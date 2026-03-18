  • Explosion at House: വീട്ടിലെ ഇലക്ട്രിക് കാർ ചാർജിംഗ് പോയിന്റിൽ പൊട്ടിത്തെറി; തീ പടർന്നതോടെ ഗ്യാസ് കുറ്റിയും പൊട്ടിത്തെറിച്ച് 7 മരണം

Explosion at House: മധ്യപ്രദേശിലെ ഇൻഡോറിൽ ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് സംഭവം

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Mar 18, 2026, 12:58 PM IST
  • ഇലക്ട്രിക് കാർ ചാർജ് ചെയ്യാനിട്ട് വീട്ടുകാർ ഉറങ്ങിയതിനാൽ പൊട്ടിത്തെറി നടന്നത് അറിഞ്ഞില്ല.
  • തുടർന്ന് മൂന്ന് നില വീട്ടിലേക്ക് തീ പടർന്നു.
  • കനത്ത ചൂടിൽ അടുക്കളയിലെ ഗ്യാസ് കുറ്റി കൂടി പൊട്ടിത്തെറിച്ചതോടെ വീട് കത്തിയമരുകയായിരുന്നു.

Grahan Yoga 2026: ഗ്രഹണയോഗം; ഈ രാശിക്കാർക്ക് ധനമഴയുടെ കാലം..!
6
Grahan Yoga 2026
Kerala DL 44 Lottery Result Today: ഇന്ന് നറുക്കെടുക്കുന്നത് ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി; ഭാ​ഗ്യം ആരുടെ കൈകളിലേക്ക്?
5
Kerala Gold Rate 17 March: സ്വർണ്ണവിലയിൽ വർദ്ധനവ്; ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് കൂടിയത് 880 രൂപ
9
Kerala SS 511 Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളോ? സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
ഇലക്ട്രിക് കാർ ചാർജിംഗ് പോയിന്റിൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് 7 മരണം. ഇലക്ട്രിക് കാർ ചാർജ് ചെയ്യാനിട്ട് വീട്ടുകാർ ഉറങ്ങിയതിനാൽ പൊട്ടിത്തെറി നടന്നത് അറിഞ്ഞില്ല. തുടർന്ന് മൂന്ന് നില വീട്ടിലേക്ക് തീ പടർന്നു. കനത്ത ചൂടിൽ അടുക്കളയിലെ ഗ്യാസ് കുറ്റി കൂടി പൊട്ടിത്തെറിച്ചതോടെ വീട് കത്തിയമരുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന 7 പേർ മരിച്ചു. അപകട സമയത്ത് പത്ത് പേരോളമാണ് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത്. മധ്യപ്രദേശിലെ ഇൻഡോറിൽ ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് സംഭവം. 

വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ഒന്നിലധികം നിറച്ച ഗ്യാസ് കുറ്റികൾ പൊട്ടിത്തെറിച്ചതോടെയാണ് അപകടത്തിന്റെ തോത് ഉയർന്നതെന്നാണ് നിരീക്ഷണം. ഇൻഡോറിലെ ബ്രാജേശ്വരി അനക്സ് കോളനിയിൽ പുലർച്ചെ 3.30നും 4.30നും ഇടയിലാണ് പൊട്ടിത്തെറിയുണ്ടായത്. വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ഏഴ് പേരും കൊല്ലപ്പെട്ടതായാണ് പുറത്തു വരുന്ന വിവരം. പൊട്ടിത്തെറിക്കിടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു കുഞ്ഞിനെ കാണാതായിട്ടുണ്ട്. കാണാതായ കുഞ്ഞിനായുള്ള തെരച്ചിൽ പൊലീസ് ഊർജ്ജിതമാക്കി. ചാർജിംഗ് പോയിന്റിലെ പൊട്ടിത്തെറിയാണ് കാറിലേക്കും വീട്ടിലേക്കും തീ പടർത്തിയതെന്നാണ് സംശയിക്കുന്നത്. 

വീടിന്റെ വാതിലുകളിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ലോക്കുകളായിരുന്നു സ്ഥാപിച്ചിരുന്നത്. ഇതാണ് അഗ്നിബാധയുണ്ടായ സമയത്ത് വീട്ടുകാർക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ തടസമായത്. കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ മഹാത്മാ ഗാന്ധി മെമ്മോറിയൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. അഗ്നിബാധയിൽ നിന്ന് 3 പേരെ രക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവരെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

