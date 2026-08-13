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Air India: എല്ലാ പൈലറ്റുമാർക്കും ലഹരിപരിശോധന നിർബന്ധമാക്കി; നടപടി കടുപ്പിക്കാനൊരുങ്ങി എയർ ഇന്ത്യ

Drug Test: എയർ ഇന്ത്യ, എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് എന്നിവയിലെ മുഴുവൻ പൈലറ്റുമാരും ഇനി മുതൽ നിർബന്ധിതമായി ലഹരി പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാകണമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ജീവനക്കാർക്ക് സന്ദേശം അയച്ചു.

Written ByRoniya Baby
Published: Aug 13, 2026, 05:41 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 05:41 PM IST
Air India: എല്ലാ പൈലറ്റുമാർക്കും ലഹരിപരിശോധന നിർബന്ധമാക്കി; നടപടി കടുപ്പിക്കാനൊരുങ്ങി എയർ ഇന്ത്യ
Image Credit: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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Air India: എല്ലാ പൈലറ്റുമാർക്കും ലഹരിപരിശോധന നിർബന്ധമാക്കി; നടപടി കടുപ്പിക്കാനൊരുങ്ങി എയർ ഇന്ത്യ
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