതിരെ (PG) ക്ലെയിമുകൾ ഫയൽ ചെയ്ത രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വായ്പാദാതാക്കൾ/സാമ്പത്തിക കടക്കാരാണ് ഈ കേസിൽ ഉള്ളത്:
(a) CoC അംഗീകരിച്ചതിനുശേഷം RP സമർപ്പിച്ച തിരിച്ചടവ് പ്ലാനിനെ NCLT-യിൽ എതിർത്തവർ. ഈ പ്ലാനിനെ എതിർക്കുന്നവർ ആകെ ക്ലെയിമുകളുടെ 19.251% മാത്രമാണ്. ഇവർ ഉന്നയിച്ച ആകെ ക്ലെയിം 3,992 കോടി രൂപയാണ്. ഈ 3,992 കോടിയിൽ 620 കോടി രൂപയുടെ ക്ലെയിം തീർപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി 3,372 കോടി രൂപയാണുള്ളത്. RP സ്വീകരിച്ച ആകെ ക്ലെയിം 3,992 കോടി രൂപയായിരുന്നു. എന്നാൽ വായ്പയെടുത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചത് 1,033 കോടി രൂപ മാത്രമാണ്. ബാക്കി തുക അവർ തർക്ക ഉന്നയിച്ചെങ്കിലും RP അത് തള്ളി. വായ്പയെടുത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾ നൽകിയ അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:
(i) മേൽപ്പറഞ്ഞ കേസുകളിൽ വായ്പാദാതാക്കൾ നൽകിയ ആകെ തുക 2,856 കോടി രൂപയാണ്. കടമെടുത്തവർ ഇതുവരെ തിരിച്ചടച്ച തുക 1,633 കോടി രൂപയാണ്. ബാക്കി 1,223 കോടി രൂപ കുടിശ്ശികയുള്ള സ്ഥാനത്താണ് വായ്പാദാതാക്കൾ 3,992 കോടി രൂപ ക്ലെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
മുകളിൽ പറഞ്ഞ (എതിർപ്പുന്നയിക്കുന്ന) വായ്പാദാതാക്കൾക്ക് ഏകദേശം 1,113 കോടി രൂപ നൽകാൻ വായ്പയെടുത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ 1,113 കോടി രൂപയിൽ 620 കോടി രൂപയുടെ ക്ലെയിം തീർപ്പാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഈ കേസിന്റെ വിധി വരുന്നതുവരെ വായ്പാദാതാക്കൾ കാത്തിരുന്നതിനാലാകാം ചർച്ചകളുടെ വേഗത കുറഞ്ഞത്. പേഴ്സണൽ ഗ്യാരന്ററിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതിന് പുറമെ, അവർ ഈ ഒത്തുതീർപ്പ് തുക സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
(b) പേഴ്സണൽ ഗ്യാരന്റർക്കെതിരെ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുകയോ എതിർപ്പ് ഉന്നയിക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത വായ്പാദാതാക്കൾ. ക്ലെയിം സമർപ്പിച്ച തീയതിയിൽ ഇവരുടെ ആകെ ക്ലെയിം തുക 16,386 കോടി രൂപയായിരുന്നു. ഇതിൽ സ്വീകരിച്ച ക്ലെയിമുകൾ 16,201 കോടി രൂപയാണ്.
പേഴ്സണൽ ഗ്യാരന്റർക്ക് ലഭിച്ച വിവരമനുസരിച്ച്, ഈ വായ്പാദാതാക്കളുടെ ക്ലെയിമുകളിലും വായ്പയെടുത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾ തർക്കം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റു കേസുകളിലെപ്പോലെ ഈ കേസുകളിലും വായ്പയെടുത്തവരുടെ തർക്കങ്ങൾ RP സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.
വായ്പയെടുത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള തുകയും ഈ വായ്പാദാതാക്കളുമായി തീർപ്പാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണെന്ന് ഗ്യാരന്ററെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വായ്പയെടുത്തവർ തുക തീർപ്പാക്കുമെന്ന ഈ വസ്തുത NCLT അംഗീകരിക്കുന്ന പ്ലാനിന്റെ ഭാഗവുമാണ്. എന്നാൽ മാധ്യമങ്ങൾ ഇത് സൗകര്യപൂർവ്വം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിനാൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട 22,000 കോടി രൂപയുടെ ക്ലെയിമിൽ നിന്ന് 16,200 കോടി രൂപ പുറത്താണ്.
8. 2017-ൽ ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര പ്രഖ്യാപിച്ച അറ്റാദായം (Net worth) 45,888 കോടി രൂപയായിരുന്നുവെന്നും, അത് RP-ക്ക് നൽകിയ ഫയലിംഗിൽ 31.79 കോടി രൂപയായി കുറഞ്ഞുവെന്നും ഒരു വായ്പാദാതാവ് അവകാശപ്പെടുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വായ്പയെടുത്ത ഒരു മൂന്നാം കക്ഷി സ്ഥാപനത്തിലെ ചില ജൂനിയർ ജീവനക്കാർ എസ്സെൽ ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ആകെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ പേഴ്സണൽ ഗ്യാരന്ററുടെ അറ്റാദായമായി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണുണ്ടായത്. കോടതി നടപടികൾക്കിടയിൽ ഈ വസ്തുത സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മാധ്യമങ്ങൾ ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. 2016-ൽ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച പൊതുരേഖകൾ പ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകെ ആസ്തി 39.08 കോടി രൂപയായിരുന്നു. അങ്ങനെയിരിക്കെ 2017-ൽ ബാങ്കിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറ്റാദായം 45,888 കോടി രൂപയായി എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയും?
കടമെടുത്ത കമ്പനികൾക്ക് ശമ്പളം നൽകാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം സ്വന്തം വ്യക്തിഗത അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനാലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിഗത അറ്റാദായം 2016-ലെ 39.08 കോടിയിൽ നിന്ന് 2024-ൽ 31.79 കോടി രൂപയായി കുറഞ്ഞത്. ഇതിൽ ഏകദേശം 25 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ഒരു റസിഡൻഷ്യൽ വീടും ഉൾപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈവശമുള്ളത് നൽകാൻ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കൂ. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് 6.5 കോടി രൂപയുടെ തിരിച്ചടവ് പ്ലാനിൽ എത്തിച്ചേർന്നത്.
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