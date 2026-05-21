/Ebola Outbreak: ആഫ്രിക്കയിൽ എബോള വ്യാപനം രൂക്ഷം; ഇന്ത്യ-ആഫ്രിക്കൻ യൂണിയൻ ഉച്ചകോടി മാറ്റിവച്ചു

India Africa Summit: നാലാമത് ഇന്ത്യ-ആഫ്രിക്കൻ യൂണിയൻ ഉച്ചകോടി എബോള ഭീതി പടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മാറ്റിവച്ചു.
ന്യൂഡൽഹി: കോംഗോയിൽ എബോള വൈറസ് പടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ-ആഫ്രിക്കൻ യൂണിയൻ ഉച്ചകോടി മാറ്റിവച്ചു. മെയ് 28 മുതൽ ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടത്താനിരുന്ന നാലാമത് ഇന്ത്യ-ആഫ്രിക്കൻ യൂണിയൻ ഉച്ചകോടിയാണ് എബോള ഭീതി പടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മാറ്റിവച്ചത്. ഡിആർ കോംഗോയിലെ സൗത്ത് കിവു പ്രവിശ്യയിലുൾപ്പെടെ രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.
ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഉച്ചകോടി മാറ്റിവയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ആഫ്രിക്കൻ യൂണിയനുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തിയ ശേഷമാണ് ഉച്ചകോടി മാറ്റിവയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിലൂടെ അറിയിച്ചു. എബോള പ്രതിരോധത്തിനും ആരോഗ്യ സുരക്ഷയ്ക്കുമാണ് നിലവിൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതെന്ന് ഇരു വിഭാഗങ്ങളും വ്യക്തമാക്കി.
ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലെ പൊതുജനാരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താനും ഈ രാജ്യങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകാനും ഇന്ത്യ-ആഫ്രിക്കൻ യൂണിയൻ സഹകരണം തുടരുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ഉച്ചകോടിയുടെ പുതുക്കിയ തീയതി പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കുമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
ഇന്ത്യയിൽ എബോള കേസുകൾ ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്നാൽ, ആഫ്രിക്കയിലെ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അന്താരാഷ്ട്ര അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനെ തുടർന്ന് രാജ്യം ജാഗ്രതയിൽ ആണ്. വിമാനത്താവളങ്ങൾ, ക്വാറന്റൈൻ സംവിധാനങ്ങൾ, ലാബ് റിപ്പോർട്ടുകൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കും നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
