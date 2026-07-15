/Duroflex Airboost Mattress: ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കൂളിംഗ് മാട്രസ്: ഉറക്കത്തിലെ അമിത ചൂടിന് പരിഹാരവുമായി ഡ്യൂറോഫ്ലെക്സ് എയർബൂസ്റ്റ്

രാത്രി 2 മണിക്കും 4 മണിക്കും ഇടയിൽ അമിതമായ ചൂട് കാരണം നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായി ഉണരാറുണ്ടോ? രാത്രി മുഴുവൻ പുതപ്പ് മാറ്റിവച്ച് ഉറങ്ങേണ്ടി വരാറുണ്ടോ? കടുത്ത ശാരീരിക ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടും വീണ്ടും ആഴമായ ഉറക്കത്തിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയാത്ത നിരാശാജനകമായ അവസ്ഥ നിങ്ങളെ അലട്ടുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പ്രധാന കാരണം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാട്രെസ് തന്നെയാകാനാണ് സാധ്യത.
ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണുന്നതിനായാണ് Duroflex Airboost രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മാട്രെസിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ വെറുമൊരു കൂളിംഗ് ജെല്ലോ താപനില നിയന്ത്രിക്കുന്ന തുണിത്തരങ്ങളോ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചല്ല മറിച്ച് മാട്രെസിന്റെ പ്രധാന ഉൾഭാഗം നിർമിക്കുന്ന രീതിയെ തന്നെ അടിസ്ഥാനപരമായി മാറ്റിമറിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ നൂതന മാട്രെസ്സ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്.
ഇന്ത്യയിലെ പരമ്പരാഗത മാട്രെസ്സിൽ അമിത ചൂട് അനുഭവപ്പെടാൻ കാരണമെന്ത്?
പരമ്പരാഗത മാട്രെസ്സിൽ ചൂട് നിലനിൽക്കുന്ന പ്രശ്നത്തിന് പ്രധാനമായും രണ്ട് കാരണങ്ങളാണുള്ളത്, മാട്രെസ്സ് നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ ഘടനയും അതിന്റെ നിർമ്മാണരീതിയും. സാധാരണ മെമ്മറി ഫോം മാട്രെസ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിസ്കോഇലാസ്റ്റിക് ഫോം ശരീരത്തിലെ ചൂടേൽക്കുമ്പോൾ മൃദുവാകുന്ന രീതിയിലാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
ഇതിലൂടെ ശരീരത്തിനും മെത്തയുടെ ഉപരിതലത്തിനുമിടയിൽ വായുപ്രവാഹം കുറഞ്ഞ ഉപരിതലം രൂപപ്പെടുന്നു. ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള ചൂട് ഈ ഭാഗത്ത് അടിഞ്ഞുകൂടുമ്പോൾ ഫോമിലെ ക്ലോസ്ഡ്-സെൽ ഫോം ഘടന ഈ ചൂടിനെ പുറന്തള്ളുന്നതിന് പകരം അതിനുള്ളിൽ തന്നെ തടഞ്ഞുനിർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
കട്ടിയുള്ള ഫോമുകളെ അപേക്ഷിച്ച് കയർ, ഗ്രിഡ് മാട്രെസുകൾ താപനില നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ അല്പം കൂടി മികച്ചതാണെങ്കിലും സുഖകരമായ ഉറക്കത്തിന് ആവശ്യമായ രീതിയിൽ വായുസഞ്ചാരം പൂർണ്ണമായും നിരന്തരമായും നിലനിർത്താൻ ഇവയ്ക്കും സാധിക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മിക്കവാറും എല്ലാ സാധാരണ മാട്രെസുകളുടെ പ്രധാന ഉൾഭാഗം ചൂടിനെ വലിച്ചെടുക്കുന്ന ഹീറ്റ് സ്പോഞ്ച് പോലെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
ഉറക്കത്തിലെ അമിത ചൂടിന് പരിഹാരവുമായി Duroflex Airboost
Duroflex Airboost ഒരു സാധാരണ ഫോം മാട്രെസിന്റെ കൂടുതൽ തണുപ്പ് നൽകുന്ന പതിപ്പല്ല. ഇത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ മെറ്റീരിയൽ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം കൃത്യതയോടെ നിർമിച്ച BPA വിമുക്തമായ fibres കോർത്തിണക്കി നിർമ്മിച്ച AirKnit ഉൾഭാഗമാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷത. ഈ fibres ചേർന്ന് ഒരു ഓപ്പൺ സെൽ 3D Matrix സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഇതുവഴി മാട്രസിലുടനീളം airflow സുഗമമാകുകയും വിയർപ്പും ശരീരത്തിലെ ചൂടും മാട്രെസ്സിൽ തങ്ങിനിൽക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ ഫലപ്രദമായി പുറന്തള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു.
