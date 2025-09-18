English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Election Commission India: രാഹുൽ ​ഗാന്ധിയെ തള്ളി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ; ഓൺലൈനായി വോട്ട് ഒഴിവാഴാക്കാനാകില്ലെന്ന് വിശദീകരണം

Rahul Gandhi Vote Chori Allegations: വോട്ടറെ കേൾക്കാതെ വോട്ട് ഒഴിവാക്കുന്ന നടപടി പൂർത്തീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Sep 18, 2025, 03:28 PM IST
  • വോട്ട് നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം നടന്നിരുന്നു
  • കമ്മീഷൻ ഇതിനെ പ്രതിരോധിച്ചെന്നും നീക്കം ഫലപ്രദമായില്ലെന്നും വിശദീകരണം

Election Commission India: രാഹുൽ ​ഗാന്ധിയെ തള്ളി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ; ഓൺലൈനായി വോട്ട് ഒഴിവാഴാക്കാനാകില്ലെന്ന് വിശദീകരണം

ന്യൂഡൽഹി: വോട്ടുകൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാഹുൽ ​ഗാന്ധി നടത്തിയ ആരോപണങ്ങളെ നിഷേധിച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ. ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്. വ്യക്തികളെ നേരിട്ട് കേൾക്കാതെ രാഹുൽ ​ഗാന്ധി പറഞ്ഞതുപോലെ ഓൺലൈനായി വോട്ട് ഒഴിവാക്കാനാകില്ലെന്നും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞു.

ഓൺലൈനായി വോട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ ഉള്ള സാധ്യത ഇല്ല. വോട്ടറെ കേൾക്കാതെ വോട്ട് ഒഴിവാക്കാനുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാനാകില്ല. 2023 നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ആക്ഷേപമാണ് രാഹുൽ ​ഗാന്ധി ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അന്ന് കമ്മീഷന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ ചില ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

ALSO READ: മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ വോട്ടുകൊള്ളയ്ക്ക് കൂട്ടുനിൽക്കുന്നുവെന്ന് രാഹുൽ​ഗാന്ധി

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ അന്ന് ചില ക്രമക്കേടുകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും ആ നീക്കം ഫലപ്രദമായില്ലെന്നും കൃത്യമായി അതിനെ തടഞ്ഞുവെന്നും കമ്മീഷൻ വിശദീകരിച്ചു. ഈ സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരുന്നുവെന്നും അന്വേഷണം പുരോ​ഗമിക്കുകയാണെന്നും കമ്മീഷൻ വ്യക്തമാക്കി.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

Election CommissionRahul GandhiVote Choriരാഹുൽ ​ഗാന്ധിവോട്ട് ചോരി

