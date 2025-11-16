Driving License Renewal Process: ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് എക്സ്പയർ ആയോ? ഓൺലൈനായി എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം...

Driving License Renewal: ചില രേഖകൾ അത് ഏതൊരു രാജ്യത്തും വളരെ പ്രധാനമാണ്. നമ്മുടെ കൈവശം അവയില്ലെങ്കിൽ അത് നിയമവിരുദ്ധവും പിഴയടക്കേണ്ടതുമാണ്. അത്തരത്തിലൊന്നാണ് ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ്. വാഹനമോടിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം വേണ്ട രേഖയാണിതെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ വാഹനമോടിക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണ്. പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ കനത്ത പിഴ ഈടാക്കേണ്ടി വരും.
ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസുകൾക്കും എക്സ്പയറി അല്ലെങ്കിൽ കാലാവധിയുണ്ട്. കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ലൈസൻസുമായി വാഹനമോടിക്കുന്നതും നിയമവിരുദ്ധമാണ്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ലൈസൻസ് പുതുക്കത് വളരെ എളുപ്പമായ കാര്യമാണ്. ഓൺലൈനായി തന്നെ ഇവ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.
ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് പുതുക്കൽ ഓൺലൈനായി എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം...
ആദ്യം ഗതാഗത മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വെബ്സൈറ്റായ parivahan.gov.in സന്ദർശിക്കുക.
ശേഷം ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് അനുബന്ധ സേവനങ്ങൾ എന്ന വിഭാഗത്തിൽ സംസ്ഥാനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
തുടർന്ന് “DL പുതുക്കലിനായി അപേക്ഷിക്കുക” എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.
ലൈസൻസ് നമ്പർ, ജനനത്തീയതി, മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ നൽകുക.
തുടർന്ന്, ആവശ്യമായ രേഖകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക.
വിവരങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, ഓൺലൈനായി ഫീസ് അടച്ച് സമർപ്പിക്കുക.
സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റാറ്റസ് ട്രാക്ക് ചെയ്യാനായി അപേക്ഷാ നമ്പർ ലഭിക്കും. പുതിയ ലൈസൻസ് വീട്ടിലേക്ക് നേരിട്ട് എത്തും.
എന്തൊക്കെ രേഖകൾ വേണം?
പഴയ ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസിന്റെ പകർപ്പ്, ഒരു പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ, ആധാർ കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ്, വിലാസം തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള രേഖ, 40 വയസ്സിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവരാണെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (ഫോം 1A) തുടങ്ങിയവയാണ് ലൈസൻസ് പുതുക്കാൻ ആവശ്യമായ രേഖകൾ.
