Ebola: മുൻകരുതൽ നടപടിയായി നിരീക്ഷണത്തിനും കൂടുതൽ വിലയിരുത്തലിനും വേണ്ടി വ്യക്തിയെ ബെംഗളൂരുവിലെ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
ബെംഗളൂരു: എബോള മുന്നറിയിപ്പിന്റെ ഭാഗമായി ഉഗാണ്ടയിൽ നിന്നും ബെംഗളൂരു വിമാനത്താവമത്തിലെത്തിയെ യുവതിയെ ഐസൊലേഷനിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. യുവതിയെ എബോള പരിശോധനയ്ക്കായുള്ള സാമ്പിൾ ശേഖരിച്ച ശേഷം ക്വാറന്റീനിൽ ആക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
യുവതിക്ക് ക്ഷീണം, ശരീരവേദന എന്നിവ അനുഭവപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കെംപഗൗഡ എയർപോർട്ട് അധികൃതർ എബോള പരിശോധനയ്ക്കായി സാമ്പിൾ ശേഖരിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. ശേഖരിച്ച സാമ്പിൾ പരിശോധനയ്ക്കായി പുണെ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജിയിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്.
റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യുവതിയുടെ സാമ്പിൾ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവ് ആണെന്നാണ്. രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ എബോള കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
എബോള രോഗബാധയെ തുടർന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന മെയ് 17 ന് അന്താരാഷ്ട്ര ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എബോള ബാധിച്ച രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തുന്നവരോട് 21 ദിവസത്തേക്ക് ക്വാറന്റീനിൽ പ്രവേശിക്കാനും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
