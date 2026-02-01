English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
  • Epstein Files: എപ്സ്റ്റീൻ ഫയലിലെ രേഖകളിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും; രാജ്യത്തിന് മുഴുവൻ നാണക്കേടെന്ന് കോൺ​ഗ്രസ്, ജൽപ്പന്നങ്ങളെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം

Epstein Files: എപ്സ്റ്റീൻ ഫയലിലെ രേഖകളിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും; രാജ്യത്തിന് മുഴുവൻ നാണക്കേടെന്ന് കോൺ​ഗ്രസ്, ജൽപ്പന്നങ്ങളെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം

Epstein Files PM Modi: എപ്‌സ്റ്റീൻ ഫയലുകളിലെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ വെറും ജൽപനങ്ങളാണെന്നും അങ്ങേയറ്റം അവജ്ഞയോടെ ഇവ തള്ളിക്കളയുന്നുവെന്നുമാണ് ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രതികരിച്ചത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Feb 1, 2026, 12:57 PM IST
  • പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പേര് ഇത്തരം വിവാദ രേഖകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടത് രാജ്യത്തിന് വലിയ നാണക്കേടാണെന്ന് കോൺഗ്രസ്
  • ബിൽ ഗേറ്റ്‌സിന് ലൈംഗികരോഗം ബാധിച്ചെന്നതടക്കമുള്ള സ്വകാര്യ വിവരങ്ങളും ഈ ഫയലുകളിലൂടെ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്

Read Also

  1. PM Modi: കാശി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഇടനാഴി പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: കുതിപ്പിന് ബ്രേക്കിട്ട് താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണവില; ഇന്ന് വൻ ഇടിവ്, നിരക്കറിയാം...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: കുതിപ്പിന് ബ്രേക്കിട്ട് താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണവില; ഇന്ന് വൻ ഇടിവ്, നിരക്കറിയാം...
Kerala KR-740 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യവാന്‍ നിങ്ങളോ? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Lottery
Kerala KR-740 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യവാന്‍ നിങ്ങളോ? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Kerala Lottery Result Today: ഒരു കോടി ആർക്ക്? സുവ‍ണ കേരളം ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഇന്ന്; ഫലം അറിയാം
5
Kerala Lottery Result Today
Kerala Lottery Result Today: ഒരു കോടി ആർക്ക്? സുവ‍ണ കേരളം ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഇന്ന്; ഫലം അറിയാം
Saturn Retrograde 2026: മീനം രാശിയിൽ ശനിയുടെ വക്രഗതി; ഇവർക്ക് ഇനി ഭാഗ്യത്തിന്റെ പെരുമഴ, അപ്രതീക്ഷിത ധനലാഭം
5
Saturn Retrograde
Saturn Retrograde 2026: മീനം രാശിയിൽ ശനിയുടെ വക്രഗതി; ഇവർക്ക് ഇനി ഭാഗ്യത്തിന്റെ പെരുമഴ, അപ്രതീക്ഷിത ധനലാഭം
Epstein Files: എപ്സ്റ്റീൻ ഫയലിലെ രേഖകളിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും; രാജ്യത്തിന് മുഴുവൻ നാണക്കേടെന്ന് കോൺ​ഗ്രസ്, ജൽപ്പന്നങ്ങളെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം

ന്യൂഡൽഹി: ജെഫ്രി എപ്‌സ്റ്റീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പേര് പരാമർശിക്കപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് രാജ്യാന്തര തലത്തിലും ആഭ്യന്തര രാഷ്ട്രീയത്തിലും വിവാദം പുകയുകയാണ്. എപ്‌സ്റ്റീൻ ഫയലുകളിലെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ വെറും ജൽപനങ്ങളാണെന്നും അങ്ങേയറ്റം അവജ്ഞയോടെ ഇവ തള്ളിക്കളയുന്നുവെന്നുമാണ് ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഇതിനോട് പ്രതികരിച്ചത്.

Add Zee News as a Preferred Source

പ്രധാനമന്ത്രി ഇസ്രയേൽ സന്ദർശിച്ചു എന്നത് മാത്രമാണ് ഇതിലെ ഏക വസ്തുതയെന്നും ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു കുറ്റവാളിയുടെ വാക്കുകൾക്ക് അർഹിക്കുന്ന വിലയേ നൽകുന്നുള്ളൂവെന്നും മന്ത്രാലയം കടുത്ത ഭാഷയിൽ വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പേര് ഇത്തരം വിവാദ രേഖകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടത് രാജ്യത്തിന് വലിയ നാണക്കേടാണെന്ന നിലപാടിലാണ് കോൺഗ്രസ്.

പ്രധാനമന്ത്രി തന്റെ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചാണ് ഇസ്രയേൽ സന്ദർശനം നടത്തിയതെന്ന് എപ്‌സ്റ്റീൻ അയച്ച ഇ മെയിലുകളിൽ പരാമർശിക്കുന്നതാണ് വിവാദങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം. അന്നത്തെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിന് വേണ്ടിയാണ് താൻ ഇത്തരമൊരു നിർദേശം നൽകിയതെന്നും അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമുണ്ടായെന്നും എപ്‌സ്റ്റീൻ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല.

ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട് 2019-ൽ ജയിലിൽ കഴിയവെ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ജെഫ്രി എപ്‌സ്റ്റീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുഎസ് നീതിമന്ത്രാലയം പുറത്തുവിട്ട രേഖകളിലാണ് ലോക നേതാക്കളെയും പ്രമുഖരെയും ബാധിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുള്ളത്.

ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്, ബിൽ ക്ലിന്റൺ തുടങ്ങിയ മുൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റുമാരും മൈക്കൽ ജാക്സണെപ്പോലുള്ള സെലിബ്രിറ്റികളും നേരത്തെ തന്നെ ഈ ഫയലുകളിലെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ കാരണം പ്രതിരോധത്തിലായിരുന്നു.

ഇതിനുപുറമെ, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സഹസ്ഥാപകൻ ബിൽ ഗേറ്റ്‌സിന് ലൈംഗികരോഗം ബാധിച്ചെന്നതടക്കമുള്ള സ്വകാര്യ വിവരങ്ങളും ഈ ഫയലുകളിലൂടെ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. ലോക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച എപ്‌സ്റ്റീൻ രേഖകളിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പേരും ചർച്ചയാകുന്നത് ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ വലിയ വാർത്തയായിരിക്കുകയാണ്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Epstein FilesPM Modi

Trending News