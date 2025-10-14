Woman jumps from terrace: 'ഫോൺ റീച്ചാർജ് ചെയ്ത് തന്നില്ല' ടെറസ്സിൽ നിന്നും ചാടി വീട്ടമ്മ മരിച്ചു

ബംഗളൂരു: മൊബൈൽ ഫോൺ റീച്ചാർജ് ചെയ്ത് തരാത്തതിനെ തുടർന്ന് 28 കാരിയായ വീട്ടമ്മ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. ഉത്തർപ്രദ്ശ് സ്വദേശിനിയായ ശിഖാ ദേവിയാണ് ടെറസ്സിൽ നിന്നും ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്.
2019 ൽ സന്ദീപ് കുമാർ എന്നയാളുമായി വിവാഹം ചെയ്തു. രണ്ട് വയസ്സുള്ല ഒരു കുട്ടിയും ഇവർക്കുണ്ട്. കുമാർ ബംഗളൂരുവിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. രണ്ട് വർഷം മുൻപ് ഭാര്യയെയും കുട്ടിയെയും ബംഗളൂരുവിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. വാടകക്കെടുത്ത അപ്പാർട്ട്മെൻ്റിലാണ് കുടുംബം ജീവിച്ചിരുന്നത്.
ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം 5.15 ഓടെ ശിഖ തൻ്റെ ഭർത്താവുമായി ഫോൺ റീചാർജ് ചെയ്ത് തരാത്തതിൽ വഴക്കിട്ടു. വഴക്കുണ്ടായി 15 മിനിറ്റിന് ശേഷം തൻ്റെ ഫോൺ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മൂന്നാം നിലയിലേക്ക് ഓടി, അവിടെ നിന്നും ചാടുകയായിരുന്നു.
ഭർത്താവായ കുമാർ ഉടൻ തന്നെ ശിഖയെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ഡോക്ടർ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു. നിലവിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്.
