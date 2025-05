India Pakistan War Situation: അമൃത്സറിൽ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിന് ശ്രമം; പാകിസ്ഥാന്റെ ഡ്രോണുകൾ നശിപ്പിച്ചതായി സൈന്യം- VIDEO

ന്യൂഡൽഹി: പഞ്ചാബിലെ അമൃത്സറിൽ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിന് ശ്രമം. അമൃത്സറിലെ ഖാസ കാന്റിന് മുകളിലൂടെ പറന്ന ഡ്രോണുകൾ നശിപ്പിച്ചതായി സൈന്യം വ്യക്തമാക്കി. പുലർച്ചെ അഞ്ച് മണിയോടെ അമൃത്സറിൽ ഒന്നിലധികം ഡ്രോണുകൾ കണ്ടെത്തിയതായും ഇവ നശിപ്പിച്ചതായും സൈന്യം വ്യക്താമാക്കി.

പടിഞ്ഞാറൻ അതിർത്തികളിൽ പാകിസ്ഥാൻ ഡ്രോണുകളും മറ്റ് യുദ്ധോപകരണങ്ങളും ഉപയോ​ഗിച്ച് ആക്രമണം ശക്തമാകുന്നതിനിടെയാണ് സൈന്യം ഡ്രോണുകൾ നശിപ്പിച്ചത്. 'വ്യോമ പ്രതിരോധ യൂണിറ്റുകൾ ശത്രുക്കളുടെ ഡ്രോണുകൾ കൃത്യസമയത്ത് നശിപ്പിച്ചു' ഇന്ത്യൻ സൈന്യം സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി.

OPERATION SINDOOR

Pakistan’s blatant escalation with drone strikes and other munitions continues along our western borders. In one such incident, today at approximately 5 AM, Multiple enemy armed drones were spotted flying over Khasa Cantt, Amritsar. The hostile drones were… pic.twitter.com/BrfEzrZBuC

TRENDING NOW news

— ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) May 10, 2025