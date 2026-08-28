/Dr. Subhash Chandra: വായ്പാ തിരിച്ചടവ് സംബന്ധിച്ച് പ്രചരിക്കുന്നത് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തകൾ; വിശദീകരിച്ച് ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര

Dr. Subhash Chandra on NCLT Case: എൻസിഎൽടി (നാഷണൽ കമ്പനി ലോ ട്രിബ്യൂണൽ) വായ്പ തീർപ്പാക്കൽ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് എസ്സെൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര. സ്വത്തുക്കൾ വിറ്റഴിച്ചാണ് കടങ്ങൾ വീട്ടിയതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. തൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പ്രതിച്ഛായ തകർക്കാൻ ചില കേന്ദ്രങ്ങൾ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
മുകേഷ് അംബാനിയുടെ മീഡിയ നെറ്റ്വർക്ക് വഴി തെറ്റായ പ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തി. സീ ഗ്രൂപ്പ് കൈവശപ്പെടുത്താൻ അംബാനി ശ്രമിച്ചതായും നെറ്റ്വർക്ക് 18 സിഎൻബിസി 22,000 കോടി രൂപയുടെ വായ്പയെക്കുറിച്ച് വ്യാജവാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചതായും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ മുകേഷ് അംബാനിയെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും മറുപടി ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് കത്തയച്ചതായും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി.
"നിങ്ങളുടെ ആളുകളെ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം, ഇന്ത്യയിൽ ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾ അരുത്. എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ ഒന്നുമില്ല, എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറെയുണ്ട്. നിങ്ങൾ രാജ്യത്തെ ഒന്നാം നമ്പർ വ്യവസായിയാണ്, ലോകത്തിൽ ഒന്നാമതെത്തിയാൽ എനിക്ക് സന്തോഷമേയുള്ളൂ," എന്ന് കത്തിൽ കുറിച്ചതായി ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര പറഞ്ഞു.
ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് ധീരുഭായ് അംബാനിയിൽ നിന്ന് ഏറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും എന്നാൽ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 22,000 കോടി രൂപയുടെ വ്യക്തിഗത വായ്പയുണ്ടെന്ന മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകൾ പൂർണ്ണമായും തെറ്റാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. താൻ ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്നും വ്യക്തിഗതമായി വായ്പ എടുത്തിട്ടില്ലെന്നും കമ്പനികൾ എടുത്ത വായ്പകൾക്ക് പേഴ്സണൽ ഗ്യാരൻ്റർ ആയി നിൽക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. എല്ലാ കുടിശ്ശികകളും തീർപ്പാക്കാൻ തയ്യാറാണ്.
പേഴ്സണൽ ഗ്യാരൻ്റിയും വ്യക്തിഗത വായ്പയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം: പേഴ്സണൽ ഗ്യാരൻ്റിയും വ്യക്തിഗത വായ്പയും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര വ്യക്തിപരമായി കടമെടുത്തിട്ടില്ല, മറിച്ച് വിവിധ കമ്പനികൾ എടുത്ത വായ്പകൾക്ക് വ്യക്തിഗത ഗ്യാരൻ്റി നൽകുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത്. അതായത്, വായ്പയെടുത്തത് കമ്പനികളാണ്. 2019 ജനുവരി 24 വരെ എസ്സെൽ ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനികൾക്ക് ആകെ 45,000 കോടി രൂപയുടെ ബാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൽ 43,000 കോടി രൂപയോളം കമ്പനികൾ തിരിച്ചടച്ചു കഴിഞ്ഞു.
43,000 കോടി രൂപയുടെ വായ്പ തിരിച്ചടച്ചു: മാധ്യമങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന 22,000 കോടിയുടെ കണക്ക്, 2022-ൽ നടപടികൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ സമർപ്പിച്ച പഴയ രേഖ മാത്രമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നിലവിലെ സാഹചര്യം തീർത്തും വ്യത്യസ്തമാണ്. റെസല്യൂഷൻ പ്രൊഫഷണൽ ഈ പ്ലാൻ വോട്ടെടുപ്പിന് വെച്ചപ്പോൾ 80.814% കടമുടമകളും തിരിച്ചടവ് വ്യവസ്ഥ അംഗീകരിച്ചു. ബാക്കി ചിലർ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചതോടെയാണ് വിഷയം മുന്നോട്ട് പോയത്.
ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്രയുടെ ആസ്തിയെക്കുറിച്ച് തെറ്റായ പ്രചാരണം: തൻ്റെ ആകെ ആസ്തിയെക്കുറിച്ചും തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര പറഞ്ഞു. 2017-ൽ തനിക്ക് 45,888 കോടി രൂപയുടെ ആസ്തിയുണ്ടായിരുന്നത് 2024-ൽ 31.79 കോടിയായി കുറഞ്ഞു എന്നാണ് ഒരു വായ്പാദാതാവ് അവകാശപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ 2016-ൽ പാർലമെൻ്റ് അംഗമായിരുന്നപ്പോൾ താൻ വെളിപ്പെടുത്തിയ ആകെ ആസ്തി 39.08 കോടി രൂപ മാത്രമായിരുന്നു എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
2000 കോടിയുടെ വിഷയം 22,000 കോടിയാക്കി ചിത്രീകരിച്ചു: തനിക്കെതിരെ 3,992 കോടി രൂപയുടെ പേഴ്സണൽ ഗ്യാരൻ്റി അവകാശവാദം മാത്രമാണുള്ളതെന്ന് ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര വെളിപ്പെടുത്തി. ഇതിൽ 620 കോടിയുടെ ക്ലെയിം ഇതിനകം തീർപ്പാക്കി. കൂടാതെ 1,063 കോടി രൂപയുടെ സെറ്റിൽമെൻ്റ് ഓഫർ നൽകിയിട്ടുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിലവിലെ തർക്കം 2,000 കോടിയോളം രൂപയുടേത് മാത്രമാണ്. ഇതിനെയാണ് മാധ്യമങ്ങൾ 22,000 കോടിയുടേതായി പെരുപ്പിച്ചു കാണിക്കുന്നത്. കമ്പനികളുടെ ആകെ ബാധ്യതയായ 45,000 കോടിയിൽ 43,000 കോടിയും അടച്ചുതീർത്തു. ശേഷിക്കുന്ന 2,000 കോടിക്കായുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ആരിൽ നിന്ന് പണം വാങ്ങിയാലും അത് കൃത്യമായി തിരികെ നൽകാനാണ് താൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടില്ലെന്നും എല്ലാവരുടെയും പണം നൽകാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
വിഷയത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ വസ്തുത
ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര നേരിട്ട് വായ്പ എടുത്തു എന്ന പ്രചാരണം തെറ്റാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു രൂപ പോലും വ്യക്തിഗതമായി വായ്പ എടുത്തിട്ടില്ല, ഗ്യാരൻ്റർ മാത്രമായിരുന്നു.
22,000 കോടി രൂപയുടെ വായ്പയ്ക്ക് ഗ്യാരൻ്റി നൽകി എന്നത് തെറ്റായ വിവരമാണ്. 3,992 കോടിയുടെ ഗ്യാരൻ്റി മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.
ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്രയ്ക്ക് 45,888 കോടിയുടെ ആസ്തി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന വാദം വ്യാജമാണ്. പാർലമെൻ്റിൽ സമർപ്പിച്ച രേഖ പ്രകാരം ആസ്തി 39.08 കോടി രൂപയായിരുന്നു.
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