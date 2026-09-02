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Dr Subhash Chandra‌: 'അന്തിമ ഉത്തരവില്ലാതെ മാധ്യമ വിചാരണ നടന്നു'; എൻസിഎൽടി അഞ്ചം​ഗ ബെഞ്ചിനെതിരെ ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്രയുടെ നിയമസംഘം

Five Member NCLT Bench: ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്രയെ ലക്ഷ്യംവച്ച് തെറ്റായ മാധ്യമ പ്രചാരണം ഉണ്ടായതായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയമസംഘം ബുധനാഴ്ച നാഷണൽ കമ്പനി ലോ അപ്പലേറ്റ് ട്രിബ്യൂണലിനെ അറിയിച്ചു.

Written ByRoniya Baby
Published: Sep 02, 2026, 06:31 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 06:31 PM IST
Dr Subhash Chandra‌: 'അന്തിമ ഉത്തരവില്ലാതെ മാധ്യമ വിചാരണ നടന്നു'; എൻസിഎൽടി അഞ്ചം​ഗ ബെഞ്ചിനെതിരെ ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്രയുടെ നിയമസംഘം
Image Credit: ZBusiness

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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