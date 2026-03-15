Election Commission: അങ്കത്തിനൊരുങ്ങി 5 സംസ്ഥാനങ്ങൾ! തിയതി കുറിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും; പ്രഖ്യാപനം വൈകിട്ട്

ന്യൂഡൽഹി: കേരളം ഉൾപ്പെടെ 5 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തിയതി ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കും. വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വാർത്താ സമ്മേളനം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരളം, അസം, തമിഴ്നാട്, പശ്ചിമ ബംഗാള് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ പുതുച്ചേരിയുമാണ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനൊരുങ്ങുന്നത്. തിയതി പ്രഖ്യാപനത്തിന് മുൻപായി രാവിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ യോഗം വിളിച്ചുചേര്ത്തു.
പ്രഖ്യാപനത്തിന് മുന്നോടിയായുള്ള നടപടികൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പൂർത്തിയാക്കി. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കുള്ള അർദ്ധ സൈനിക സേന വിന്യാസം അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളിലും കേന്ദ്രവുമായി കമ്മീഷൻ ചർച്ച നടത്തി കഴിഞ്ഞു. മെയ് അഞ്ചിന് മുൻപ് വിധി പ്രഖ്യാപനമുണ്ടാകുന്ന തരത്തിലാകും കമ്മീഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഷെഡ്യൂൾ തയാറാക്കുക.
കേരളത്തിലെ വിഷു അടക്കമുള്ള ഉത്സവങ്ങൾ കൂടി കണക്കിലെടുത്താകും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തിയതിയിൽ തീരുമാനമെടുക്കുക എന്ന് കമ്മീഷൻ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടവും നിലവിൽ വരും. ഒറ്റഘട്ടമായിട്ടായിരിക്കും ഇത്തവണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുകയെന്നാണ് വിവരം. പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ 8 ഘട്ടമായാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നത്. ഇത്തവണ ഇത് രണ്ടോ മൂന്നോ ഘട്ടമായി പൂർത്തിയാക്കണമെന്നാണ് രാഷട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ആവശ്യം.
