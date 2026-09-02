എസ്സെൽ ഗ്രൂപ്പ് (Essel Group) ചെയർമാൻ ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്രയെ ലക്ഷ്യംവച്ച് തെറ്റായ മാധ്യമ പ്രചാരണം ഉണ്ടായതായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയമസംഘം ബുധനാഴ്ച നാഷണൽ കമ്പനി ലോ അപ്പലേറ്റ് ട്രിബ്യൂണലിനെ (NCLAT) അറിയിച്ചു. NCLT-യുടെ അന്തിമ ഉത്തരവുണ്ടാകാത്ത പശ്ചാത്തലത്തിൽ, 22,006 കോടി രൂപയുടെ കുടിശ്ശികയ്ക്ക് 6.5 കോടി രൂപയുടെ തിരിച്ചടവ് നിർദ്ദേശം മാത്രമാണ് മുന്നോട്ടുവെച്ചതെന്ന തരത്തിൽ കഴിഞ്ഞ 15 ദിവസമായി മാധ്യമവിചാരണ നടത്തുകയും ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്രക്ക് കളങ്കമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് വാദം.
ഡോ. ചന്ദ്രയ്ക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ സാസ്മിത് പത്ര, ആഗസ്റ്റ് 25-ലെ കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം നിയമപരമായി അന്തിമവും നടപ്പിലാക്കാവുന്നതുമായ ഒരു NCLT ഉത്തരവായിരുന്നില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ, ഇത് രാജ്യത്തുടനീളം വലിയ തോതിലുള്ള മാധ്യമ വിചാരണയ്ക്ക് വഴിതെളിച്ചതായി അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.
"ഇന്ന് ഈ വിഷയത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു അന്തിമ ഉത്തരവുമില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. എന്നിരുന്നാലും, കഴിഞ്ഞ 15 ദിവസമായി 22,000 കോടി രൂപയുടെ സ്ഥാനത്ത് 6.5 കോടി രൂപ നൽകി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് ആരോപിച്ച് പേഴ്സണൽ ഗ്യാരന്ററായ ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്രയെ രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അപമാനിക്കുകയാണ്," NCLAT ആക്ടിംഗ് ചെയർപേഴ്സൺ ജസ്റ്റിസ് യോഗേഷ് ഖന്ന, സാങ്കേതിക അംഗങ്ങളായ ബരുൺ മിത്ര, അജയ് ദാസ് മെഹ്റോത്ര എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചിന് മുന്നിലാണ് സാസ്മിത് പത്ര തന്റെ വാദം ഉന്നയിച്ചത്.
അതേസമയം, ഈ വിഷയത്തിൽ ഉത്തരവുകളൊന്നും പുറപ്പെടുവിക്കുന്നില്ലെന്ന് NCLAT വ്യക്തമാക്കി. ഇൻസോൾവൻസി നടപടികൾ നിലവിൽ പെൻഡിംഗിലുള്ള നാഷണൽ കമ്പനി ലോ ട്രിബ്യൂണലിന് (NCLT) മുന്നിൽ ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്രയ്ക്ക് ഈ പരാതി ഉന്നയിക്കാവുന്നതാണെന്നും ട്രിബ്യൂണൽ നിരീക്ഷിച്ചു.
തിരിച്ചടവ് പദ്ധതി പുനഃപരിശോധിക്കുന്നതിനായി അഞ്ചംഗ എൻസിഎൽടി ബെഞ്ച് രൂപീകരിച്ചതിന്റെ അധികാരപരിധിയെ പത്ര ചോദ്യം ചെയ്തു. കമ്പനീസ് ആക്റ്റിലെ സെക്ഷൻ 419(5), ഇൻസോൾവൻസി ആൻഡ് ബാങ്ക്റപ്സി കോഡുമായി (IBC) ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ ഇതിനുള്ള അധികാരപരിധി വളരെ കുറവാണെന്നും, ഇത്തരമൊരു വിശാല ബെഞ്ച് രൂപീകരിക്കാൻ ട്രിബ്യൂണലിന് അധികാരമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വാദിച്ചു.
