  • EC suspends officials in west Bengal: ബംഗാളിൽ ജോലിയിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയ 7 ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ

EC suspends officials in west Bengal: ബംഗാളിൽ ജോലിയിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയ 7 ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ

Bengal Elections 2026: എസ്‌ഐ‌ആറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രമക്കേടുകൾ, കർത്തവ്യ നിർവ്വഹണം, അധികാര ദുർവിനിയോഗം എന്നിവ ആരോപിച്ച് ഏഴ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്തു. 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Feb 16, 2026, 10:13 AM IST
  • പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ കടുത്ത നടപടി
  • എസ്ഐആർ നടപടികളിൽ വീഴച വരുത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ച് 7 ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്തത്

EC suspends officials in west Bengal: ബംഗാളിൽ ജോലിയിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയ 7 ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ

ന്യൂഡൽഹി: പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ കടുത്ത നടപടി. എസ്ഐആർ നടപടികളിൽ വീഴച വരുത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ച് 7 ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്തത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: ഇൻസ്റ്റ​ഗ്രാമിലെ പരിചയം, കാമുകനെ തേടി ഭോപ്പാലിലേക്ക്; കഴുത്തു ഞെരിച്ച് കൊന്ന് സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിൽ തള്ളി കാമുകനും കുടുംബവും

ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഡ്യൂട്ടിക്കിടെ ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയും ക്രമക്കേടും കാണിച്ചെന്നാണ് ആരോപണം. ചുമതലകളിൽ അനാസ്ഥ കാണിച്ച ഉദ്യൊഗസ്ഥരെ ഉടനടി സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്യാൻ കമ്മീഷൻ ഉത്തരവിടുകയായിരുന്നു.  മാത്രമല്ല ഇവർക്കെതിരെ കർശനമായ അച്ചടക്ക നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശിച്ചു.

ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ അച്ചടക്കലംഘനം, ജോലിയിലെ അനാസ്ഥ, എസ്ഐആർ അധികാരങ്ങളുടെ ദുരുപയോഗം എന്നിവ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ നടപടി. ഇതിനു പുറമെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയോട് ഇവർക്കെതിരെ അടിയന്തിര അന്വേഷണം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് നൽകാനും കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

Also Read: നവപഞ്ചമ യോഗത്താൽ ഇവർക്കിനി വച്ചടി വച്ചടി കയറ്റം; നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്തവരിൽ മുർഷിദാബാദിലെ സംസെർഗഞ്ച് എഇആർഒ ഡോ. സഫി ഉർ റഹ്മാൻ, ഫറാക്ക എഇആർഒ നിതീഷ് ദാസ് എന്നിവർ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. മൈനാഗുഡിയിലെ ദാലിയ റേ ചൗധരി, സൂതി ബ്ലോക്കിലെ എസ്.കെ. മുർഷിദ് ആലം എന്നിവർക്കെതിരെയും നടപടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സൗത്ത് 24 പർഗാനാസിലെ കാനിംഗ് പുർബോ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള എആർഒമാരായ ജോയ്ദീപ് കുണ്ടു, സത്യജിത് ദാസ് എന്നിവരെയും സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഡെബ്ര നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ ജോയിന്റ് ബിഡിഒയും എആർഒയുമായ ദേബാശിഷ് ബിശ്വാസിനെതിരെയും കമ്മീഷൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനത്തെക്കുറിച്ചും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അനാസ്ഥയെക്കുറിച്ചും കമ്മീഷന് തെളിവുകൾ സഹിതം പരാതികൾ ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ  പരാതികൾ സത്യമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ നടപടി.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

