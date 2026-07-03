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PF Update: പിഎഫിൽ വലിയ മാറ്റം: നിയമങ്ങൾ ലളിതമാക്കി കേന്ദ്ര സർക്കാർ, കമ്പനികൾക്ക് തിരിച്ചടി

EPFO New Rules: കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുതിയ 'എംപ്ലോയീസ് പ്രൊവിഡൻ്റ് ഫണ്ട് സ്കീം, 2026' പ്രഖ്യാപിച്ചു. രാജ്യത്തെ എട്ട് കോടിയോളം വരുന്ന ഐപിഎഫ്ഒ വരിക്കാർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ് പുതിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 03, 2026, 05:25 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 05:25 PM IST
PF Update: പിഎഫിൽ വലിയ മാറ്റം: നിയമങ്ങൾ ലളിതമാക്കി കേന്ദ്ര സർക്കാർ, കമ്പനികൾക്ക് തിരിച്ചടി
Image Credit: EPFO | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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