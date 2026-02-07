English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
  • Epstein Files: എപ്സ്റ്റീൻ ഫയൽസിൽ അനിൽ അംബാനിയും; 'സ്വീഡിഷ് സുന്ദരി'യെക്കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ പുറത്ത്

Epstein Files: എപ്സ്റ്റീൻ ഫയൽസിൽ അനിൽ അംബാനിയും; 'സ്വീഡിഷ് സുന്ദരി'യെക്കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ പുറത്ത്

തന്റെ സന്ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് "നിങ്ങൾ ആരെയാണ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്?" എന്ന് അംബാനി എപ്സ്റ്റീനോട് ചോദിക്കുന്നതാണ് ചാറ്റിലുള്ളത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Feb 7, 2026, 09:06 PM IST
  • 2017-നും 2019-നും ഇടയിൽ ഇരുവരും തമ്മിൽ നടത്തിയ സന്ദേശങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.
  • ബിസിനസിനെ കുറിച്ചും സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചുമായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും ചാറ്റ്.

Epstein Files: എപ്സ്റ്റീൻ ഫയൽസിൽ അനിൽ അംബാനിയും; 'സ്വീഡിഷ് സുന്ദരി'യെക്കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ പുറത്ത്

വാഷിങ്ടൺ: കുപ്രസിദ്ധ കുറ്റവാളി ജെഫ്രി എപ്സ്റ്റീന്റെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അമേരിക്കൻ കോടതി പുറത്തുവിട്ട രേഖകളിൽ ഇന്ത്യൻ വ്യവസായി അനിൽ അംബാനിയുടെ പേരും ഉൾപ്പെട്ടത് വലിയ ചർച്ചയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 2017-നും 2019-നും ഇടയിൽ ഇരുവരും തമ്മിൽ നടത്തിയ സന്ദേശങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. ബിസിനസിനെ കുറിച്ചും സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചുമായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും ചാറ്റ്. 

പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികളെ ലൈംഗികതയ്ക്കായി കടത്തിയതിന് എപ്സ്റ്റീനെതിരെ കുറ്റം ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അനിൽ അംബാനിയും എപ്സ്റ്റീനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമുണ്ടാകുന്നത്. തമ്മിൽ നേരിട്ട് കാണാനും അനിലും എപ്സ്റ്റീനും  തീരുമാനിച്ചിരുന്നതായും രേഖകളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു. 

2017 മാർച്ച് 9-ന് നടന്ന ഒരു ചാറ്റിൽ, തന്റെ സന്ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് "നിങ്ങൾ ആരെയാണ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്?" എന്ന് അംബാനി എപ്സ്റ്റീനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ സന്ദർശനം കൂടുതൽ രസകരമാക്കാൻ ഒരു സ്വീഡിഷ് സുന്ദരിയെ ഞാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു" എന്നായിരുന്നു എപ്സ്റ്റീൻ നൽകിയ മറുപടി. സന്ദേശം കിട്ടി 20 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ അംബാനിയുടെ മറുപടിയുമെത്തി. "എങ്കിൽ അത് ഏർപ്പാടാക്കൂ" എന്നായിരുന്നു അംബാനി മറുപടി എന്നാണ് രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. 

Also Read: KSRTC Bus Accident: വെമ്പായത്ത് നിയന്ത്രണം വിട്ട കെഎസ്ആർടിസി ബസ് കടയിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറി; ഒരാൾ മരിച്ചു

2017-ൽ നടന്ന ഒരു സംഭാഷണത്തിൽ, അംബാനിക്ക് താൽപ്പര്യമുള്ള നടിമാരെക്കുറിച്ചോ മോഡലുകളെക്കുറിച്ചോ എപ്സ്റ്റീൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. "മെറിൽ സ്ട്രീപ്പിനെപ്പോലെയുള്ളവരെ ആയിരിക്കില്ല നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് കരുതുന്നു, അങ്ങനെയെങ്കിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയില്ല" എന്ന് എപ്സ്റ്റീൻ പരിഹാസരൂപേണ സന്ദേശമയച്ചു. ഇതിന് മറുപടിയായി, "എന്റെ സുഹൃത്തേ, ഞാൻ അത്തരക്കാരെ അല്ല നോക്കുന്നത്. എന്റെ അടുത്ത സിനിമ സ്കാർലറ്റ് ജോഹാൻസനുമായാണ്" എന്ന് അനിൽ അംബാനി മറുപടി നൽകി. "പ്രായമായവരേക്കാൾ യുവ സുന്ദരിമാരെയാണ് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്ന് കേട്ടതിൽ സന്തോഷം" എന്നായിരുന്നു എപ്സ്റ്റീന്റെ പ്രതികരണം. അനിൽ അംബാനിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള റിലയൻസ് എന്റർടെയ്ൻമെന്റ് സഹനിർമ്മാണം നിർവ്വഹിച്ച 'ഗോസ്റ്റ് ഇൻ ദി ഷെൽ' എന്ന ചിത്രത്തിൽ സ്കാർലറ്റ് ജോഹാൻസൻ ആയിരുന്നു നായിക.

ഇരുവരും പലതവണ നേരിട്ട് കാണാൻ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നതായും അമേരിക്കൻ കോടതി പുറത്തുവിട്ട പുതിയ രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. 2017 അവസാനത്തോടെ പാരീസിൽ വെച്ച് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താൻ ഇരുവരും തീരുമാനിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അത് നടന്നില്ല. പിന്നീട് 2018 ജനുവരിയിൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ദാവോസിൽ നടന്ന ലോക സാമ്പത്തിക ഫോറത്തിനിടെ അന്നത്തെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് നടത്തിയ പരാമർശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇരുവരും ചർച്ച ചെയ്തതായും സന്ദേശങ്ങളിൽ കാണാം. 

2019 മെയിൽ അനിൽ അംബാനി ന്യൂയോർക്ക് സന്ദർശനം അറിയിച്ചപ്പോൾ എപ്സ്റ്റീൻ അദ്ദേഹത്തെ തന്റെ വസതിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു. മൻഹാറ്റനിലെ എപ്സ്റ്റീന്റെ ആഡംബര വസതിയിൽ വെച്ച് ഇരുവരും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതായും ഡിജിറ്റൽ രേഖകളിൽ പറയുന്നു. സന്ദർശനത്തിന് ശേഷം "ഇന്നത്തെ കൂടിക്കാഴ്ച സന്തോഷകരമായിരുന്നു" എന്ന് എപ്സ്റ്റീൻ അംബാനിക്ക് സന്ദേശമയച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

Anil AmbaniEpstein FilesJeffrey Epstein Filesഅനിൽ അംബാനിജെഫ്രി എപ്സ്റ്റീൻ

