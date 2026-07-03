/PF Update: പിഎഫിൽ വലിയ മാറ്റം: നിയമങ്ങൾ ലളിതമാക്കി കേന്ദ്ര സർക്കാർ, കമ്പനികൾക്ക് തിരിച്ചടി

നിങ്ങൾ ശമ്പളം ലഭിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന മാറ്റമുണ്ട്. 1952 ലെ ഇപിഎഫ് (EPF) സ്കീമിന് പകരമായി കേന്ദ്രം പുതിയ എംപ്ലോയീസ് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് സ്കീം, 2026 പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇത് പ്രകാരം, നിങ്ങൾ പിഎഫിലേക്ക് (PF) അടയ്ക്കുന്ന തുകയിൽ മാറ്റമില്ല പക്ഷെ പുതിയ സ്ക്രീം, എത്ര തുക നിർബന്ധമാണെന്നും തുക കൂടുതലായി നിങ്ങൾ നൽകിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.
പുതിയ നിയമം ഇപിഎഫ് സിസ്റ്റം ലളിതമാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ ഡിജിറ്റലും അതെസമയം 8 കോടി ഇപിഎഫ്ഒ വരിക്കാർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന തരത്തിലും ആണ് പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ. ജൂൺ 29 മുതലാണ് പഴയ ഇപിഎഫ് സ്ക്രീം 1952നെ മാറ്റി ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിന് ശേഷം പുതിയ സ്ക്രീം നിലവിൽ വന്നത്.
എന്താണ് പ്രധാന മാറ്റം?
പുതിയ സ്ക്രീം പ്രകാരം നിങ്ങളുടെ ശമ്പളം എത്രയാണോ അതിൽ നിന്ന് പി.എഫിലേക്ക് അടക്കേണ്ട തുകയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് നിർബന്ധമായി പിടിക്കേണ്ട പി.എഫ് തുക നിയമപ്രകാരം 15,000 രൂപ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ കണക്കാക്കൂ. അതായത് 15,000 രൂപയുടെ 12 ശതമാനം, 1,800 രൂപ. തൊഴിലുടമകൾ നൽകേണ്ട സംഭാവന അങ്ങനെ തന്നെ തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും.
മുമ്പ് കമ്പനി നയങ്ങളുടെയോ പരസ്പര കരാറുകളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിരവധി ജീവനക്കാർ വലിയ തുക സംഭാവന നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ പുതിയ നിയമങ്ങൾ നിർബന്ധിത സംഭാവനകളെയും (Mandatory contributions) സ്വമേധയാ ഉള്ള സംഭാവനകളെയും (Voluntary contributions) വേർതിരിക്കുന്നുണ്ട്.
എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് പിഎഫിലേക്ക് റിട്ടയർമെന്റ് കരുതലെന്ന രീതിയിൽ പണം കൂടുതൽ അടക്കണമെങ്കിൽ അതിന് അവസരമുണ്ട്. പക്ഷെ 1,800ന് മുകളിലുള്ള തുകയെല്ലാം വോളണ്ടറി വിഹിതമായി മാത്രമേ എടുക്കൂ. ഇതിന് എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് കരാർ വഴിയോ പോളിസി വഴിയോ
തൊഴിലുടമ തമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിൽ തുല്യമായ തുക നൽകേണ്ടതില്ല.
മറ്റ് മാറ്റങ്ങൾ?
പുതിയ സ്ക്രീം ഇപിഎഫ് സംഭാവന നിരക്കുകളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയില്ല. ജീവനക്കാരും തൊഴിലുടമയും വേതനത്തിന്റെ 12 ശതമാനം നൽകുന്നത് തുടരും. പക്ഷെ സർക്കാർ വിജ്ഞാപനങ്ങൾ പ്രകാരം 10 ശതമാനത്തിൽ കുറഞ്ഞ സംഭാവന നിരക്കിന് അർഹത നേടിയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ കുറഞ്ഞ നിരക്ക് തന്നെ തുടരുന്നതായിരിക്കും.
പിൻവലിക്കൽ ഇനി എളുപ്പം
എംപ്ലോയീസ് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് സ്കീം, 2026 പ്രകാരം പിഎഫ് തുക പിൻവലിക്കുന്നതിലും മാറ്റമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന മാറ്റങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇപിഎഫ്ഒയുടെ സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റീസ് അംഗീകരിച്ചിരുന്നു, ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പുതിയ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ്. പുതിയ പദ്ധതി പ്രകാരം പണം പിൻവലിക്കുന്ന സാഹചര്യം മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകളായി മാറ്റി.
അത്യാവശ്യ ഗ്രൂപ്പെന്ന നിലയിൽ അസുഖം, വിദ്യാഭ്യാസം, കല്ല്യാണം എന്നിവയും വീട് വെക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹോം ലോൺ അടച്ചുതീർക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ രണ്ടാം ഗ്രൂപ്പിലാണ്. പിന്നെ വരുന്നത് ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പണം പിൻവലിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ അക്കൗണ്ടിൽ മിനിമം ബാലൻസ് നിലനിർത്തണമെന്നത് നിർബന്ധമാണ്.
ഇനിയങ്ങോട്ട് ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഇപിഎഫ് സർവീസുകൾ. ഇലക്ട്രോണിക് ഫയലിംഗുകൾ, ഓൺലൈൻ ക്ലെയിം പ്രോസസ്സിംഗ്, ഇ-പാസ്ബുക്കുകൾ, യൂണിവേഴ്സൽ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ (UAN) എന്നിവയെ പുതിയ സ്ക്രീം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപിഎഫ് സേവനം വേഗത്തിലും സുതാര്യമാക്കുന്നതിനുമാണ് പുതിയ നടപടി.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.