"സെക്ഷൻ 419(5)-ന്റെ പരിധി പരിമിതമാണ്. വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നാൽ, അത് മറ്റ് അംഗങ്ങളുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് വിടുകയാണ് വേണ്ടത്. അല്ലാതെ IBC അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി നിയമപ്രകാരം അഞ്ചംഗ ബെഞ്ച് രൂപീകരിക്കാൻ NCLTക്ക് അധികാരമില്ല," പത്ര വ്യക്തമാക്കി. തിരിച്ചടവ് പദ്ധതി പരിഗണിച്ച മൂന്ന് NCLT അംഗങ്ങളും പൂർണ്ണമായും വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് പ്രകടിപ്പിച്ചത് എന്ന വായ്പാദാതാക്കളുടെ (lenders) വാദത്തെയും അദ്ദേഹം എതിർത്തു.
ജുഡീഷ്യൽ അംഗങ്ങളായ അശോക് കുമാർ ഭരദ്വാജ്, നിലേഷ് ശർമ്മ എന്നിവർ തിരിച്ചടവ് പദ്ധതി അംഗീകരിക്കുന്നതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും IBC സെക്ഷൻ 79 പ്രകാരമുള്ള യോഗ്യതയിൽ യോജിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ച ക്രെഡിറ്റർമാരോടുള്ള സമീപനത്തിൽ മാത്രമായിരുന്നു അവർക്കിടയിൽ പ്രധാന വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നത്. "സെക്ഷൻ 79 പ്രകാരമുള്ള യോഗ്യതയുടെ കാര്യത്തിൽ രണ്ടുപേരും ഒരേ നിലപാടിലാണ്. അതിനാൽ, ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം വീണ്ടും വിചാരണ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് തികച്ചും തെറ്റാണ്" പത്ര വാദിച്ചു.
ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വായ്പാദാതാക്കൾക്കും വേണ്ടി ഹാജരായ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത, തങ്ങളുടെ അപ്പീലുകൾ പിൻവലിക്കാൻ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അനുമതി തേടിയിരുന്നു. അഞ്ചംഗ NCLT ബെഞ്ച് ആഗസ്റ്റ് 25ലെ അഭിപ്രായം സ്റ്റേ ചെയ്യുകയും കേസ് വീണ്ടും കേൾക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ, അപ്പീലുകൾ ഉടനടി പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ലെന്നായിരുന്നു നിലപാട്. ആവശ്യമെങ്കിൽ പിന്നീട് അപ്പീൽ നൽകാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ പിൻവലിക്കാനാണ് അനുമതി തേടിയത്.
എന്നാൽ, കേസ് പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനുള്ള ഉപാധിയോടെ അപ്പീൽ പിൻവലിക്കുന്നതിനെ പത്ര ശക്തമായി എതിർത്തു. ആഗസ്റ്റ് 25ലെ നിർദ്ദേശം അന്തിമ ഉത്തരവായി മാറാത്തതിനാൽ വായ്പാദാതാക്കളുടെ അപ്പീലുകൾ നിയമപരമായി നിലനിൽക്കാത്തതാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈ എതിർപ്പിനെത്തുടർന്ന്, അപ്പീൽ പിൻവലിക്കാനുള്ള അപേക്ഷ മേത്ത ഒഴിവാക്കുകയും ഹർജികൾ പെൻഡിംഗായി നിലനിർത്താൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് അംഗീകരിച്ച NCLAT, കേസ് 2026 ഒക്ടോബർ 7ലേക്ക് മാറ്റി. ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്രയുടെ തിരിച്ചടവ് പദ്ധതി അംഗീകരിച്ച ആഗസ്റ്റ് 25ലെ ഉത്തരവ് അഞ്ചംഗ NCLT ബെഞ്ച് സ്റ്റേ ചെയ്യുകയും പദ്ധതി വീണ്ടും പുതുതായി പരിഗണിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ വാദം നടന്നത്.
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