Drugs Seized in Delhi: ഡൽഹിയിൽ 262 കോടി രൂപയുടെ മയക്കുമരുന്ന് പിടികൂടി; പിടികൂടിയത് 328 കിലോ മെത്താഫെറ്റമിൻ

ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിൽ വൻ മയക്കുമരുന്ന് വേട്ട. നാർകോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ (എൻസിബി), ഡൽഹി പോലീസ് എന്നീ ഏജൻസികൾ സംയുക്തമായി നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് മയക്കുമരുന്ന് പിടികൂടിയത്. 328 കിലോ മെത്താഫിറ്റമിൻ ആണ് പിടികൂടിയത്.
ഇതിന് വിപണിയിൽ 262 കോടി രൂപ വിലവരുമെന്നാണ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. സംഭവത്തിൽ രണ്ട് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായാണ് പുറത്ത് വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ അധികൃതർ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.
