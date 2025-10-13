Coldriff Cough Syrup: ചുമക്കുള്ള മരുന്ന് കഴിച്ച് കുട്ടികൾ മരിച്ച സംഭവം; ചെന്നൈയിലെ ഏഴ് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇഡി റെയ്ഡ്

ചെന്നൈ: കോൾഡ്രിഫ് മരുന്നിൻ്റെ നിർമ്മാണ കമ്പനിയായ ശ്രീശൻ ഫാർമയുടെ അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇഡി റെയ്ഡ് ചെന്നൈയിൽ നടത്തി. ഏഴ് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇഡി റെയ്ഡ് നടത്തിയത്. തമിഴ്നാട് ഡ്രഗ് കൺട്രോൾ ഓഫീസിലെ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ താമസസ്ഥലവും റെയ്ഡ് ചെയ്തു. കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രണ മേൽനോട്ടത്തെയും കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സാമ്പത്തിക രേഖകളും മറ്റ് തെളിവുകളും അധികൃതർ പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.
ALSO READ: ചുമക്കുള്ള മരുന്ന് കഴിച്ച് കുട്ടികൾ മരിച്ച സംഭവം; ശ്രീശൻ ഫാർമ ഉടമ അറസ്റ്റിൽ
കോൾഡ്രിഫ് ചുമമരുന്ന് കഴിച്ച് മധ്യപ്രധേശിൽ 21 കുട്ടികളാണ് മരിച്ചത്. രാജസ്ഥാനിലും സമാനമായ സാഹചര്യമുണ്ടായി. തുടർന്ന് പൊലീസ് കേസെടുത്ത് ഒളിവിൽ പോയ മരുന്ന് നിർമ്മാണ കമ്പനി ഉടമയായ രംഗനാഥൻ ഗോവിന്ദനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കഫ് സിറപ്പിൽ ഡൈതലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ എന്ന വിഷമുള്ള രാസവസ്തു ഉള്ലതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. കേരളം, തമിഴ്നാട്, രാജസ്ഥാൻ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സംഭവത്തെ തുടർന്ന് കോൾഡ്രിഫ് മരുന്ന് നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.