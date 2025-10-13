English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
  • Coldriff Cough Syrup: ചുമക്കുള്ള മരുന്ന് കഴിച്ച് കുട്ടികൾ മരിച്ച സംഭവം; ചെന്നൈയിലെ ഏഴ് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇഡി റെയ്ഡ്

Coldriff Cough Syrup: ചുമക്കുള്ള മരുന്ന് കഴിച്ച് കുട്ടികൾ മരിച്ച സംഭവം; ചെന്നൈയിലെ ഏഴ് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇഡി റെയ്ഡ്

Coldriff Cough Syrup: കോൾഡ്രിഫ് മരുന്നിൻ്റെ നിർമ്മാണ കമ്പനിയായ ശ്രീശൻ ഫാർമയുടെ അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്  ഇഡി റെയ്ഡ് ചെന്നൈയിൽ നടത്തി. ഏഴ് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇഡി റെയ്ഡ് നടത്തിയത്.

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Oct 13, 2025, 11:37 AM IST
  • ഏഴ് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇഡി റെയ്ഡ് നടത്തിയത്.
  • കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രണ മേൽനോട്ടത്തെയും കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സാമ്പത്തിക രേഖകളും മറ്റ് തെളിവുകളും അധികൃതർ പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.

Read Also

  1. Madhya Pradesh Cough Syrup Death: മധ്യപ്രദേശിൽ കഫ് സിറപ്പ് കുടിച്ച് മരിച്ച കുട്ടികളുടെ എണ്ണം 20 ആയി; അഞ്ച് കുട്ടികളുടെ നില അതീവ ​ഗുരുതരം

Coldriff Cough Syrup: ചുമക്കുള്ള മരുന്ന് കഴിച്ച് കുട്ടികൾ മരിച്ച സംഭവം; ചെന്നൈയിലെ ഏഴ് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇഡി റെയ്ഡ്

ചെന്നൈ: കോൾഡ്രിഫ് മരുന്നിൻ്റെ നിർമ്മാണ കമ്പനിയായ ശ്രീശൻ ഫാർമയുടെ അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്  ഇഡി റെയ്ഡ് ചെന്നൈയിൽ നടത്തി. ഏഴ് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇഡി റെയ്ഡ് നടത്തിയത്. തമിഴ്നാട് ഡ്രഗ് കൺട്രോൾ ഓഫീസിലെ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ താമസസ്ഥലവും റെയ്ഡ് ചെയ്തു. കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രണ മേൽനോട്ടത്തെയും കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സാമ്പത്തിക രേഖകളും മറ്റ് തെളിവുകളും അധികൃതർ പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.

ALSO READ: ചുമക്കുള്ള മരുന്ന് കഴിച്ച് കുട്ടികൾ മരിച്ച സംഭവം; ശ്രീശൻ ഫാർമ ഉടമ അറസ്റ്റിൽ

കോൾഡ്രിഫ് ചുമമരുന്ന് കഴിച്ച് മധ്യപ്രധേശിൽ 21 കുട്ടികളാണ് മരിച്ചത്. രാജസ്ഥാനിലും സമാനമായ സാഹചര്യമുണ്ടായി. തുടർന്ന് പൊലീസ് കേസെടുത്ത് ഒളിവിൽ പോയ മരുന്ന് നിർമ്മാണ കമ്പനി ഉടമയായ രംഗനാഥൻ ഗോവിന്ദനെ  അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കഫ് സിറപ്പിൽ ഡൈതലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ എന്ന വിഷമുള്ള രാസവസ്തു ഉള്ലതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. കേരളം, തമിഴ്നാട്, രാജസ്ഥാൻ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സംഭവത്തെ തുടർന്ന് കോൾഡ്രിഫ് മരുന്ന് നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

Latest Malayalam NewsColdriff Cough syrupCough syrup deathSresan PharmaED raid

