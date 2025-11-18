Al-Falah University: അൽ ഫലാഹ് സർവകലാശാലയിൽ ഇ.ഡി റെയ്ഡ്; 25 ഇടങ്ങളിൽ പരിശോധന

ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിൽ ചെങ്കോട്ട മെട്രോ സ്റ്റേഷന് സമീപമുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവർ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന അൽ ഫലാഹ് സർവകലാശാലയിൽ റെയ്ഡ്. എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ആണ് ഹരിയാന ആസ്ഥാനമായുള്ള സർവകലാശാലയിൽ റെയ്ഡ് നടത്തിയത്. സർവകലാശാലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 25 ഇടങ്ങളിലാണ് റെയ്ഡ്.
ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ആരംഭിച്ച റെയ്ഡ് തുടരുകയാണ്. ഫരീദാബാദിൽ 70 ഏക്കറിലാണ് സർവകലാശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. സർവകലാശാലയുടെ പ്രധാന ഓഫീസിലും റെയ്ഡ് നടത്തി. ഇവിടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന മൂന്ന് ഡോക്ടർമാർ ഡൽഹി സ്ഫോടനക്കേസിൽ പ്രതികളാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി.
സർവകലാശാലയിലേക്കുള്ള ഫണ്ടിന്റെ ഉറവിടം അന്വേഷിക്കാൻ സർക്കാർ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്നാണ് ഇഡിയുടെ നടപടി. സർവകലാശാലയുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. സർവകലാശാലയ്ക്ക് എതിരെ ഡൽഹി പോലീസിന്റെ സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യ വിഭാഗവും നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
എൻഐഎ സ്ഫോടന കേസും ഇഡിയും സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യ വിഭാഗവും സർവകലാശാലയുടെ ധനസഹായവും പ്രവർത്തനവും ആണ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. സർവകലാശാലയുടെ അക്രെഡിറ്റേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുജിസിയും നാക്കും ചോദ്യങ്ങളുയർത്തിയതോടെ രണ്ട് കേസുകൾ ഇതിനോടകം സർവകലാശാല നേരിടുന്നുണ്ട്.
വഞ്ചന, വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കൽ എന്നീ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തിയാണ് സർവകലാശാലക്കെതിരെ കേസുകൾ ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സർവകലാശാലയുടെ പ്രവർത്തനം നല്ല രീതിയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് അൽ ഫലാഹ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അംഗത്വം സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു.