Airboost ലെയർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെ:
പ്രധാന ഘടന: ഇതിലെ AirKnit ഓപ്പൺ സെൽ 3D Matrix ഘടന മാട്രസ്സിലുടനീളം തടസ്സമില്ലാത്ത വായുസഞ്ചാര പാതകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഇതിലൂടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള ചൂടും വിയർപ്പും മാട്രെസ്സിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടാതെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേഗത്തിൽ പുറന്തള്ളാൻ സഹായിക്കുന്നു.
3X breathability: വിപണിയിലെ പരമ്പരാഗത മാട്രെസുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിലെ Airboost ലെയർ സാധാരണ പ്രതലങ്ങളേക്കാൾ 3X breathability സാധ്യമാക്കുന്നു.
വിയർപ്പ് പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഘടന: ഇതിലെ തുറന്ന AirKnit ഘടന മാട്രെസിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ വിയർപ്പ് തങ്ങിനിൽക്കുന്നത് കുറക്കുന്നു. ഇത് ചൂടും അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഈർപ്പവും ഒത്തുചേർന്നുണ്ടാക്കുന്ന കടുത്ത അസ്വസ്ഥതകളെ ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
ആർട്ടിക് ഐസ് ഫാബ്രിക്: തിരഞ്ഞെടുത്ത ചില Airboost മോഡലുകളിൽ ലഭ്യമായ ഈ സവിശേഷ തുണിത്തരം, മാട്രെസ്സിൽ തൊടുമ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് കുളിർമയേകുന്ന ഒരു പ്രതലം നൽകുന്നു. Airboost പാളിയുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇത് ഉറക്കത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ രാത്രി മുഴുവൻ ശരീരത്തിന്റെ താപനില നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
മാട്രെസിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ മാത്രം ലഭ്യമാകുന്ന cooling സാങ്കേതികവിദ്യയല്ല. Airboostന്റെ താപനില നിയന്ത്രണ സംവിധാനം അതിന്റെ നിർമ്മാണ ഘടനയിൽ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. തടസ്സമില്ലാത്ത airflow കാരണം ശരീര താപനിലയെ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ Airboostന് സാധിക്കുമെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. Airboostനെ സ്വതന്ത്രമായി വിലയിരുത്തിയ The National Health Academy (NHA) ഈ മാട്രസ്സിനെ പ്രത്യേകമായി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ മനുഷ്യരിൽ N3 sleep 30 ശതമാനം വരെ വർധിപ്പിക്കാൻ Airboost ശ്രേണിക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് ISRR-ന്റെ അംഗീകാരവും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മറ്റ് cooling രീതികളിൽ നിന്ന് Airboost-നെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് എന്ത്?
Duroflex Airboost മാട്രെസ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ആരെല്ലാം?
വ്യക്തമായ ചില ഉറക്ക ശീലങ്ങളുള്ളവർക്കും പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങളുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്കുമാണ് Duroflex Airboost ഏറ്റവും അനുയോജ്യം:
ഉറക്കത്തിൽ അമിതമായി ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നവർ: മുറിയിലെ താപനില എത്രയൊക്കെയായാലും ഉറങ്ങുമ്പോൾ തുടർച്ചയായി അമിതമായി ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് Airboost വഴി ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് വലിയ മാറ്റം പ്രകടമാകും. ഉറക്കത്തിന് ഭംഗം വരുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ശാരീരിക താപവ്യതിയാനങ്ങളെ Airboost പാളി നേരിട്ട് പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനാലാണ് ഇത് സാധ്യമാകുന്നത്.
