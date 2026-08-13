/Air India: എല്ലാ പൈലറ്റുമാർക്കും ലഹരിപരിശോധന നിർബന്ധമാക്കി; നടപടി കടുപ്പിക്കാനൊരുങ്ങി എയർ ഇന്ത്യ

ന്യൂഡൽഹി: ഫുക്കറ്റ് - ന്യൂഡൽഹി എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം ആകാശച്ചുഴിയിൽപ്പെട്ട സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് വിമാനത്തിലെ മുഖ്യ പൈലറ്റ് ലഹരി ഉപയോഗിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് ജീവനക്കാരുടെ ലഹരിപരിശോധന വിമാനക്കമ്പനി കർശനമാക്കി. എയർ ഇന്ത്യ, എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് എന്നിവയിലെ മുഴുവൻ പൈലറ്റുമാരും ഇനി മുതൽ നിർബന്ധിതമായി പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാകണമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ജീവനക്കാർക്ക് ഇമെയിൽ സന്ദേശം അയച്ചു.
ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷന്റെ (ഡിജിസിഎ) സുരക്ഷാ നിർദേശങ്ങൾക്കും അപ്പുറം ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള പ്രൊഫഷണലിസവും യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കാനാണ് ഈ പടിയെന്ന് ഓഗസ്റ്റ് 13ന് അയച്ച സന്ദേശത്തിൽ കമ്പനി വ്യക്തമാക്കുന്നു. അനുവദനീയമല്ലാത്ത ലഹരിവസ്തുക്കളോ മറ്റ് മരുന്നുകളോ പൈലറ്റുമാർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള നിർബന്ധിത പരിശോധനകൾ ഇതിനകം നിലവിൽ വന്നു.
പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഇന്ത്യൻ വ്യോമയാന മേഖലയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പനിയായ എയർ ഇന്ത്യ ലക്ഷക്കണക്കിന് യാത്രക്കാരുടെ വിശ്വാസ്യത പിടിച്ചുപറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നും ആ വിശ്വാസം നിലനിർത്താൻ സാധ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കുമെന്നും കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി. ഓഗസ്റ്റ് നാലിനാണ് 137 യാത്രക്കാരുമായി ഡൽഹിയിലേക്ക് തിരിച്ച വിമാനം യാത്രയ്ക്കിടെ കടുത്ത ആകാശച്ചുഴിയിൽപ്പെട്ട് നിയന്ത്രണം നഷ്ടമായി പെട്ടെന്ന് 300 അടിയോളം താഴേക്ക് പതിച്ചത്.
വിമാനത്തിന്റെ അപ്രതീക്ഷിത ചലനത്തിൽ നിരവധി യാത്രക്കാർക്ക് പരിക്ക് പറ്റിയിരുന്നു. തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലും തുടർച്ചയായ രണ്ട് ലഹരിപരിശോധനകളിലും മുഖ്യ പൈലറ്റ് കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായി തെളിഞ്ഞിരുന്നു. ഉറക്കമില്ലായ്മയ്ക്ക് മരുന്ന് കഴിച്ചിരുന്നതായി പൈലറ്റ് മൊഴി നൽകി എങ്കിലും അപകടസമയത്ത് ഇയാൾ കോക്പിറ്റിലെ തന്റെ സീറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് കമ്പനിയുടെ ആഭ്യന്തര അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ഗുരുതര വീഴ്ച വരുത്തിയ പൈലറ്റിന്റെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കടുത്ത നടപടികളിലേക്ക് ഡിജിസിഎ കടന്നേക്കും എന്നാണ് വിവരം. ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് എയർ ഇന്ത്യ പൈലറ്റുമാർക്കിടയിൽ ലഹരിപരിശോധന കർശനമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.
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