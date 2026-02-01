ന്യൂഡൽഹി: ജെഫ്രി എപ്സ്റ്റീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പേര് പരാമർശിക്കപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് രാജ്യാന്തര തലത്തിലും ആഭ്യന്തര രാഷ്ട്രീയത്തിലും വിവാദം പുകയുകയാണ്. എപ്സ്റ്റീൻ ഫയലുകളിലെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ വെറും ജൽപനങ്ങളാണെന്നും അങ്ങേയറ്റം അവജ്ഞയോടെ ഇവ തള്ളിക്കളയുന്നുവെന്നുമാണ് ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഇതിനോട് പ്രതികരിച്ചത്.
പ്രധാനമന്ത്രി ഇസ്രയേൽ സന്ദർശിച്ചു എന്നത് മാത്രമാണ് ഇതിലെ ഏക വസ്തുതയെന്നും ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു കുറ്റവാളിയുടെ വാക്കുകൾക്ക് അർഹിക്കുന്ന വിലയേ നൽകുന്നുള്ളൂവെന്നും മന്ത്രാലയം കടുത്ത ഭാഷയിൽ വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പേര് ഇത്തരം വിവാദ രേഖകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടത് രാജ്യത്തിന് വലിയ നാണക്കേടാണെന്ന നിലപാടിലാണ് കോൺഗ്രസ്.
പ്രധാനമന്ത്രി തന്റെ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചാണ് ഇസ്രയേൽ സന്ദർശനം നടത്തിയതെന്ന് എപ്സ്റ്റീൻ അയച്ച ഇ മെയിലുകളിൽ പരാമർശിക്കുന്നതാണ് വിവാദങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം. അന്നത്തെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിന് വേണ്ടിയാണ് താൻ ഇത്തരമൊരു നിർദേശം നൽകിയതെന്നും അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമുണ്ടായെന്നും എപ്സ്റ്റീൻ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല.
ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട് 2019-ൽ ജയിലിൽ കഴിയവെ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ജെഫ്രി എപ്സ്റ്റീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുഎസ് നീതിമന്ത്രാലയം പുറത്തുവിട്ട രേഖകളിലാണ് ലോക നേതാക്കളെയും പ്രമുഖരെയും ബാധിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുള്ളത്.
ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്, ബിൽ ക്ലിന്റൺ തുടങ്ങിയ മുൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റുമാരും മൈക്കൽ ജാക്സണെപ്പോലുള്ള സെലിബ്രിറ്റികളും നേരത്തെ തന്നെ ഈ ഫയലുകളിലെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ കാരണം പ്രതിരോധത്തിലായിരുന്നു.
ഇതിനുപുറമെ, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സഹസ്ഥാപകൻ ബിൽ ഗേറ്റ്സിന് ലൈംഗികരോഗം ബാധിച്ചെന്നതടക്കമുള്ള സ്വകാര്യ വിവരങ്ങളും ഈ ഫയലുകളിലൂടെ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. ലോക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച എപ്സ്റ്റീൻ രേഖകളിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പേരും ചർച്ചയാകുന്നത് ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ വലിയ വാർത്തയായിരിക്കുകയാണ്.
