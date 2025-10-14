English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
  • Woman jumps from terrace: 'ഫോൺ റീച്ചാർജ് ചെയ്ത് തന്നില്ല' ടെറസ്സിൽ നിന്നും ചാടി വീട്ടമ്മ മരിച്ചു

Woman jumps from terrace: 'ഫോൺ റീച്ചാർജ് ചെയ്ത് തന്നില്ല' ടെറസ്സിൽ നിന്നും ചാടി വീട്ടമ്മ മരിച്ചു

: മൊബൈൽ ഫോൺ റീച്ചാർജ് ചെയ്ത് തരാത്തതിനെ തുടർന്ന് 28 കാരിയായ വീട്ടമ്മ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു.

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Oct 14, 2025, 12:17 PM IST
  • വഴക്കുണ്ടായി 15 മിനിറ്റിന് ശേഷം തൻ്റെ ഫോൺ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മൂന്നാം നിലയിലേക്ക് ഓടി, അവിടെ നിന്നും ചാടുകയായിരുന്നു.
  • രണ്ട് വർഷം മുൻപാണ് ഭാര്യയെയും കുട്ടിയെയും ബംഗളൂരുവിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്.

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: ഒറ്റയടിക്ക് 2400 രൂപയുടെ വർധനയോ? സ്വർണവില പുതിയ ഉയരത്തിലേക്ക്; ഇന്നത്തെ നിരക്ക്...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ഒറ്റയടിക്ക് 2400 രൂപയുടെ വർധനയോ? സ്വർണവില പുതിയ ഉയരത്തിലേക്ക്; ഇന്നത്തെ നിരക്ക്...
Gold Rate Kerala Today: താഴോട്ടില്ലാതെ സ്വർണം; ഇന്നും വർധിച്ച് തന്നെ, പവന് കൂടിയത് ഇത്ര!
7
Gold Rate in Kerala Today
Gold Rate Kerala Today: താഴോട്ടില്ലാതെ സ്വർണം; ഇന്നും വർധിച്ച് തന്നെ, പവന് കൂടിയത് ഇത്ര!
Haircare: തിളക്കമാർന്ന മുടിക്ക് രാത്രി ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യൂ
5
Overnight haircare
Haircare: തിളക്കമാർന്ന മുടിക്ക് രാത്രി ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യൂ
Himalayan Pink salt: ഹിമാലയൻ പിങ്ക് സോൾട്ട് ഉപയോഗിക്കൂ, ഗുണങ്ങൾ ഏറെ
6
Himalayan pink salt
Himalayan Pink salt: ഹിമാലയൻ പിങ്ക് സോൾട്ട് ഉപയോഗിക്കൂ, ഗുണങ്ങൾ ഏറെ
Woman jumps from terrace: 'ഫോൺ റീച്ചാർജ് ചെയ്ത് തന്നില്ല' ടെറസ്സിൽ നിന്നും ചാടി വീട്ടമ്മ മരിച്ചു

ബംഗളൂരു: മൊബൈൽ ഫോൺ റീച്ചാർജ് ചെയ്ത് തരാത്തതിനെ തുടർന്ന് 28 കാരിയായ വീട്ടമ്മ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. ഉത്തർപ്രദ്ശ് സ്വദേശിനിയായ ശിഖാ ദേവിയാണ് ടെറസ്സിൽ നിന്നും ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. 
2019 ൽ സന്ദീപ് കുമാർ എന്നയാളുമായി വിവാഹം ചെയ്തു. രണ്ട് വയസ്സുള്ല ഒരു കുട്ടിയും ഇവർക്കുണ്ട്.  കുമാർ ബംഗളൂരുവിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. രണ്ട് വർഷം മുൻപ് ഭാര്യയെയും കുട്ടിയെയും ബംഗളൂരുവിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. വാടകക്കെടുത്ത അപ്പാർട്ട്മെൻ്റിലാണ് കുടുംബം ജീവിച്ചിരുന്നത്. 
ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം 5.15 ഓടെ ശിഖ തൻ്റെ ഭർത്താവുമായി ഫോൺ റീചാർജ് ചെയ്ത് തരാത്തതിൽ വഴക്കിട്ടു. വഴക്കുണ്ടായി 15 മിനിറ്റിന് ശേഷം തൻ്റെ ഫോൺ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മൂന്നാം നിലയിലേക്ക് ഓടി, അവിടെ നിന്നും ചാടുകയായിരുന്നു. 
ഭർത്താവായ കുമാർ ഉടൻ തന്നെ ശിഖയെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ഡോക്ടർ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു. നിലവിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. 

Add Zee News as a Preferred Source

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

Latest Malayalam NewsLatest Crime NewsMalayalam newsBengaluruBengaluru News

Trending News