Anil Ambani: അനിൽ അംബാനിക്ക് വൻ തിരിച്ചടി; മുംബൈയിലെ ആഡംബര വസതി 'അബോഡ്' ഇഡി കണ്ടുകെട്ടി

മുംബൈ: റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ അനിൽ അംബാനിയുടെ മുംബൈയിലെ ആഢംബര വസതി കണ്ടുകെട്ടി ഇഡി. 3,716 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന 'അബോഡ്' എന്ന വസതിയാണ് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വിരുദ്ധ നിയമപ്രകാരം എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കണ്ടുകെട്ടിയത്.
മുംബൈയിലെ പാലി ഹില്ലിലുള്ള 'അബോഡിന് 66 മീറ്റർ ഉയരവും 17 നിലകളുമാണുള്ളത്. അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളാണ് ഈ വസതിയിലുള്ളത്. റിലയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് നടത്തിയ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം വീട് കണ്ടുകെട്ടാൻ താൽക്കാലിക ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുകയായിരുന്നു.
മുംബൈയിലെ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള വസതികളിലൊന്നാണ് അബോഡ്. ഇഡിയുടെ ഈ നീക്കം അനിൽ അംബാനിക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയായിരിക്കുകയാണ്. രണ്ടാം ഘട്ട ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി അനിൽ അംബാനി അന്വേഷണ ഏജൻസിക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരായേക്കും. 2025 ഓഗസ്റ്റിൽ അദ്ദേഹം ആദ്യമായി ഇഡിക്ക് മുന്നിൽ മൊഴി നൽകുകയും പിഎംഎൽഎ പ്രകാരം തന്റെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.