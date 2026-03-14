English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
Assembly Elections 2026: കേരളം അടക്കം അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി നാളെയോ മറ്റന്നാളോ അറിയാം

പശ്ചിമ ബംഗാൾ, അസം, തമിഴ്‌നാട്, കേരളം, പുതുച്ചേരി എന്നിവിടങ്ങളിലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ തീയതികൾ മാർച്ച് 15 ന് ശേഷം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പ്രഖ്യാപിക്കും.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Mar 14, 2026, 04:52 PM IST
  • കേരളമടക്കം അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി നാളെയോ മറ്റന്നാളോ അറിയാമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്
  • മെയ് അഞ്ചിന് മുൻപ് വോട്ടെണ്ണൽ പൂർത്തിയാക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഷെഡ്യൂൾ തയ്യാറാക്കുക

Trending Photos

ന്യൂഡൽഹി: കേരളമടക്കം അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി നാളെയോ മറ്റന്നാളോ അറിയാമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. മെയ് അഞ്ചിന് മുൻപ് വോട്ടെണ്ണൽ പൂർത്തിയാക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഷെഡ്യൂൾ തയ്യാറാക്കുക എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

Add Zee News as a Preferred Source

വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വിന്യസിക്കേണ്ട അർദ്ധ സൈനികരുടെ അടക്കം വിഷയത്തിൽ കമ്മീഷൻ കേന്ദ്രവുമായി ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. പഞ്ചാബിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ 8 ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നതെങ്കിലും ഇത്തവണ അത് രണ്ടോ മൂന്നോ ഘട്ടങ്ങളിലാക്കി ചുരുക്കമാണ് ആവശ്യം.    

ഇതിനിടയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ന് അസമിലും പശ്ചിമ ബംഗാളിലും വികസന പദ്ധതികളുടെ ഉദ്‌ഘാടനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൽ വിഷു അടക്കമുള്ള ഉത്‌സവങ്ങൾ കൂടി കണക്കിലെടുത്തായിരിക്കും തീയതി തീരുമാനിക്കുക എന്ന് കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Election SchedulesAssembly ElectionKeralaWest BengalAssam

Trending News