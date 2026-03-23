ന്യൂഡൽഹി: നിഷ്ക്രിയ അക്കൗണ്ടുകളിലെ ക്ലെയിം ചെയ്യപ്പെടാത്ത തുക വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ എംപ്ലോയീസ് പ്രൊവൈഡന്റ് ഫണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ (ഇപിഎഫ്ഒ) ഊർജിതമാക്കുന്നു. ഇതിനായി ഒരു ഓട്ടോമേറ്റഡ് സെറ്റിൽമെന്റ് സിസ്റ്റം നടപ്പിലാക്കാനാണ് അധികൃതരുടെ നീക്കം. പുതിയ സംവിധാനം നിലവിൽ വരുന്നതോടെ, അക്കൗണ്ട് ഉടമകൾ പ്രത്യേകം അപേക്ഷ നൽകാതെ തന്നെ തുക അവരുടെ ആധാർ ബന്ധിത ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് നേരിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും.
ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ആധാർ വെരിഫിക്കേഷൻ പൂർത്തിയായ നിഷ്ക്രിയ അക്കൗണ്ടുകളിൽ 25 ശതമാനത്തോളം ഇത്തരത്തിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ആധാർ വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായ എട്ട് ലക്ഷത്തോളം അക്കൗണ്ടുകളിലായി ഏകദേശം 5,200 കോടി രൂപ ഇത്തരത്തിൽ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമാകും. ഇതിൽ 14,000 അക്കൗണ്ടുകളിൽ 5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലും, 38,000 അക്കൗണ്ടുകളിൽ 1 ലക്ഷം മുതൽ 5 ലക്ഷം രൂപ വരെയുമുണ്ട്. കൂടാതെ, 41,000 അക്കൗണ്ടുകളിൽ 50,000 മുതൽ 1 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് ബാലൻസ് ഉള്ളത്.
ആയിരം രൂപ വരെയുള്ള ബാലൻസുകൾ നേരിട്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് കൈമാറുന്നതിന് സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റീസ് നേരത്തെ തന്നെ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിലെ നിയമമനുസരിച്ച്, ഒരാൾ 55 വയസ്സിൽ വിരമിക്കുകയും മൂന്ന് വർഷം തുടർച്ചയായി വിഹിതം അടയ്ക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ ആ അക്കൗണ്ട് നിഷ്ക്രിയമായി കണക്കാക്കും. എന്നാൽ 55 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരുടെ അക്കൗണ്ടുകളിൽ 58 വയസ്സ് തികയുന്നത് വരെ പലിശ ലഭിക്കും.
2026 ഫെബ്രുവരിയിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, ക്ലെയിം ചെയ്യപ്പെടാത്ത 10,181 കോടി രൂപയുമായി 31 ലക്ഷത്തോളം നിഷ്ക്രിയ അക്കൗണ്ടുകളാണ് ഇപിഎഫ്ഒയിലുള്ളത്. ഇതിൽ ഏഴ് ലക്ഷത്തോളം അക്കൗണ്ടുകൾ ഇരുപത് വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ളവയാണ്. 18 ലക്ഷത്തോളം അക്കൗണ്ടുകൾ 10 മുതൽ 20 വർഷം വരെ പഴക്കമുള്ളവയും 13 ലക്ഷത്തോളം അക്കൗണ്ടുകൾ 5 മുതൽ 10 വർഷം വരെ പഴക്കമുള്ളവയുമാണ്. 2025-26 വർഷത്തേക്ക് ഇപിഎഫ് നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് 8.25 ശതമാനം പലിശ നിരക്കാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. എങ്കിലും 36 മാസത്തിലേറെയായി നിഷ്ക്രിയമായി കിടക്കുന്ന അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് പിന്നീട് പലിശ ലഭിക്കില്ല.
