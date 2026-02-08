Drunken Drive Case: അപകടമുണ്ടാക്കി, കാർ ഡ്രൈവറെ ഹെൽമറ്റ് കൊണ്ട് തല്ലി; മദ്യലഹരിയിൽ റോഡിൽ യുവതികളുടെ പരാക്രമം

ബെംഗളൂരു: ബെംഗളൂരുവിലെ ഹൂളിമാവിൽ മദ്യലഹരിയിൽ യുവതികൾ റോഡിൽ പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിച്ചു. ശനിയാഴ്ച രാത്രി സുഹൃത്തുക്കളെ സന്ദർശിച്ച് ബൈക്കിൽ മടങ്ങുകയായിരുന്ന രണ്ട് യുവതികളാണ് ടാക്സി ഡ്രൈവറെയും നാട്ടുകാരെയും മർദിച്ചത്. ഇവർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ബൈക്ക് മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന ടാക്സി കാറിന്റെ പിന്നിൽ ഇടിച്ചതാണ് തർക്കങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ടത്.
അപകടം ചോദ്യം ചെയ്ത ടാക്സി ഡ്രൈവർ അഹമ്മദിനെ യുവതികൾ അസഭ്യം പറയുകയും ഹെൽമെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ക്രൂരമായി മർദിക്കുകയുമായിരുന്നു. ബഹളം കണ്ട് തടയാനെത്തിയ നാട്ടുകാർക്കും യുവതികളുടെ മർദനമേറ്റു. കയ്യിൽ കരുതിയിരുന്ന ചങ്ങല ഉപയോഗിച്ചും ഇവർ ഡ്രൈവറെ ആക്രമിച്ചതായി ദൃക്സാക്ഷികൾ പറയുന്നു.
നാട്ടുകാർക്ക് നേരെ അശ്ലീല ആംഗ്യങ്ങൾ കാണിക്കുകയും തടയാൻ ശ്രമിച്ചവരെ ചവിട്ടിവീഴ്ത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ പ്രദേശത്ത് സംഘർഷാവസ്ഥ നിലനിന്നു. സംഭവത്തിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒടുവിൽ വിവരമറിഞ്ഞ് സ്ഥലത്തെത്തിയ പോലീസ് സംഘം ഏറെ പ്രയത്നിച്ചാണ് പ്രകോപിതരായ യുവതികളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.
സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്ത ഹൂളിമാവ് പോലീസ് യുവതികളെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവരികയാണ്. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. യുവതികളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ലെന്നും ഇവരെക്കുറിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
