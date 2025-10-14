UP Salary Hike: ദീപാവലിക്ക് മുമ്പ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ഡബിൾ സമ്മാനം; DA വർദ്ധനവ്, ബോണസ് ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കും

UP Employess Salary Hike: കേന്ദ്ര സർക്കാർ ക്ഷാമബത്തയിലും ബോണസിലും വർദ്ധനവ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതെ തുടർന്ന് ഇപ്പോൾ പല സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും ക്ഷാമബത്ത വർദ്ധനവ് പ്രഖ്യാപിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ക്ഷാമബത്ത വർദ്ധനവ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇപ്പോഴിതാ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ജീവനക്കാരുടെയും കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമമിടാനുള്ള സമയമായിരിക്കുകയാണ്.
Also Read: ദീപാവലിക്ക് മുൻപ് ഈ സംസ്ഥാനത്തെ പെൻഷൻകാർക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത; വാർധക്യ പെൻഷൻ വർധിപ്പിച്ചു!
ദീപാവലിക്ക് മുമ്പ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ജീവനക്കാർക്ക് നല്ലൊരു ശമ്പള വർദ്ധനവ് ലഭിക്കും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ശമ്പള വർദ്ധനവിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ആനുകൂല്യം ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും ലഭിക്കും. ഉത്തർപ്രദേശിലെ യോഗി സർക്കാർ നിലവിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച അന്തിമ പണിപ്പുരയിലാണ്.
ഡിഎയും ബോണസും ഒരുമിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കും (DA and Bonus Announcement)
ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കുള്ള ക്ഷാമബത്ത വർദ്ധനവിനൊപ്പം ബോണസ് ആനുകൂല്യവും നൽകും. ബോണസിന് പുറമേ ജൂലൈ മുതൽ ക്ഷാമബത്ത വർദ്ധനവ് നടപ്പിലാക്കും. ഇതിന്റെ ആനുകൂല്യം ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഏകദേശം 1.4 ദശലക്ഷം ജീവനക്കാർക്ക് ലഭിക്കും. ഒക്ടോബറിൽ ഇത് പ്രഖ്യാപിക്കുമെങ്കിലും 2025 ജൂലൈ 1 മുതലുള്ളത് ലഭിക്കും. അതായത് ജീവനക്കാർക്ക് മൂന്ന് മാസത്തെ കുടിശ്ശിക ലഭിക്കും. ബോണസ് ഒറ്റത്തവണയായിരിക്കും ലഭിക്കുക. ഇതിലൂടെ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം ഇരട്ടിയാകും. അതായത് ജീവനക്കാർക്ക് ക്ഷാമബത്തയുടെയും ബോണസിന്റെയും ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും.
Also Read: ദീപാവലി ദിനത്തിൽ പവർഫുൾ നീചഭംഗ യോഗം; ഇവരെയിനി പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല, വച്ചടി വച്ചടി കയറ്റം മാത്രം!
ക്ഷാമബത്തയിലെ രണ്ടാമത്തെ പരിഷ്കരണമാണിത്
ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ എല്ലാ വർഷവും രണ്ടുതവണ ക്ഷാമബത്ത പരിഷ്കരിക്കും. ആദ്യത്തേത് ഹോളിക്ക് മുൻപ് അതായത് ജനുവരി മുതൽ ജൂൺ വരെയുള്ള കാലയളവിലേക്കും, രണ്ടാമത്തേത് ദീപാവലിക്ക് മുമ്പ് അതായത് ജൂലൈ മുതൽ ഡിസംബർ വരെയുള്ള കാലയളവിലേക്കുള്ളതുമാണ്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇതിനകം ക്ഷാമബത്തയിലും ബോണസിലും വർദ്ധനവ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കുള്ള സമയമാണ്.
ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം എത്ര വർദ്ധിക്കും? (How much will employees' salaries increase?)
ക്ഷാമബത്ത വർദ്ധനവിലൂടെ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം വർധിക്കും. ഒരു ജീവനക്കാരന്റെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം 50,000 രൂപയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് 55% ക്ഷാമബത്ത ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ 55% നിരക്കിൽ അവരുടെ ക്ഷാമബത്ത 27,500 രൂപ ആയിരിക്കും. നിലവിൽ 3% കൂടി ക്ഷാമബത്ത വർദ്ധനവിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ 58% ആയി. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇത് 29,000 രൂപയായി വർദ്ധിക്കും, അതായത് പ്രതിമാസം 1,500 രൂപയുടെ വർദ്ധനവ്.
Also Redad: ദാഹിച്ചു വലഞ്ഞ കരിമൂർഖന് വെള്ളം നൽകുന്ന യുവാവ്, ഞെട്ടിക്കുന്ന വീഡിയോ വൈറൽ!
വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും ബോണസ് നൽകാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് (Education Department is preparing to give bonuses)
അധ്യാപകർക്കും ജീവനക്കാർക്കും ബോണസിനൊപ്പം ഡിഎ വർദ്ധനവും നൽകാൻ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്. ദീപാവലിക്ക് മുമ്പ് ഡിഎ വർദ്ധനവും ബോണസും ലഭിക്കുന്നതിന് എത്രയും വേഗം അവരുടെ വിവരങ്ങൾ നൽകണമെന്ന് അവർ ജീവനക്കാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
യുപി സർക്കാർ ഡിഎ വർദ്ധനവ് എപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിക്കും? (When will the UP government announce the dearness allowance increase?)
കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഡിഎ വർദ്ധനവിനെ തുടർന്ന് സിക്കിം, രാജസ്ഥാൻ, ബീഹാർ, അരുണാചൽ പ്രദേശ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ഇതിനകം തന്നെ ജീവനക്കാർക്ക് ഡിഎ വർദ്ധനവ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാരും ഉടൻ ഡിഎ വർദ്ധനവും ബോണസും പ്രഖ്യാപിക്കും. മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം. എന്നിരുന്നാലും സർക്കാരിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം ലഭിച്ചിട്ടില്ല.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.