കായികമായി സജീവമായ ജീവിതശൈലി നയിക്കുന്നവർ: കായികതാരങ്ങൾ, ജിമ്മിൽ പരിശീലനം നടത്തുന്നവർ, ഓട്ടക്കാർ തുടങ്ങിയവർക്ക് ശരീരത്തിൽ കൂടുതൽ ചൂട് ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ, രാത്രിയിൽ ശരീരത്തിന്റെ താപനില കൃത്യമായി നിലനിർത്തി, പൂർണ്ണമായ ശാരീരിക ഉന്മേഷം വീണ്ടെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന മാട്രെസ്.
എയർ കണ്ടീഷൻ ഇല്ലാത്ത കിടപ്പുമുറികളിൽ ഉറങ്ങുന്നവർ: ചെന്നൈ, മുംബൈ, ഹൈദരാബാദ് തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിൽ രാത്രി മുഴുവൻ എയർ കണ്ടീഷനർ ഇല്ലാതെ ഉയർന്ന അന്തരീക്ഷ താപനിലയിൽ ഉറങ്ങേണ്ടിവരുന്നവർ.
Memory foam മെത്തകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനിടെ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നവർ: ക്ലോസ്ഡ്-സെൽ ഫോം ഘടനയുള്ള സാധാരണ മെത്തകളിൽ ചൂട് പുറത്തുപോകാതെ കെട്ടിനിൽക്കുന്നതു മൂലമുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക്.
ഒരുമിച്ച് ബെഡ് പങ്കിടുന്ന ദമ്പതികൾ: Airboostന്റെ local rebound സവിശേഷത, ഒപ്പമുള്ള പങ്കാളിയുടെ ചലനങ്ങൾ മാട്രെസ്സ്ന്റെ മറുഭാഗത്തേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നത് ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുന്നു. ഇത് അമിത ചൂട് മൂലമുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും movement മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഉറക്ക തടസ്സങ്ങളും ഒരേസമയം ഫലപ്രദമായി പരിഹരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
ചൂട് കാരണം ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കായി Duroflex Airboost ശ്രേണി വ്യത്യസ്ത കനത്തിലും സൗകര്യ സവിശേഷതകളോടുകൂടിയ വിവിധ മോഡലുകൾ ലഭ്യമാണ്:
Airboost 3.6: Air-Knit™ സാങ്കേതികവിദ്യ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഈ അടിസ്ഥാന മോഡൽ ആകർഷകമായ വിലയിൽ മികച്ച താപനിയന്ത്രണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിലൂടെ വിപണിയിൽ വൻ ജനപ്രീതി നേടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
Airboost 6.8 AI Pro: Air-Knit™ fibres ലാറ്റക്സ്, ആർട്ടിക് ഐസ് ഫാബ്രിക് എന്നിവയുമായി സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് മാട്രെസിന് കൂടുതൽ തണുപ്പും ആശ്വാസകരമായ ഉറക്കവും ഉറപ്പാക്കുന്നു.
Airboost 6.10 AI Pro: Airboost ശ്രേണിയിലെ ഏറ്റവും കട്ടിയുള്ള മോഡലാണിത്. കൂടുതൽ ഭാരം താങ്ങാനുള്ള മികച്ച ശേഷിയും Arctic Ice cooling fabricക്കും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
Airboost LiveIn: പൂർണ്ണമായ Air-Knit™ ലയർ താപനില നിയന്ത്രണ സംവിധാനം വളരെ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ലഭ്യമാക്കുന്ന മോഡലാണിത്. roll-pack format ലഭ്യമാകുന്നതിനാൽ യാതൊരുവിധ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കൂടാതെ ഏത് അപ്പാർട്ട്മെന്റിലും ഇത് എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചു നൽകാനാകും.
തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട Airboost മോഡലുകൾക്ക് 100 ദിവസത്തെ സ്ലീപ്പ് ട്രയലും ഏഴ് മുതൽ 10 വർഷം വരെയുള്ള നിർമ്മാതാക്കളുടെ വാറന്റിയും ലഭ്യമാണ്.
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