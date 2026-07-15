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Duroflex Airboost Mattress: ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കൂളിംഗ് മാട്രസ്: ഉറക്കത്തിലെ അമിത ചൂടിന് പരിഹാരവുമായി ഡ്യൂറോഫ്ലെക്സ് എയർബൂസ്റ്റ്

Duroflex Airboost Mattress Specifications: മാട്രെസിന്റെ പ്രധാന ഉൾഭാഗം നിർമിക്കുന്ന രീതിയെ തന്നെ അടിസ്ഥാനപരമായി മാറ്റിമറിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ നൂതന മാട്രെസ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 15, 2026, 01:16 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 01:16 PM IST
Duroflex Airboost Mattress: ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കൂളിംഗ് മാട്രസ്: ഉറക്കത്തിലെ അമിത ചൂടിന് പരിഹാരവുമായി ഡ്യൂറോഫ്ലെക്സ് എയർബൂസ്റ്റ്
Image Credit: Mattress | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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