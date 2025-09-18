Election Commission India: രാഹുൽ ​ഗാന്ധിയെ തള്ളി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ; ഓൺലൈനായി വോട്ട് ഒഴിവാഴാക്കാനാകില്ലെന്ന് വിശദീകരണം

ന്യൂഡൽഹി: വോട്ടുകൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയ ആരോപണങ്ങളെ നിഷേധിച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ. ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്. വ്യക്തികളെ നേരിട്ട് കേൾക്കാതെ രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞതുപോലെ ഓൺലൈനായി വോട്ട് ഒഴിവാക്കാനാകില്ലെന്നും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞു.
ഓൺലൈനായി വോട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ ഉള്ള സാധ്യത ഇല്ല. വോട്ടറെ കേൾക്കാതെ വോട്ട് ഒഴിവാക്കാനുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാനാകില്ല. 2023 നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ആക്ഷേപമാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അന്ന് കമ്മീഷന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ ചില ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ അന്ന് ചില ക്രമക്കേടുകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും ആ നീക്കം ഫലപ്രദമായില്ലെന്നും കൃത്യമായി അതിനെ തടഞ്ഞുവെന്നും കമ്മീഷൻ വിശദീകരിച്ചു. ഈ സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരുന്നുവെന്നും അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും കമ്മീഷൻ വ്യക്തമാക്കി.
