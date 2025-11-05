English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
വോട്ടർ പട്ടിക ലിസ്റ്റിൽ ക്രമക്കേട് സംബന്ധിച്ച് പരാതികൾ ഒന്നും വന്നില്ലെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ.

Written by - Karthika V | Last Updated : Nov 5, 2025, 03:53 PM IST
Election Commission Of India: 'വോട്ടർ ലിസ്റ്റ് സംബന്ധിച്ച് പരാതികളൊന്നും വന്നില്ല'; രാഹുൽ ​ഗാന്ധിക്ക് മറുപടിയുമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ

ന്യൂഡൽഹി: ഹരിയാനയിലെ വോട്ടുകൊള്ള ആരോപണത്തിൽ രാഹുൽ ​ഗാന്ധിക്ക് മറുപടിയുമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ. കോണ്‍ഗ്രസിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ വോട്ടർ പട്ടിക ലിസ്റ്റിൽ ക്രമക്കേട് നടന്നുവെന്ന ആരോപണത്തിലാണ് കമ്മീഷൻ മറുപടി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 

വോട്ടർ ലിസ്റ്റ് സംബന്ധിച്ച് ഒരു പരാതിയും വന്നിട്ടില്ലെന്ന് കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞു. 90 മണ്ഡലങ്ങളിലായി 22 തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച പരാതികൾ ആണ് പെൻ്റിം​ഗ് ഉള്ളതെന്നും തെര‍ഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞു. പരാതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അറിയിക്കേണ്ട കോൺഗ്രസിൻ്റെ ബിഎൽഒമാരും പോളിങ് ഏജൻ്റുമാരും എന്ത് ചെയ്തുവെന്ന് ചോദിച്ച കമ്മീഷൻ ഇരട്ട വോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു പാർട്ടിക്ക് ഗുണമാകുന്നു എന്ന വാദം അടിസ്ഥാന രഹിതമാണെന്നും പറഞ്ഞു.

Also Read: Bihar Assembly Election Phase 1: ബിഹാർ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: ആദ്യഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് നാളെ; ഇന്ന് നിശബ്ദ പ്രചാരണം

ഹരിയാനയിൽ വ്യാപകമായി വോട്ടർലിസ്റ്റിൽ ക്രമക്കേട് നടന്നുവെന്നും കോണ്‍ഗ്രസിനെ തോൽപ്പിക്കാനുള്ള ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു അതെന്നുമാണ് രാഹുൽ ​ഗാന്ധി ആരോപിച്ചത്. 25 ലക്ഷം വോട്ടുകൊള്ളയാണ് ഹരിയാനയിൽ നടന്നതെന്ന് രാഹുൽ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഓപ്പറേഷൻ സർക്കാർ ചോരിയാണ് നടന്നതെന്നും ഒരു സർക്കാരിനെ തന്നെ തട്ടിയെടുത്ത സംഭവമാണ് ഹരിയാനയിൽ നടന്നതെന്നും രാഹുൽ ​ഗാന്ധി പറഞ്ഞിരുന്നു. 

