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Dr. Subhash Chandra: വായ്പാ തിരിച്ചടവ് സംബന്ധിച്ച് പ്രചരിക്കുന്നത് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തകൾ; വിശദീകരിച്ച് ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര

Dr Subhash Chandra NCLT Issue: തർക്കം 2000 കോടിയോളം രൂപയുടേത് മാത്രമാണ്. ഇതിനെയാണ് മാധ്യമങ്ങൾ 22,000 കോടിയുടേതായി പെരുപ്പിച്ചു കാണിക്കുന്നതെന്ന് ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര വ്യക്തമാക്കി.

Written ByRoniya Baby
Published: Aug 28, 2026, 03:21 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 03:21 PM IST
Dr. Subhash Chandra: വായ്പാ തിരിച്ചടവ് സംബന്ധിച്ച് പ്രചരിക്കുന്നത് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തകൾ; വിശദീകരിച്ച് ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര
Image Credit: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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