Assembly Elections 2026: കേരളം അടക്കം അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി നാളെയോ മറ്റന്നാളോ അറിയാം

ന്യൂഡൽഹി: കേരളമടക്കം അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി നാളെയോ മറ്റന്നാളോ അറിയാമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. മെയ് അഞ്ചിന് മുൻപ് വോട്ടെണ്ണൽ പൂർത്തിയാക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഷെഡ്യൂൾ തയ്യാറാക്കുക എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വിന്യസിക്കേണ്ട അർദ്ധ സൈനികരുടെ അടക്കം വിഷയത്തിൽ കമ്മീഷൻ കേന്ദ്രവുമായി ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. പഞ്ചാബിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ 8 ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നതെങ്കിലും ഇത്തവണ അത് രണ്ടോ മൂന്നോ ഘട്ടങ്ങളിലാക്കി ചുരുക്കമാണ് ആവശ്യം.
ഇതിനിടയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ന് അസമിലും പശ്ചിമ ബംഗാളിലും വികസന പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൽ വിഷു അടക്കമുള്ള ഉത്സവങ്ങൾ കൂടി കണക്കിലെടുത്തായിരിക്കും തീയതി തീരുമാനിക്കുക എന്ന് കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നു.
