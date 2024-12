എഐ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ ആനക്കൂട്ടത്തെ രക്ഷിക്കുന്ന വീഡിയോ വൈറൽ. രാത്രിയിൽ റെയിൽവേ പാളം മുറിച്ചുകടക്കുന്ന വന്യജീവികളെ രക്ഷിക്കാൻ എഐ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. ഇതുവഴി ആനക്കൂട്ടം കടന്നുപോകുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട് ട്രെയിൻ നിർത്തിയാണ് ആനകളെ രക്ഷിച്ചത്.

രാത്രിയിൽ റെയിൽവേ ലൈൻ മുറിച്ച് കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആനകളെ എഐ ക്യാമറ കണ്ടെത്തിയതിന് പിന്നാലെ റെയിൽവേ കൺട്രോൾ റൂമിലേക്ക് വിവരം നൽകിയെന്ന കുറിപ്പോടെ ഐഎഫ്എസ് ഉദ്യോ​ഗസ്ഥനായ സുശാന്ത നന്ദ പങ്കുവച്ച വീഡിയോ വൈറലയാരിക്കുകയണ്. വന്യമൃ​ഗങ്ങൾ ട്രാക്ക് മുറിച്ചുകടക്കുമ്പോൾ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് തങ്ങൾക്ക് പരിഹാര മാർ​ഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അത് ഫലം കാണുന്നതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കുറിച്ചു.

AI camera captures & zooms into the elephants approaching the railway line, sending alerts to the control room for stopping the train.

We had solutions. Happy to see that the ones implemented are now giving results.These 4 cameras along the track was part of mitigation measures. pic.twitter.com/RBNe0hPOnl

