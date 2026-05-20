Drug Prices Hike Details: വിവിധയിനം മരുന്നുകളുടെ റീട്ടെയിൽ വിലയിൽ ജൂലൈ മാസം മുതൽ വർധനവുണ്ടായേക്കും.
ന്യൂഡൽഹി: പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രതിസന്ധിയെത്തുടർന്ന് മരുന്ന് നിർമ്മാണത്തിനുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ (എ.പി.ഐ) വില കുതിച്ചുയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, മരുന്നുകളുടെ വില വർധിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങി ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനികൾ. ഇതോടെ വിലനിയന്ത്രണ പട്ടികയിൽ പെടാത്ത വിവിധയിനം മരുന്നുകളുടെ റീട്ടെയിൽ വിലയിൽ ജൂലൈ മാസം മുതൽ വർധനവുണ്ടായേക്കും.
കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിക്ക് ശേഷം മരുന്ന് നിർമാണത്തിലെ പല പ്രധാന അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെയും ബൾക്ക് ഡ്രഗ്സുകളുടെയും വിലയിൽ 30 മുതൽ 50 ശതമാനം വരെ വർധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് മരുന്ന് നിർമ്മാണ മേഖലയെ സാരമായി ബാധിച്ചതായി വ്യവസായ പ്രതിനിധികളും വ്യാപാര സംഘടനകളും വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഇതിന് പിന്നാലെ ഭൂരിഭാഗം മരുന്ന് നിർമ്മാതാക്കളും വിലനിയന്ത്രണത്തിൽ ഇല്ലാത്ത മരുന്നുകളുടെ വിലയിൽ ഏപ്രിൽ, മേയ് മാസങ്ങളിലായി 10 ശതമാനം വരെ വർധനവ് വരുത്തിക്കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ, പുതുക്കിയ വിലയിലുള്ള മരുന്നുകൾ വിപണിയിൽ എത്തുന്നതോടെ മാത്രമേ റീട്ടെയിൽ തലത്തിൽ ഈ മാറ്റം ഉപഭോക്താക്കളെ ബാധിക്കൂ.
വേദനസംഹാരികൾ, ആന്റിബയോട്ടിക്കുകൾ, വൈറ്റമിൻ-മിനറൽ ഗുളികകൾ, ചർമ്മരോഗങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്നുകൾ, ചിലതരം ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ മരുന്നുകൾ, മാനസികാരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മരുന്നുകൾ തുടങ്ങി ദൈനംദിനം വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒട്ടനവധി മരുന്നുകളെ വിലവർധനവ് ബാധിച്ചേക്കും.
വിലനിയന്ത്രണ പരിധിയും കമ്പനികളുടെ അവകാശവും
നിലവിലെ ഡ്രഗ് പ്രൈസ് കൺട്രോൾ ഓർഡർ (DPCO) നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, അവശ്യ മരുന്നുകളുടെ പട്ടികയിലുള്ള (Scheduled Drugs) മരുന്നുകൾക്ക് ഈ വർഷം കേവലം 0.6 ശതമാനം വില വർധനവ് മാത്രമാണ് സർക്കാർ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ വിലനിയന്ത്രണ പട്ടികയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള മരുന്നുകളുടെ (Non-scheduled Drugs) വില വർഷത്തിൽ ഒരു തവണ 10 ശതമാനം വരെ വർധിപ്പിക്കാൻ നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് നിയമപരമായ അനുമതിയുണ്ട്.
വിപണിയിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഏകദേശം 384 മരുന്നുകളും 1,109 ഫോർമുലേഷനുകളുമാണ് നേരിട്ടുള്ള സർക്കാർ വിലനിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലുള്ളത്. എന്നാൽ പനി, വേദനസംഹാരികൾ, ചർമ്മരോഗങ്ങൾ, പോഷകാഹാര സംപ്ലിമെന്റുകൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്കായി സാധാരണക്കാർ വ്യാപകമായി ആശ്രയിക്കുന്ന വലിയൊരു വിഭാഗം മരുന്നുകളും നേരിട്ടുള്ള വിലനിയന്ത്രണ പരിധിക്ക് പുറത്താണ്.
വ്യവസായ മേഖലയുടെ പ്രതികരണം
കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ വിലയിൽ സ്ഥിരതയുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ പശ്ചിമേഷ്യൻ യുദ്ധപ്രതിസന്ധി കാരണം ഇവയുടെ വില കുത്തനെ കൂടിയത് ഫാർമ കമ്പനികളുടെ ലാഭവിഹിതത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിച്ചുവെന്നും നിർമാതാക്കൾ പറയുന്നു. രോഗികളുടെയും മരുന്ന് നിർമ്മാണ കമ്പനികളുടെയും താൽപര്യങ്ങൾ ഒരുപോലെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി, ഡി.പി.സി.ഒ (DPCO) വ്യവസ്ഥകൾക്ക് കീഴിൽ താല്കാലിക ഇളവുകൾ അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സർക്കാരുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തിവരികയാണെന്ന് ഇന്ത്യൻ ഡ്രഗ് മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ (IDMA) അറിയിച്ചു.
അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ അസാധാരണമായ വിലക്കയറ്റം നികത്താനാണ് കമ്പനികൾ വാർഷിക വില പുതുക്കൽ സാധ്യത പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് ഡ്രഗ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് അസോസിയേഷൻ അറിയിച്ചു. ഇത്തവണ ഉത്പാദനച്ചെലവ് സാധാരണയേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലായതിനാലാണ് പല കമ്പനികളും നിയമം അനുവദിക്കുന്ന പരമാവധി 10 ശതമാനം വർധനവ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. എ.പി.ഐകൾക്ക് പുറമെ പാക്കിംഗ് സാമഗ്രികളുടെ വിലയിലുണ്ടായ വർധനവും നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയുണ്ടാക്കുന്നതായി നിർമാതാക്കൾ പറയുന്നു.
വിപണിയിലെ മാറ്റം എപ്പോൾ മുതൽ?
പഴയ വിലയിലുള്ള മരുന്നുകളുടെ സ്റ്റോക്ക് നിലവിൽ വിപണിയിലുള്ളതിനാൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഉടനടി ഈ വിലക്കയറ്റം അനുഭവപ്പെടില്ലെന്ന് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഗുജറാത്ത് സ്റ്റേറ്റ് കെമിസ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്രഗ്ഗിസ്റ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ വ്യക്തമാക്കി. വിതരണ ശൃംഖലയിലുള്ള നിലവിലെ സ്റ്റോക്ക് അടുത്ത 3-4 മാസത്തേക്ക് കൂടി തികയുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. അതിനാൽ ജൂലൈ അല്ലെങ്കിൽ ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തോടെ പുതിയ ബാച്ചുകൾ വിപണിയിലെത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പുതുക്കിയ വില നൽകേണ്ടി വരൂ.
അതിനിടെ, ഉത്പാദനച്ചെലവിലുണ്ടായ അഭൂതപൂർവ്വമായ വർധനവ് പരിഗണിച്ച് ഈ വർഷം വിപണിയിൽ കൂടുതൽ വിലവർധനവ് അനുവദിക്കണമെന്ന് മരുന്ന് നിർമാണ സംഘടനകൾ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, വരുംദിവസങ്ങളിൽ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ വില കുറയുകയാണെങ്കിൽ, അതിന്റെ ആനുകൂല്യം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനുള്ള സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സർക്കാരും ആലോചിക്കുന്നു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.